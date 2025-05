Potopit Spartu? Nedáme nic zadarmo, říká Janotka. Kliment se zotavuje podle plánu

Sigma v aktuálním ročníku porazila Spartu dvakrát ze tří pokusů, z toho jednou právě ve finále Mol Cupu minulou středu. Pokud se to podaří i potřetí (sobota, 16.00), přijdou sparťané o účast v druhém předkole Evropské konferenční ligy. K tomu může dojít i v případě remízy, či dokonce výhry Sparty, bude ale záležet, jak si Jablonec povede na půdě Plzně.

„My do zápasu vstoupíme stoprocentně, stejně jako jsme nastoupili do zápasu s Plzní. S ohledem na minulý, nabitý týden je logické, že jsme prorotovali sestavu, ale i tak chceme být vždy plnohodnotní. Nechceme si kazit jméno, renomé a značku Sigmy. Nic Spartě zadarmo nedáme, taky jsme se museli na všechno nadřít. Je na každém týmu, co si vybojuje. Postavíme sestavu, která bude dobře připravená. My nespekulujeme. Jestli chce být Sparta čtvrtá, musí si to uhrát sama,“ hecuje Janotka.

Po prohře se Sigmou Sparta vyhodila kouče Friise. Jak nahlížíte na tuto perspektivu vašeho vítězství ve finále Mol Cupu?

Jako trenéra mě to netěší. Ačkoliv je to sparťan, tohle mě netěší. Obecně jsem přející člověk a hlavně taky trenér. Takže s kolegy soucítím. Není snadné dostat zprávu, že přicházíte o práci. To nepřeju nikomu. Ale je to interní záležitost klubu, nepřísluší mi to hodnotit. Nikomu to nepřeju, sám to nechci zažít a už vůbec nechci být „kat“ nějakého trenéra. Jasně, je to fotbal, i tohle může být následek naší výhry, ale že bych z toho bouchal šampus, to ne.

Bylo obtížné minulý víkend proti Plzni poskládat po dlouhých oslavách triumfu optimální sestavu? Šanci dostali i hráči širší rotace.

Natěšení hráčů, kteří nedostávají v sezoně tak velký prostor, je výrazně větší. Jasně, minulou středu byl top vrchol celé sezony. Pro všechny. Ale my jsme si už v pátek jednoznačně řekli, že musíme být profíci. Zmobilizovali jsme se na ligové utkání, jsem rád, že jsme kluky dokázali udržet ve správném napětí. Šli jsme odehrát zápas se ctí, jak se sluší a patří. Nechtěli jsme nic odevzdat, kazit si dojem z celé sezony, mít projev nevhodný pro ligu nebo náš klub. Nakonec si myslím, že jsme předvedli slušný výkon a se vztyčenou hlavou se rozloučili s domácími fanoušky po skvělé sezoně.

Po dobré první půli jste ale nakonec Plzni podlehli 1:2.

Já jsem v první řadě rád za to, jak k tomu kluci přistoupili. Odehráli dobrý zápas. Chtěli jsme se prezentovat jako tým, který vyhrál pohár. Ale mrzí mě laciné obdržené góly. V první minutě druhého poločasu nemůžeme být tak nedůslední, jak jsme byli. Další gól jsme dostali ze standardky, to je vždycky bolestivé. Kdyby nás Plzeň nějak hezky vykombinovala, dokážu to vstřebat. Nicméně kluci, co dostali příležitost, se s tím poprali dobře. Musíme brát v potaz, jak těžký soupeř proti nám stál.

Plzeňský záložník Pavel Šulc obchází Matěje Hadaše z Olomouce.

Bezprostředně po vyhraném finále jste s nadsázkou říkal, že budete hráče muset v neděli posbírat a postavit je na hřiště proti Plzni. Nakonec to tedy nebyla potřeba?

Vítězství bylo neuvěřitelné. Jsem zastánce toho, že když je důvod, musí se to oslavit. První dva dny jsme to brali v potaz. Pak jsme si jasně řekli pravidla, že musíme být profíci. Hráči i všichni členové realizačního týmu se chystali na Plzeň zodpovědně. Slavit můžeme zase jindy, na to bude ještě dostatek času.

Jak se vám líbila víkendová atmosféra na Andrově stadionu? Po vyprodaném finále přišly na Plzeň necelé čtyři tisíce diváků.

