Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Už ani o den víc. Pekhart ukončil na své 37. narozeniny fotbalovou kariéru

Autor: ,
  20:01
Bývalý reprezentační útočník Tomáš Pekhart ukončil v den svých 37. narozenin fotbalovou kariéru. Naposledy hrál za pražskou Duklu, která v sobotu sestoupila z první ligy. Své rozhodnutí oznámil Pekhart přes Instagram.
Útočník Tomáš Pekhart v novém bílém dresu národního mužstva pro venkovní zápasy.

Útočník Tomáš Pekhart v novém bílém dresu národního mužstva pro venkovní zápasy. | foto: FAČR / Puma

Dukelský útočník Tomáš Pekhart hlavičkuje v souboji s Daliborem Večerkou z...
Reece James (vlevo) z Chelsea a Tomáš Pekhart z Legie Varšava se přetlačují v...
Tomáš Pekhart povzbuzuje spoluhráče z Legie Varšava na hřišti Chelsea.
Tomáš Pekhart z Legie Varšava hlavičkuje.
79 fotografií

„Fotbal mi dal víc, než jsem si kdy dokázal představit,“ uvedl bývalý útočník Slavie, Jablonce a Sparty, jenž má za sebou řadu zahraničních angažmá. Výraznou stopu zanechal v Legii Varšava, které pomohl ke dvěma mistrovským titulům a v sezoně 2020/21 byl králem střelců polské ligy.

Do české ligy se vrátil letos v lednu po téměř 15 letech. Nastřílel v ní 24 gólů v 63 zápasech. V dresu Dukly se střelecky neprosadil. Jeho bilance v nejvyšších soutěžích se zastavila na 111 brankách, díky nimž je v Klubu ligových kanonýrů Gólu.

„Za každým zápasem, gólem nebo úspěchem byla každodenní tvrdá práce, kterou většina lidí nikdy neviděla.Ta cesta mě zavedla z Česka do Anglie, Německa, Řecka, Izraele, Španělska, Polska a Turecka. Poznal jsem osm zemí, spoustu kultur, naučil se nové jazyky a všechny ty zkušenosti ze mě vytvořily člověka, kterým jsem dnes. Měl jsem čest reprezentovat svou zemi na velkých turnajích, zažít velké zápasy, vstřelit důležité góly, získat tituly týmové i individuální,“ uvedl Pekhart, který má na kontě 26 startů za národní tým a dva góly. Zahrál si na mistrovství Evropy v Polsku v roce 2012, kde čeští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále, i na Euru v roce 2021.

Dukelský útočník Tomáš Pekhart hlavičkuje v souboji s Daliborem Večerkou z Teplic.

„Dnes cítím, že ta cesta končí. S respektem ke svému tělu i k fotbalu samotnému uzavírám tuto krásnou kapitolu. Jsem vděčný za všechny lidi, které jsem na té dlouhé cestě poznal. Odcházím hrdý a s pokorou a těším se na nový začátek,“ napsal někdejší hráč AEK Atény či Norimberku.

Vstoupit do diskuse
Témata: Tomáš Pekhart
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Aktualizujeme
Ostravský kapitán Michal Frydrych sleduje, jak si táborský Lukáš Matějka...

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

26. května 2026  17:40,  aktualizováno  19:57

Rekordní čtyři hráčky z Liberce. Trenérka Klimková nominovala na zápas roku

Jitka Klimková, trenérka české ženské reprezentace.

České fotbalistky mají před sebou poslední reprezentační sraz sezony, poslední dva zápasy v základní skupině kvalifikace o mistrovství světa 2027 v Brazílii. V pátek 5. června (od 17:30) se utkají v...

26. května 2026  17:52

Konečky prstů vyrazil dělovku zblízka. Kinský je adeptem na zákrok sezony

Český brankář Antonín Kinský vyráží míč v utkání s Evertonem.

Ten bravurní zásah pomohl Tottenhamu k záchraně v Premier League. Jeho autorovi může pomoci ke slávě. Český brankář Antonín Kinský je v nominaci na nejlepší zákrok sezony. Fanoušci mohou na webu...

26. května 2026  17:44

Změní West Ham trenéra? Vedení může Nunovi po sestupu vypovědět smlouvu

Zamyšleníý trenér West Hamu Nuno Espírito Santo po gólu Brentfordu.

Přišel v září a jeho mise byla jasná. Nuno Espírito Santo měl West Ham zachránit před sestupem z fotbalové Premier League. Portugalský trenér ale neuspěl a je dost možné, že už londýnský celek v...

26. května 2026  15:05

Proč boháči z Wolfsburgu spadli? Tým, jenž při sobě nedržel, i nedisciplinovaný Dán

A pro Wolfsburg je zle. Dánský obránce Joakim Maehle právě vidí v rukou sudího...

Lajdáckým přístupem v úvodu utkání se podepsal pod první gól českých fotbalistů v baráži o postup na mistrovství světa. V úterý pokazil spoluhráčům z Wolfsburgu rozhodující zápas o záchranu v...

26. května 2026  13:33

Pech už Slavii nepatří, zůstane v Bernu. Young Boys uplatnili opci na přestup

Záložník Dominik Pech v dresu YB Bern.

Fotbalista Dominik Pech bude i nadále hrát za Young Boys. Devatenáctiletý záložník odešel do švýcarského klubu před rokem ze Slavie na hostování, nyní celek z Bernu uplatnil opci na přestup. S klubem...

26. května 2026  12:29

Chtěla ho Aston Villa, ale Píchal musel s fotbalem seknout. Dnes driluje Lehečku

Premium
Kondiční trenér David Píchal s Jiřím Lehečkou.

Fotbalový pažit směnil za tenisové kurty. Ne snad, že by v první chvíli úplně chtěl. Ale musel. Dohnaly ho k tomu okolnosti. Respektive zlobivé achilovky, které Davidu Píchalovi ukončily profi...

26. května 2026

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Vrátí se Král do Španělska? Údajně ho chce Vallecano, finalista Konferenční ligy

Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Ve čtvrtfinále vyřadilo řecký AEK, čímž pojistilo českému fotbalu desáté místo v žebříčku koeficientů. Tím ale možná spojení španělského Raya Vallecana, finalisty Konferenční ligy, s Českem nekončí....

26. května 2026  11:18

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Karvinský úspěch halí nejistota. Myšlenky na budoucnost na mě dolehly, přiznal kouč

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Nejistota vládne kolem fotbalistů Karviné. Po jejich nejúspěšnější sezoně za dosavadních devět sezon mezi českou elitou hrozí klubu trest za ovlivňování výsledků, do nichž je zapleten neoficiální šéf...

26. května 2026  10:23

Artis sází proti Slovácku na zkušenost. Chceme překvapit, tvrdí Nádvorník

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou.

Když získal brněnský Artis jistotu barážové příčky, bylo hned jasné, kterého soupeře si kouč Roman Nádvorník pro vyřazovací dvojduel o účast mezi fotbalovou elitou nepřeje. „Hlavně se chceme vyhnout...

26. května 2026  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.