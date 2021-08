Bohemians dál bez výhry. Je to facka, hrozivý výsledek, hlesl Necid

Byla to v závěru prvního dějství první opravdová příležitost Bohemians.

Nakonec vlastně jediná vážná...

Centr zleva, Necid tečoval míč na první tyč. Jenže mladík v pardubické bráně, host ze Slavie, výtečně zasáhl a pak se zaskvěl i proti následné dorážce.

„Byla škoda, že jsme to nedohráli, nesrovnali do šatny,“ mrzelo Necida. Po skvělém výkonu v minulém kole se Spartou (1:1) hráli tentokrát svěřenci kouče Luďka Klusáčka vyloženě špatně.



„Nechceme takhle prohrávat a mrzí nás to. Takhle to nepůjde. Rozebereme si to u videa, abychom se poučili, a příště se to neopakovalo,“ prohlásil.



Je to hořký návrat na zem?

Samozřejmě. Chtěli jsme to zvládnout. Měli jsme na úvod těžký los: hráli jsme s dobrými týmy a dokázali jsme si, že s nimi hrát můžeme. Chtěli jsme to přenést do zápasu s Pardubicemi, vyhrát, to se nepovedlo. Je to facka, musíme se poučit, rozebrat si to a rychle zapomenout, protože ve středu máme pohár a pak další ligový zápas.



Je to ostuda. Prohrát nula tři po takovém výkonu, to by se stát nemělo. Obdivoval jsem chvílemi fanoušky Bohemky, že vydrželi až do konce. Luděk Klusáček trenér Bohemians

Vaše šance za stavu 0:1 byla zlomovým momentem?

Je to možné, ani nevím, jak mi to chytil. Jen jsem na přední tyči tečoval balon. Ale byly tam i jiné náznaky: po rozích, standardky, měli jsme je dobré, ale nedostali jsme se tam. Pardubice daly celkově ze tří šancí tři góly... Byly produktivní, trestaly nás.

Už jste zmínil náznaky. Těch bylo spoustu, ale opravdových příležitostí málo. Proč?

Byly to nedotažené náznaky. Nevím, čím to. Když nedáte gól, vždy se ptáte, proč tomu tak bylo. Já nevím.



Je možné, že Bohemians nesedí zápasy, v nichž jsou favoritem a mají spíš tvořit?

S Pardubicemi to byl zápas padesát na padesát. Všichni jsme si věřili, chtěli jsme vyhrát a myslím, že první poločas jsme byli lepší na balonu. Oni byli nebezpeční jen z brejku...

Ač jste v těžkých zápasech měli blízko k lepším výsledkům, tentokrát byly tři body daleko. Je těžké na psychiku, že jste po pátém kole bez výhry?

Ano. Chtěli jsme to zvládnout, ale bohužel. Musíme se sebrat a příště vyhrát. Mít tři body z pěti zápasů je strašně málo.