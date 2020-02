Pohárové příčky jsou reálné, míní liberecký záložník Malinský

V počtu asistencí patří liberecký záložník Tomáš Malinský k nejlepším v celé fotbalové lize. Po odchodu opor Petara Musy a Romana Potočného jeho ofenzivní role na jaře možná ještě vzroste.

Malinský však hlavně věří, že jeho tým, byť aktuálně v tabulce až devátý, ještě zaútočí na poháry. „Určitě půjdeme do jarní části sezony s tím, abychom si v tabulce polepšili, dostali se mezi první šestku a zabojovali o pohárové příčky,“ řekl 28letý hráč, který do Liberce přišel v létě 2017 z Hradce Králové.



Jak moc reálné jsou ty pohárové příčky?

Já myslím, že dost. Bude záležet jen na nás, jak zvládneme domácí zápasy, to bude podle mě nejdůležitější. Když budeme sbírat body doma a od toho se odrazíme do venkovních zápasů, mohlo by to být nadějné.

Co si chcete z podzimu přenést do jara?

Na podzim jsme dávali dost branek, na to budeme chtít určitě navázat, i když nám odešli důležití hráči. Na druhou stranu jsme ovšem dost gólů taky dostávali, to musíme zlepšit.

Jak týmu vyšla zimní příprava?

Byli jsme dvakrát na soustředění v zahraničí, což pro nás bylo super. Na herním kempu v Turecku jsme sice neměli moc dobré počasí, ale určitě lepší, než tady v Liberci.

Na úvod jarní části se představíte na Spartě? Jste rád, že máte hned zkraje tak zvučného protivníka?

Ano, aspoň už budeme mít silnější soupeře z krku a pak se budeme moct prát s týmy okolo nás. Uvidíme, co nás na Letné čeká, ale každopádně tam jedeme bodovat. Tím, že teď byla zimní pauza a mistrovský zápas nás čeká po dlouhé době, máme o to větší chuť a pojedeme do Prahy s odhodláním.