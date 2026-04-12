Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

Hanáci nezvítězili tři kola po sobě, minulá dvě prohráli a dva zápasy před koncem základní části jsou sedmí s dvoubodovou ztrátou na Liberec, který drží poslední místo zajišťující start v nadstavbové skupině o titul.
„Chceme týmu dodat potřebný impulz před závěrem základní části Chance Ligy a bojem o postup do elitní skupiny,“ řekl Navrátil.
Čtyřiačtyřicetiletý Janotka se ujal mužstva v létě 2024, kdy povýšil k A-týmu z druholigové rezervy. Hned v první sezoně vyhrál s Olomoucí domácí pohár, což se mu v roce 2012 povedlo i jako hráči Sigmy.
Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek
Hanáci si díky rozhodujícímu vítězství nad Spartou zajistili účast v pohárové Evropě, po vyřazení ze závěrečného předkola Evropské ligy přešli do Konferenční ligy, kde se probojovali do jarní vyřazovací fáze.
V ní si nejprve poradili s Lausanne, v osmifinále ale nestačili na Mohuč. Jakožto úřadující vítěz MOL Cupu vypadli ze soutěže už ve 3. kole na hřišti týmu Milo Olomouc/Nové Sady ze čtvrté ligy.
„Trenéru Janotkovi se sluší bezesporu poděkovat za všechny odvedené služby. V historii Sigmy bude zapsaný už navždy. Cítíme však, že v současné době potřebujeme udělat změnu nejen v souvislosti s aktuální situací v tabulce, ale i v dlouhodobějším horizontu,“ prohlásil Navrátil.
Janotkův konec přišel po dnešním neúspěchu v Pardubicích. Olomoucký kapitán Jan Kliment zkraje zápasu neproměnil penaltu, jeho spoluhráč Michal Beran ale později otevřel skóre. Sigma poté dvakrát nastřelila brankovou konstrukci a měla utkání jasně pod kontrolou.
Domácí však v nastavení první půle vyrovnali z pokutového kopu a po změně stran dokonali obrat. Janotka na tiskové konferenci označil výsledek za krutý. Hlavní příčinu prohry viděl v neproměněných šancích.