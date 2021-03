S novým postem se peru, říká o přesunu do obrany karvinský Jursa

Ač je Tomáš Jursa původně středopolař, někdejší trenér MFK Karviná Juraj Jarábek ho postavil na pravý kraj obrany. A na něm zůstal i v sobotu proti Sigmě Olomouc, kdy tým převzal dočasný kouč Petr Mašlej.



„Jsem víceméně střední záložník, takže někdy se s novým postem tak trochu peru,“ přiznal Jursa. „Je to pro mě přece jen víc defenzivní pozice. Bohužel. Ale teď tam hraji a snažím se odvádět maximum.“

Ale i krajní obránce musí podporovat útok, ne?

Jo, trenéři to po mně vyžadují, ale musím si víc dávat pozor na defenzivní úkoly. Nejsem rozený pravý obránce, takže si spíše hlídám bránění. Když je ale možnost, vyjedu dopředu, ale více se zaměřuji na defenzivu.

Před sebou máte nové mladé kluky, vesměs cizince. Vyhovíte si?

To je bez problémů, kluci do mužstva zapadli a domluví se s námi anglicky.

Karviná čeká na výhru už šest utkání. V sobotu jste podlehli Olomouci 0:1 gólem z 83. minuty.

Hodnotí se mi to těžce. Dostat gól v závěru zápasu je nepříjemné a bolí to.

A jak moc vás bolí srážka s tyčí, do níž jste vrazil v 62. minutě, když jste odhlavičkovával balon u vaší branky?

Teď dost, ale to je jedno. Musel jsem zavřít zadní tyč a jít tam přes mrtvoly, což vyšlo. Více bolí ta porážka.

Sérii proher neutnul ani odchod trenéra Juraje Jarábka. Co se změnilo, když tým dočasně převzali Petr Mašlej a Marek Bielan?

Hlavně se snažili zapracovat na naší psychice. Naše výsledky nejsou dobré. Celý týden jsme se soustředili na Sigmu, jak hrajou, na taktické věci, ale dneska to byl zápas na nula nula – hodně soubojů. Bylo to o prvním gólu, který bohužel dali oni.

„Nejsme schopni balon dotlačit do brány, a to nás hodně sráží.“ Tomáš Jursa obránce Karviné

Takže psychicky jste na tom jak?

Mysleli jsme si, že to zlomíme, urveme bojovností. Měli jsme rohy, standardky i nějaké šance ze hry, ale nedokážeme balon dotlačit do brány, a to nás hodně sráží.

Největší problém mužstva je tedy ve špatném zakončování?

Nejsme schopni prosadit se střelecky a k tomu poslední zápasy dostáváme hodně gólů. Proti Sigmě jsme museli jít ze zabezpečené obrany. Přesto jsme měli šance, ale nepadá nám to tam. Oni si také vypracovali dost příležitostí – převážně po rozích.

Těch měli patnáct. Bylo těžké je ubránit? Uskákat?

Ano, každá standardka soupeře je náročná, ale až na několik výjimek jsme si je pohlídali.

Kde jste udělali chybu při gólu Gonzálese?

Propadli jsme ve středu hřiště, moc jsme to tam otevřeli. Hosté si dali balon do lajny a my se už nestačili vrátit. Krásně si nahráli před branku a protihráč už jen nastavil placku a prostřelil brankáře.

Doma jste v této sezoně z dvanácti zápasů vyhráli jen dva a z možných 36 bodů získali jen jedenáct. Čím to je, že se vám doma nedaří?

Vědět to... Hlavně jsme tady chtěli mít nedobytnou tvrz, jenže soupeřům se u nás daří. Je to špatně. Doma nám to momentálně nejde.

Může to být i špatným terénem, který vám nesvědčí?

Jsme herní mužstvo, ale hřiště je, jaké je. Je pro oba mančafty stejné. Na to bych se nevymlouval.

Před sestupovými příčkami máte náskok deseti bodů. Nezačínáte být trochu nervózní?

Nějaký polštář tam ještě je, ale musíme už vyhrát, někde získat tři body a pak se zvedne i naše psychika.

Nyní má liga dva týdny pauzu. Pomůže vám?

Určitě nám prospěje. Dostali jsme i nějaké dny volna. Potřebujeme zapracovat na některých věcech. Příště hrajeme ve Zlíně a tam už musíme urvat nějaké body.