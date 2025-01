Brankář Koubek se vrací do Liberce, smlouvu podepsal do června 2027

11:11

Fotbalový brankář Tomáš Koubek se po téměř devíti letech vrací do Liberce. Bývalý reprezentační gólman podepsal se Slovanem smlouvu do června 2027 jako volný hráč poté, co mu v létě vypršel kontrakt v německém Augsburgu. Klub informoval o nové posile na svém webu.