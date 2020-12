Sednou na štafle a v zimě vydrží celý zápas. Necid děkoval fanouškům Bohemians

Necid se do šance dostal už v sedmé minutě a s přehledem ji proměnil. Míč před téměř prázdnou bránu mu nachystal Matěj Pulkrab, se kterým v útoku začal.

„Hráli jsme spolu poprvé. Po dlouhé době jsem hrál v systému na dva útočníky. Myslím, že jsme si vyhověli. On mi přihrál, já dal gól. Tak by to mělo být. Věřím, že spolu odehrajeme víc zápasů,“ řekl Necid.

Jen do vánoc čeká Bohemians utkání pět. V úterý dohrávají odložený duel s Jabloncem.

„Není čas přemýšlet. Za tři dny hrajeme v Jablonci, musíme si z toho vzít to dobrý i špatný a poučit se.“

Co chybělo k vítězství?

Určitě druhý gól a podle mě víc bojovnosti. Jak to vidím já, měli jsme vyhrávat souboje - to nám chybělo. Hlavně ve druhém poločase jsme se kvůli tomu dostali pod tlak.



Nechyběl vám klid v zakončení?

Z první šance jsem dal hned gól. Pak jsem měl další možnost, když mi dával Vojta Novák balon pod sebe. Kluci říkali, že jsem byl sám, ale já vystřelil z první. Ve druhé půli jsem balon dobře trefil, ale gólman udělal ještě lepší zákrok.

Frustrovaly vás nějaké verdikty rozhodčího? Často jste se divil.

Divil. Ale rozhodčí má pravdu a já to neovlivním. Možná jsem se vztekal zbytečně. Respektuju to, co rozhodčí pískne, nic s tím nenadělám. V ten moment jsem naštvanej, ale pak to dál neřeším.

Co jste si řekli po zápase s pardubickým brankářem Boháčem? Po faulu na něj jste dostal žlutou kartu.

Já chtěl hrát balon. Omluvil jsem se mu. Známe se už z mládeže ze Slavie, tak jsme se jenom pozdravili a řekli si, jak se máme.

Při gólu Pardubic jste zůstal ležet na půlce, otřesený. Co se stalo?

Lítal jsem mezi dvěma hráči, před jednoho jsem se chtěl dostat a on se zpevnil a nechal mi tam loket. Když jsem se zvedl, jen jsem viděl, jak Pardubice dávají gól. Ale faul to nebyl.

Vnímal jste fanoušky za zdmi stadionu?

Slyšel jsem je, i když jich bylo málo. Jsem rád, že nás takhle povzbuzují. Přijdou, sednou si na štafle a v téhle zimě vydrží devadesát minut koukat na zápas, což je super. Tímto bych jim chtěl poděkovat.



Jak tým ovlivnily trable s koronavirem? Minulý víkend jste nehráli.

Řekl bych, že dost. Každých pět dní někdo vypadl. Připravujete se s nějakou sestavou, pak z ní tři kluci vypadnou... Ale to je život, je to pro všechny stejné, musíme se s tím porvat.



Máte speciální motivaci do utkání proti Jablonci? Chvíli jste tam působil.

Těším se dost. Odehrál jsem tam půl roku. Těším se na stadion a celkově na ten zápas. My tam chceme udělat body po téhle ztrátě.