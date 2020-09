Budeme ještě lepší, upozorňuje Ostrák na karvinskou nerozehranost

Leč Karvinští i přes prohru 2:5 ukázali, že budou v této sezoně mnohem silnější než v té předešlé, kdy se do poslední chvíle strachovali o záchranu.

„Je velká škoda, že jsme tak výborně rozehrané utkání nedotáhli k lepšímu výsledku,“ povzdechl si karvinský útočník Tomáš Ostrák, který v létě přišel na hostování z bundesligového 1. FC Köln.

Připustil, že se za stavu 2:0 nechali strhnout nečekaným vývojem utkání a byli v euforii. „Chtěli jsme přidat třetí gól a to nám uškodilo. Soupeř bohužel rychle vyrovnal,“ řekl Ostrák.

Nenašel se v týmu nikdo, kdo by ostatní zklidnil a trochu přibrzdil otevřenou karvinskou hru?

„Jen musím zopakovat, že je obrovská škoda, že jsme vedení neudrželi,“ odpověděl Tomáš Ostrák. „Možná to bylo i tím, že se stále sehráváme a že jsme najednou nebyli v takové pohodě, když soupeř vyrovnal.“ Mohli Karvinské strhnout i diváci, jichž se podle pořadatelů do ochozů dostal nejvyšší možný počet při nynějších koronavirových opatřeních, a to 2 914?

„Možná také,“ odpověděl Ostrák. „Fanoušci byli skvělí. Moc jim děkujeme za podporu, ale nehnali jsme se dopředu jen kvůli tomu, že jich přišlo více než dříve.“

Karvinský útočník podotkl, že domácím se postupně rozpadl kompaktní blok. „Tím, jak jsme byli v euforii, jsme byli v jednotlivých formacích trochu rozhozeni a už to nebylo úplně ono.“

Ostrák v dosavadních třech kolech nechyběl ani jednou v základní sestavě, stejně jako jeho zkušený parťák z útoku Michal Papadopulos. „Michal je výborný člověk, rozumím si s ním,“ prohlásil Tomáš Ostrák. „Dost nám pomáhá. Jeho zkušenosti jsou vidět. Podrží balon, rozehraje, výborně se orientuje v pokutovém území. Hraje se mi s ním super.“ Ostrák ale chválí celé mužstvo.

„Zatím to není úplně ono, ale jsme na dobré cestě. Zlepšit musíme defenzivní i ofenzivní fázi. Týden co týden na tom pracujeme. Když budeme takto pokračovat, budeme ještě více konkurenceschopní. Budeme ještě lepší a lepší.“

Karvinští mají po třech kolech čtyři body. „To je dobrý vstup do sezony, i když je škoda, že jsme neurvali nějaký bod proti Spartě,“ řekl Tomáš Ostrák. „Ale to je fotbal. Z chyb, které jsme udělali, se musíme poučit a příště se jich vyvarovat.“

Další duel čeká Karvinou ve středu od 16.00 v poháru na hřišti ostravské Unie Hlubina. V lize nastoupí v neděli od 15.30 v Liberci.