„Kdybych byl trenér Plzně, chci dvě červené. Jako trenér Sigmy jsem přesvědčený, že mohly být obě žluté,“ prohlásil Janotka po porážce 0:1.
Při první situaci naháněl Adua kromě Sylly ještě Král, a byli na stejné úrovni. „Plzeňský útočník neměl tak výrazný náskok, aby to bylo zmaření stoprocentní brankové příležitosti,“ mínil olomoucký kouč.
A druhý moment? Ghali u postranní čáry sestřelil mladíka Palusku, který si pak musel říci o střídání, a po utkání zamířil na děkovačku k plzeňskému kotli o berlích.
Plzeň - Olomouc 1:0, jediný gól dal Durosinmi, hosté dohrávali v devíti
„Zákrok to byl nešetrný. Ale že by to bylo zase tak nebezpečné... Nakonec ho ani netrefil nohama, ale bokem. Viděl jsem to stejně jako sudí Berka v první chvíli, kdy ukázal žlutou. Až na základě VAR to přehodnotil. Trend je asi takový, že červená se dá udělit. Ale nejsem si jistý, zda by to bylo stejné na opačné straně,“ naznačil Janotka.
Křivdu však kvůli tomu necítil. „To zase ne, mělo to být o nás. Cítil jsem, že tu můžeme uspět. Ale v klíčových situacích, které jsme měli dobře rozehrané, jsme si nepočínali dobře. Měli jsme to zvládnout lépe.“