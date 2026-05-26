Už ani o den víc. Pekhart ukončil na své 37. narozeniny fotbalovou kariéru

„Fotbal mi dal víc, než jsem si kdy dokázal představit,“ uvedl bývalý útočník Slavie, Jablonce a Sparty, jenž má za sebou řadu zahraničních angažmá. Výraznou stopu zanechal v Legii Varšava, které pomohl ke dvěma mistrovským titulům a v sezoně 2020/21 byl králem střelců polské ligy.
Do české ligy se vrátil letos v lednu po téměř 15 letech. Nastřílel v ní 24 gólů v 63 zápasech. V dresu Dukly se střelecky neprosadil. Jeho bilance v nejvyšších soutěžích se zastavila na 111 brankách, díky nimž je v Klubu ligových kanonýrů Gólu.
„Za každým zápasem, gólem nebo úspěchem byla každodenní tvrdá práce, kterou většina lidí nikdy neviděla.Ta cesta mě zavedla z Česka do Anglie, Německa, Řecka, Izraele, Španělska, Polska a Turecka. Poznal jsem osm zemí, spoustu kultur, naučil se nové jazyky a všechny ty zkušenosti ze mě vytvořily člověka, kterým jsem dnes. Měl jsem čest reprezentovat svou zemi na velkých turnajích, zažít velké zápasy, vstřelit důležité góly, získat tituly týmové i individuální,“ uvedl Pekhart, který má na kontě 26 startů za národní tým a dva góly. Zahrál si na mistrovství Evropy v Polsku v roce 2012, kde čeští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále, i na Euru v roce 2021.
„Dnes cítím, že ta cesta končí. S respektem ke svému tělu i k fotbalu samotnému uzavírám tuto krásnou kapitolu. Jsem vděčný za všechny lidi, které jsem na té dlouhé cestě poznal. Odcházím hrdý a s pokorou a těším se na nový začátek,“ napsal někdejší hráč AEK Atény či Norimberku.