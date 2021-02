Pokus číslo jedenáct. Zlomí fotbalisté Mladé Boleslavi bídnou sérii?

„Na Jablonec musíme vletět, dobře bránit a věřit, že sami nějakou branku vstřelíme,“ nabádá Tomáš Ladra, jemuž se na severu Čech pod vedením kouče Petra Rady podařilo nabrat parádní formu. „Trenéra mají výborného, příliš neinkasují a hrají opravdu skvěle,“ pochválil Ladra bývalý tým.

Přes všechny oprávněné poklony ale Boleslav potřebuje třetí celek tabulky nutně porazit. Sama je totiž šestnáctá čili na sestupové příčce, což je při aktuálním složení kádru tak trochu katastrofa.



Jablonec - Boleslav Pátek 16.00 online

Na vítězství v nejvyšší soutěži už Středočeši čekají 10. kolo!



„Z posledního utkání s Plzní se dalo vytěžit víc než remíza. Tak dlouhé čekání na výhru nepamatuji a už jsem z toho skoro frustrovaný. Musíme začít bodovat naplno, a to bez rozdílu, proti jakému soupeři nastoupíme. Při veškerém respektu k síle Jablonce,“ podotkl boleslavský kouč Karel Jarolím.

Do mužstva mu během zimy dorazil zástup posil včetně bývalých reprezentantů Jiřího Skaláka a Jaromíra Zmrhala, zápůjček ze Slavie Tomáše Malínského a Ladislava Takácse či technika z Baníku Milana Jiráska. Zatím to ale žádný výsledkový progres nepřináší.

Tomáš Ladra (v popředí) z Mladé Boleslavi v souboji s Lukášem Greššákem z Olomouce.

„Ta situace není ideální, ale co jsem viděl, tak se z té hry dá odpíchnout. Přišla spousta nových hráčů, takže si to musí sednout. Potřebujeme se odrazit z obrany a neinkasovat,“ nabádá Jiří Skalák, který se do klubu vrátil po několika letech v Anglii a v předchozím kole poprvé naskočil na deset minut. „Boleslav mě v lednu oslovila, nějak se to vyvíjelo a nakonec to byla jednoduchá volba. Z předchozího působení tu znám spoustu hráčů i prostředí,“ svěřil se Skalák.



Zná se i s Markem Matějovským, boleslavským kapitánem, který se nedávno po ročním zdravotním trápení vrátil do sestavy. Hru týmu i ve veteránském věku náramně občerstvil, ale v Jablonci bude absentovat, protože obdržel disciplinární trest za hrubý faul na olomouckého Davida Housku.

„Marek po svém návratu do mužstva prokázal, že má stále co nabídnout. Je pro nás pořád důležitým hráčem,“ řekl Karel Jarolím.

V Jablonci tak bude muset poskládat sestavu bez šéfa. Nebude v ní ani pilíř defenzivy Alexej Tatajev, jemuž se stále nedaří zotavit ze zranění. Nastoupit už naopak může bek Radim Řezník, další zimní posila.

Projeví se síla nových tváří konečně na výsledku?