Liberecký záložník Malinský: Byla to jasná penalta, každý to viděl

„Rozhodčí měl celou situaci před sebou. Převzal jsem si balon, otočil se zpátky do vápna a přišlo jasné podražení. Šel jsem hned k zemi s tím, že to musí být penalta, ale pak jsem si podíval na rozhodčího a ten mi ukazoval, ať to vůbec nezkouším. Vůbec nechápu, jak se to může stát, byla to jasná situace a všichni to viděli.“

Inkriminovaná situace se odehrála ve druhé minutě nastavení za stavu 1:2. Penalta pro Liberec mohla zásadním způsobem promluvit do výsledku. Sudího Klímu však nechal souboj Malinského s Matejovem před zlínskou brankou v klidu.

A nebyla to jediná věc v utkání ve Zlíně, kterou Liberečtí doteď těžce koušou. Nelíbily se jim ani žluté karty pro obránce Mikulu a Kačarabu. „Honza Mikula má teď nohu jako pomeranč, nemůže chodit, takže vůbec nevím, za co tu žlutou dostal.

Další situace byla, kdy Taras (Kačaraba) čistě vypíchne balon a taky dostane žlutou,“ rozčílil se Tomáš Malinský. „Doufám, že se tyhle situace nebudou opakovat, protože to je pak zmar a člověk cítí křivdu.“

Liberecký fotbalista si uvědomuje, že kritika sudích nemusí zůstat bez odezvy, přesto se k ní rozhodl. „Pořád doufám, že žijeme v době, kdy člověk může říct svůj názor a není to nic špatného. Jestli s tím má někdo problém, budu nést následky, ale tohle se nemůže stávat,“ prohlásil Malinský.

Těšilo ho alespoň to, že se ve třetím kole dostal po svalovém zranění konečně na hřiště a že ve druhém poločase oživil libereckou hru. „Ještě se necítím na hřišti stoprocentně sebevědomě, musím do sebe dostat zápasovou vytíženost,“ poznamenal.

Liberec má po třech kolech v ligové tabulce jen tři body a nutně teď potřebuje zvládnout sobotní domácí souboj s Olomoucí. „Je pořád začátek ligy, nezbývá než se semknout, doma neexistuje nic jiného než zvítězit a nalákat fanoušky na další zápas,“ uvědomuje si Tomáš Malinský.