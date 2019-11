Liberecký Malinský měl parádní den, zařídil tři góly

„Tři asistence za poločas, to je super. Celý zápas jsme dominovali a troufnu si říct, že utkání klidně mohlo skončit i 8:0. Fanoušci se museli bavit,“ řekl Malinský.

Po třetím gólu k vám jeho autor Tomáš Potočný hned přiběhl. Co vám říkal?

No, on Potok má už asi osm gólů a u většiny z nich jsem figuroval já jako asistující hráč. O poločase jsem mu říkal, aby mi taky koukal přihrát do gólové šance.



Mrzí vás, že sám tolik gólů nedáváte?

Trochu ano. Kolikrát taky můžu jít jeden na jednoho a dostat se do šance, ale vždycky jsem zvedl hlavu a uviděl líp postavené spoluhráče. Ale beru to s pokorou, poštěstilo se mi na tři góly přihrát, což je super.



Vzpomínáte si, že byste soupeře někdy tak jasně přehrávali?

Bylo důležité, že jsme se neuspokojili a do druhého poločasu jsme vstoupili stejně aktivně. Nevzpomínám si, že by měl náš brankář za celý zápas balon v rukavicích. Nebudu hodnotit hru Zlína, ale jedno bych vytkl: tříobráncový systém podle mě soupeři uškodil.



Liberec vyhrál tři zápasy z posledních čtyř. Co stojí za změnou k lepšímu?

Začíná si to sedat, hrajeme dobře. Asi to může být i konkurencí. Na lavičce jsou hráči, kteří by taky mohli být v základní sestavě, a tak všichni makáme, abychom byli další týden na hřišti my.



Jak dlouho vám trvalo dostat z hlavy křivdu z minulého zápasu v Plzni, kde vás sudí poškodili?

Po zápase to člověk v hlavě chvíli má, ale teď byla reprepauza a moc jsme se tím už nezabývali. Byli jsme dopředu nastavení na Zlín.