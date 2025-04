„Už když jsem trénoval v Olomouci, často jsme si volali, rozebírali tréninky, zápasy. Když teď spolupracujeme v jednom týmu, dokážeme si pomoct. Máme k sobě stoprocentní důvěru, všechno si řekneme na rovinu, jak by to v realizáku mělo být, aby byl úspěšný,“ říká Tomáš Palinek, který se k týmu připojí den před úvodní partií skupiny o záchranu.

Do čtvrtka jste na škole. Je to komplikace?

Než jsem odjel, řešili jsme, jak to bude vypadat. Jsme v telefonickém spojení, mám možnost vidět trénink. Není to problém, táta už byl hlavním trenérem.

Každopádně jste teď v jednom kole, studium a do toho zodpovědnější role ve Slovácku.

Fotbal jedu nonstop od rána do večera. Ale je to práce, která mě baví a naplňuje a motivuje i do budoucna. Dívám se na videa, dělám rozbory, přípravu na soupeře. Chceme pro hráče udržet servis, aby dostali co nejvíce informací.

Slovácko bude hrát skupinu o záchranu po šesti letech. Je to velké zklamání?

Bereme to, jak to je. Situace se vyvíjela během celé sezony. Bylo spoustu změn, na trenérské pozici, v kádru, který se hodně omladil. Poslední čtyři zápasy jsme odehráli proti top týmům, Plzeň hraje o druhé místo, Slavia o první, Hradec s Olomoucí se snažily o šestku. Rozpoložení mužstva nebylo ideální, ale postupně se lepší.

Připouštíte si vážnost situace?

Vnímáme ji a také k tomu tak přistupujeme, i když jsme minus dva trenéři. V zádech mám tátu, který je bývalý ligový fotbalista s cennými zkušenostmi. To samé sportovní ředitel Veliče Šumulikoski, který je na každé přípravě, rozboru, tréninku.

Jste nervózní před nadstavbou?

Přirozeně nervózní. Atmosféra se lepší. Výkony měly stoupající tendenci, v zápase s Olomoucí jsme ukázali, že máme chuť se s nepříznivou situací poprat.

Máte šestibodový náskok na barážovou pozici Dukly. Jak hodnotíte výchozí stav?

První dva zápasy hrajeme doma. Věříme, že ukážeme sílu a zvládneme je. V předposledním kole hostíme Duklu a bylo by ideální, kdybychom už měli jistotu záchrany. Nějaký náskok máme, v nadstavbě se bude počítat každý bod. Věříme, že nám pomůžou fanoušci.

Asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Ve Slovácku jsou pověstní. Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste chodil do kotle?

Bylo to skvělé. Poprvé jsem šel na fotbal ještě ve Starém Městě. Když se postavil nový stadion, sedávali jsme s mamkou a ségrou vedle kotle v sektoru B2. Jezdil jsem na výjezdy, dobře si pamatuji finále poháru v Olomouci a Teplicích.

Prý jste spolužákem jednoho ze šéfů slováckého kotle.

Osobně v kotli mám více kamarádů, kteří Slovácko podporují celý život. Vnímám zodpovědnost vůči fanouškům, ale že bych za nimi teď chodil a řešil fotbal, to ne, spíše nám přejí štěstí.

Trenérem jste od 21 let, kdy jste začínal u mládeže Sigmy Olomouc. Vždycky jste více tíhl k trénování než hraní?

Fotbal mě bavil odmalička, ale nebyl jsem tak dobrý, abych uspěl. Začínal jsem v Přerově, pokračoval ve Slovácku, hrál jsem za Kunovice, znovu v Přerově, ale skončil jsem na přechodu mezi dorostem a mužskou kategorií. Měl jsem také za sebou dvě operace kolene a kotníků. Od šestnácti jsem brigádničil dva roky jako rozhodčí. Zkusil jsem si všechno. V Olomouci, kde jsem studoval na fakultě tělesné výchovy a sportu, jsem začínal u mládeže, konkrétně u přípravek, prošel jsem si žáky a poté jsem trénoval u nejvyšší dorostenecké kategorie s Tomášem Janotkou (současný kouč Sigmy Olomouc), s Augustinem Chromým jsme s béčkem postoupili z MSFL do druhé ligy. Pak jsem přešel do Jihlavy a od roku 2023 jsem zpátky ve Slovácku.

Kdo je vaším trenérským vzorem?

Z fotbalového prostředí táta, Martin Svědík, kterého jsem poznal ve Slovácku, zahraniční trenéři, kteří vyznávají moderní metody – Guardiola, Klopp, u nás Trpišovský.

Zažil jste ve Slovácku Svědíkovu éru. Co jste si od něj vzal?

Spoustu věcí. Byl to můj vstup na prvoligovou scénu. I druhá liga je profesionální, ale je to velký rozdíl. Martin kladl důraz na určité herní principy, měl jasnou představu, jak má tým hrát. Byl hodně pracovitý, náročný na hráče i realizační tým. Všechno muselo jet podle jeho představ.

Co když se neshodnete s tátou?

Mám připravené argumenty. I to jsem se naučil od trenéra Svědíka. Když chcete přesvědčit hráče o svojí myšlence, musí to mít hlavu a patu, sám musíte být přesvědčivý.

Když vás šéfové klubu po odvolání Ondřeje Smetany pověřili vedením mužstva, překvapilo vás to?

Ano. Měl jsem trochu obavy, že do toho skáču moc po hlavě, ale kdo se bojí, nesmí do lesa. Dělám profilicenci a dává mi to určité sebevědomí. V ročníku jsem i s Honzou Baránkem (také bývalý asistent Svědíka), jsme kolegové v pracovním i osobním životě, pomáháme si.

Láká vás zůstat u týmu i po sezoně? Bavili jste se o tom?

To je otázka na vedení, teď na to nechci myslet, soustředíme se na nadstavbu. Ale jsem zdravě sebevědomý a ambiciózní, licenci jsem začal studovat, abych v lize jednou trénoval.

Hodně hráčů v kádru je starších. Jak obtížné je pro vás s nimi jednat a vycházet?

Není to složité. Jednak jsem druhou sezonu v roli asistenta a hráči vědí, co ode mě můžou čekat. Snažím se chovat přirozeně i v roli hlavního trenéra. S hráči se vzájemně respektujeme a je hranice, přes kterou nejdeme. Každý trénink děláme na sto procent a je jedno, jestli je mi 29, nebo 40.