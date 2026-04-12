Chance Liga 2025/2026

Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

  22:45aktualizováno  22:55
Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu mluvilo už v prosinci, když Olomouc prohrála pětkrát v řadě. Tehdy jej podržel hlavně předseda klubu Ondřej Navrátil, nyní už se ale šéfové rozhodli pro nový impuls. Tím bude - alespoň prozatím - Pavel Hapal, jenž zastával roli generálního sportovního manažera.
Olomoucký trenér Tomáš Janotka reaguje v zápase s Pardubicemi. | foto: ČTK

Hanáci nezvítězili tři kola po sobě, minulá dvě prohráli a dva zápasy před koncem základní části jsou sedmí s dvoubodovou ztrátou na Liberec, který drží poslední místo zajišťující start v nadstavbové skupině o titul.

„Chceme týmu dodat potřebný impulz před závěrem základní části Chance Ligy a bojem o postup do elitní skupiny,“ řekl Navrátil.

Čtyřiačtyřicetiletý Janotka se ujal mužstva v létě 2024, kdy povýšil k A-týmu z druholigové rezervy. Hned v první sezoně vyhrál s Olomoucí domácí pohár, což se mu v roce 2012 povedlo i jako hráči Sigmy.

Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek

Hanáci si díky rozhodujícímu vítězství nad Spartou zajistili účast v pohárové Evropě, po vyřazení ze závěrečného předkola Evropské ligy přešli do Konferenční ligy, kde se probojovali do jarní vyřazovací fáze.

V ní si nejprve poradili s Lausanne, v osmifinále ale nestačili na Mohuč. Jakožto úřadující vítěz MOL Cupu vypadli ze soutěže už ve 3. kole na hřišti týmu Milo Olomouc/Nové Sady ze čtvrté ligy.

„Trenéru Janotkovi se sluší bezesporu poděkovat za všechny odvedené služby. V historii Sigmy bude zapsaný už navždy. Cítíme však, že v současné době potřebujeme udělat změnu nejen v souvislosti s aktuální situací v tabulce, ale i v dlouhodobějším horizontu,“ prohlásil Navrátil.

Olomoucký trenér Tomáš Janotka s trofejí pro vítěze poháru.

Janotkův konec přišel po dnešním neúspěchu v Pardubicích. Olomoucký kapitán Jan Kliment zkraje zápasu neproměnil penaltu, jeho spoluhráč Michal Beran ale později otevřel skóre. Sigma poté dvakrát nastřelila brankovou konstrukci a měla utkání jasně pod kontrolou.

Domácí však v nastavení první půle vyrovnali z pokutového kopu a po změně stran dokonali obrat. Janotka na tiskové konferenci označil výsledek za krutý. Hlavní příčinu prohry viděl v neproměněných šancích.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

12. dubna 2026  22:15

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

12. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  21:45

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

12. dubna 2026  20:48

Priske o sparťanském objevu Sochůrkovi: On je voják! A Vojta? Gól už brzy dá

Sparťanský trenér Brian Priske dává pokyny v zápase s Teplicemi.

Je mu teprve sedmnáct a fotbalovou ligu upoutává nejen křestním jménem, ale i svými výkony. Ve druhém zápase po sobě si Hugo Sochůrek ze Sparty připsal gólovou asistenci, po nedělním vítězství 1:0 v...

12. dubna 2026

Kinský inkasoval, Tottenham je blízko sestupu. City se dál dotahuje na Arsenal

Antonín Kinský zasahuje v utkání na hřišti Sunderlandu.

Zápas dochytal s černým obvazem, který zakrýval krvavé šrámy na hlavě po nepříjemném střetu s obráncem Romerem. Český brankář Antonín Kinský se v aktuální sezoně poprvé představil v Premier League,...

12. dubna 2026  19:38

Doba je nejistá, ale my řešíme jen fotbal, řekl Jarolím. Šiguta podpořil

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Konečně fotbalisté Karviné v jarní části první ligy zabrali. Po osmi zápasech, v nichž získali jediný bod, ve 29. kole porazili Liberec 3:1 a dál bojují o udržení v prostřední nadstavbové skupině....

12. dubna 2026  17:54

Ml. Boleslav - Dukla 1:1, hosté se na Baník nedotáhli, dělbu bodů zařídil Ševčík

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti pražské Dukle.

Oba celky potřebovaly zvítězit, nakonec se však fotbalisté Mladé Boleslavi a pražské Dukly musí spokojit s bodem po remíze 1:1 ve 29. ligovém kole. Skóre v prvním poločase otevřel hostující Kreiker,...

12. dubna 2026  17:50

Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Pardubičtí fotbalisté předvedli doma ve 29. ligovém kole obrat proti Olomouci a zvítězili 2:1. V 71. minutě rozhodl o třech bodech premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Jelínek, který tak navázal na...

12. dubna 2026  17:48

Teplice - Sparta 0:1, hosté zvládli tlak v závěru, rozhodl kapitán Haraslín

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím.

Sparťanští fotbalisté si došli pro třetí ligovou výhru v řadě. Ve 29. kole zvítězili 1:0 v Teplicích díky gólu kapitána Lukáše Haraslína a před večerním šlágrem stáhli vedoucí Slavii na sedm bodů a...

12. dubna 2026  17:26

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Liberečtí fotbalisté si komplikují boj o nejlepší ligovou šestku. Ve 29. kole padli v Karviné 1:3, ačkoliv šli ve čtvrté minutě do vedení zásluhou Krollise. Domácí ale posléze otočili zásluhou...

12. dubna 2026  15:20

Posila bez jediného startu? Sparťan Chávez je opět zraněný, byl na operaci

Jhoanner Chávez na jednom ze sparťanských tréninků.

Od začátku bylo jeho angažmá riskantní, i proto ho Sparta brala na hostování s opcí. Teď je však nepravděpodobné, že by ekvádorský fotbalista Jhoanner Chávez v klubu zůstal. Poté, co ani jednou nebyl...

12. dubna 2026  15:03