Vnímám, že se atmosféra zvedá. Jasně, finále bylo vybombené. A proti Plzni musíme brát v úvahu i nepřízeň počasí. Myslím, že někteří mohli dát kvůli větru a dešti přednost televizi a gauči, což je pochopitelné. Proti Plzni jsem ale cítil pozitivní atmosféru, za což jsem vděčný. Nic nebude z nuly na sto, ale je na nás, abychom to postupně zlepšovali. Jak? Výkony, komunikací, přístupem. Zvyšovat počet příchozích na stadion je náš společný cíl a závazek po letošní sezoně. Myslím, že fanoušci jsou vděční, my to alespoň od nich slýcháváme. Teď jsme v euforii, tu musíme využít i příští sezonu a pokusit se i díky výsledkům nabalovat fanoušky ve větším počtu.

Od nové sezony vás čeká minimálně osm zápasů v evropských pohárech. Už víte, jak to bude s posilami?

Na doplnění kádru pracujeme systematicky. Nebavíme se však jenom o doplnění, ale vyloženě o posílení. Víme, že potřebujeme do základní sestavy kvalitního hráče do každé řady. Řešíme to. Jsme si vědomi, že nás čeká na podzim sakra nabitý program: Liga, Mol Cup, Evropa. Čeká nás vysoký počet zápasů, čemuž musí odpovídat i kádr. Musí být kvalitní a široký, aby to zvládl. My nejsme zvyklí hrát poháry každou sezonu a ze zkušeností ostatních – jako například Zlína, Slovácka či Bohemky – vyplývá, že to může doběhnout každého. Neříkám, že nám se to nemůže stát, říkám, že to určitě nebude jednoduché. Tři soutěže nejsou snadné ani pro Slavii nebo Spartu či Plzeň. Nás každopádně čeká dobrá zkušenost. A je teď na nás, poskládat tomu odpovídající kádr.

Proti Plzni nastoupil poprvé po více než dvou letech v prvoligové základní sestavě útočník Růsek, kterého trápila vyhřezlá plotýnka. Jak jste viděl jeho výkon? Může i on být pomyslnou posilou?

Odehrál velice dobré utkání. Je nám jasné, že z hlediska pohybu nemůže být v top formě. Ale zvládl to skvěle. Na to, že nastoupil po strašně dlouhé době v základní sestavě, v ligovém zápase, navíc proti Plzni... Má zkušenosti i technickou zdatnost. Jeho výkon byl velice dobrý a věřím, že se to bude zlepšovat. Že to pro něj bude vzpruha směrem k letní přípravě a že se znovu dostane do top formy.

Když jsme u útočníků, jak to vypadá s Janem Klimentem, který utrpěl zlomeninu lýtkové kosti v pohárovém semifinále s Baníkem?

Už je po operaci, jede podle programu. Na začátku června jede do Prahy na kontrolu, tam se zase dozvíme bližší informace. Hojení kosti má víceméně bez komplikací, tam je daný termín šest týdnů. Zatím tedy vše bez problémů, ale po kontrole budeme chytřejší.

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru.

Ve stejném zápase se po faulu olomouckého Spáčila zranil i baníkovec Rigo, ten se ovšem o víkendu už do zápasového režimu vrátil.

Já jsem rád za každého hráče, který se po škaredém zákroku co nejdřív vrátí na hřiště. V našem zápase s Baníkem byly emoce, vlivem čehož se občas vytrácí soudnost, ale nevraživost nesmí nikdy být na úkor zdraví. Když to člověk hodnotí s chladnou hlavou, je jasné, že nechceme žádné škaredé zákroky, nedej Bože zranění. Jsem rád, že je Rigo zpátky, má před sebou Euro U21, takže jsem rád, že jeho zranění není tak vážné, jak vypadalo. Stejně tak přeju Klimentovi, aby se zase dostal na hřiště a znovu se dostal do skvělé fazóny. Jako třeba když se po zranění vracel i v zimě.

Po konci sezony končí v Sigmě smlouva mimo jiné Lukáši Julišovi a Janu Navrátilovi. Co s nimi bude?

Máme o tom představu, ale je to téma nejbližších dnů. Musíme komunikovat s nimi i se sportovním úsekem, pobavit se o jejich budoucnosti. Pak uvidíme.

A pomýšlíte na lepší smlouvu po vítězství v Mol Cupu i vy?

Lepší smlouvu? Jak můžete vědět, jakou mám smlouvu? (směje se) Nechám to na vyhodnocení klubu, kdyby se mi to nelíbilo, když tak to pustím do novin. Je pravda, že bychom tam mohli k výplatě přidat nulu. Ale nakonec, ne na začátek!