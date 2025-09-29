Chance Liga 2025/2026

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Václav Havlíček
  9:56
Že by se fotbalistům Olomouce povedlo odčinit úterní blamáž, kdy coby obhájci vypadli z Českého poháru na úkor týmu ze čtvrté ligy? To ani zdaleka.
Trenér Tomáš Janotka z Olomouce.

Trenér Tomáš Janotka z Olomouce. | foto: ČTK

Nelson Okeke (dole) bojuje o míč proti olomoucké přesile.
Olomoucký David Tkáč zkouší zakončit přes domácího Čermáka.
Jan Vondra fauluje olomouckého Matěje Mikulenku (vepředu).
Olomoucký záložník Abdoulaye Sylla se snaží udržet míč v souboji proti...
6 fotografií

Přesto je může po sobotním ligovém zápase na půdě Bohemians pár věcí těšit. Možná ale stále vyčnívá mnohem více otazníků.

Co je pozitivní? Zlepšený výkon.

Sigma si na půdě klokanů dokázala vytvářet šance a být nebezpečná. Také vstřelila dva góly, což – jakkoliv to zní neuvěřitelně – se jí povedlo po deseti kolech teprve podruhé v sezoně. Olomouc měla v sobotním duelu dominantní pasáže, které jí dříve chyběly. Jenže tím nejspíš výčet kladů končí.

Sigma nakonec odjela s bodem za remízu 2:2. Dvěma brankami sice odpověděla na brzký gól Bohemians ze třetí minuty, nicméně v druhém poločase stoper Huk neuhlídal Júsufa Hilála, jenž hlavou srovnal.

Huk by přitom možná ani nebyl na hřišti, kdyby se nezranil obránce Jan Král.

To je první velké negativum.

Bohemians - Olomouc 2:2, Júsuf ukončil dvouměsíční půst, dvakrát se trefil Vašulín

Král ještě v první půli v přerušené hře sedl na trávník, ukázal na koleno a dal jasně najevo, že to dál nepůjde. Už ve čtvrtek přitom Sigma hraje historicky první utkání ve skupinové fázi evropského poháru. V Konferenční lize vyzve v Itálii Fiorentinu. „Určitě jeden z klíčových bodů zápasu,“ povzdechl si trenér Sigmy Tomáš Janotka nad ztrátou klíčového muže své defenzivy.

Dalším problémem je zranění útočníka Daniela Vašulína. Byl to právě 27letý forvard, jenž v rozmezí dvou minut vstřelil dva góly a otočil zápas ve prospěch Sigmy. Vašulín je s pěti góly jasně nejlepší střelec Sigmy v lize. Nikdo z jeho spoluhráčů nemá na kontě byť jen dva přesné zásahy. Celkem Sigma dala v lize sedm gólů za deset zápasů.

Ke konci poločasu se Vašulín chytl za tříslo a do druhé půle místo něj nastoupil Matěj Mikulenka.

Jan Vondra fauluje olomouckého Matěje Mikulenku (vepředu).

„První diagnóza je natažený přitahovač,“ odtajnil Janotka. „Chytřejší budeme až po vyšetření. Je to náš nejlepší střelec, takže by nám určitě chyběl. Proti Bohemians byl extrémně pohotový, natáhl ke dvěma nechytatelným střelám. Zaslouží si obrovský kredit. Kdyby zůstal na hřišti, tak věřím, že by si v jeho fazoně šel pro hattrick,“ doplnil kouč.

I Vašulín si věřil. „Mrzí mě, že jsem musel hřiště pro zranění předčasně opustit. Cítil jsem se dobře, věřil jsem, že bych mohl konečně vstřelit hattrick,“ řekl Vašulín po zápase. „Ale i tak jsem rád, že nám moje dva góly pomohly. Sice z toho nejsou tři body, nicméně po těžkém mači si z Ďolíčku vezeme aspoň bod, to mě těší,“ podotkl.

Sám si uvědomuje, že zejména v prvním poločase měla Sigma šance, kterými mohla zápas rozhodnout. V dobré pozici byl Dolžnikov, uvnitř vápna zakončoval i Beran, několik průniků měl také Michez... Ale i to je další sigmácké negativum: Ve finální fázi byli Hanáci bez Vašulína jaloví. Náznaky šancí – a i šance samotné – nedokázali kvalitně zakončit. „Měli jsme tam dobré věci, které jsme však nevyřešili tak, jak bychom měli,“ potvrzuje Vašulín. „Všichni víme, že góly moc nedáváme.“

Sám útočník Sigmy se nevzdává čtvrteční účasti ve velkolepém zápase proti atraktivnímu soupeři. „Věřím, že to nebude nic vážného. Uvidíme, co ukážou vyšetření. Cítil jsem, že jsem nemohl pokračovat v utkání. Doufám, že na Fiorentinu budu připraven,“ prohlásil Vašulín.

Janotka: V žádné krizi nejsme

Vemte jed, že Vašulínova absence by pro Sigmu byla citelnou ztrátou. Ostatně bilance vstřelených gólů mluví sama za sebe. I proti Bohemians ukázal svůj přínos a univerzálnost. První gól vyslal levačkou zpoza vápna, druhou branku vsítil pro změnu pravačkou. A byl kousek od toho, aby hattrick zkompletoval stylově hlavou.

O jeho výsostném postavení v týmu svědčí i fakt, že kouč Janotka po jeho zranění poslal na hřiště raději křídelníka Mikulenku nežli útočníka Tijaniho, na něhož se v posledních týdnech snesla vlna kritiky kvůli jeho laxnosti.

Ačkoliv se Janotka minulý týden po konci v MOL Cupu Tijaniho zastával s tím, že v tréninku maká naplno, po sobotním mači v Praze hlásal: „Tijani musí přidat. Pracovitostí a tím, aby byl víc cítit a aby měl větší přínos pro tým. Má obrovský potenciál a je strašná škoda, že ho marní. Už poněkolikáté jsme s jeho výkonem nebyli spokojení. I proto dostal příležitost Mikulenka. Ale musíme si nalít čistého vína, ani Matějovi zápas moc nesedl.“

Olomoucký Tijani v hlavičkovém souboji s defenzivou Malmö.

Sigma ve středu odletí do Itálie se sérii čtyř soutěžních zápasů v řadě, které nedokázala vyhrát. Naposledy triumfovala posledního srpna, když doma porazila Baník. Pak prohrála s Plzní a v poháru s Novými Sady. Remizovala s Teplicemi a Bohemians.

„Nenazýval bych to krizí. Jestli jsme v nějaké krizi byli, tak z hlediska střílení branek. To stoprocentně. V koncovce to bylo trápení. Provázelo nás to dlouhodobě v této sezoně. Proti Bohemce ale kluci ukázali svoje kvality,“ ocenil Janotka.

Ke dvěma vstřeleným brankám však Sigma přidala také dvě inkasované. Stalo se tak poprvé v novém ligovém ročníku. Se šesti obdrženými góly se ovšem Olomouc stále chlubí nejlepší ligovou obranou.

Potvrdí to i proti Fiorentině?

Vstoupit do diskuse

5. kolo

11. kolo

Kompletní los

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 9 0 4 5 9:19 4
Zobrazit více
Sbalit

