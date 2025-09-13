Chance Liga 2025/2026

Dvě červené? Obě mohly být žluté, je přesvědčený olomoucký kouč Janotka

Ervín Schulz
  20:25
Během deseti minut přišel trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka v Plzni o dva vyloučené hráče. V 58. minutě stoper Sylla zatáhl unikajícího Adua a dostal rovnou červenou kartu. A zanedlouho Ghali ostrým skluzem trefil Palusku, sudí Berka po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace udělil olomoucké posile místo původní žluté také červenou.
„Kdybych byl trenér Plzně, chci dvě červené. Jako trenér Sigmy jsem přesvědčený, že mohly být obě žluté,“ prohlásil Janotka po porážce 0:1.

Při první situaci naháněl Adua kromě Sylly ještě Král, a byli na stejné úrovni. „Plzeňský útočník neměl tak výrazný náskok, aby to bylo zmaření stoprocentní brankové příležitosti,“ mínil olomoucký kouč.

A druhý moment? Ghali u postranní čáry sestřelil mladíka Palusku, který si pak musel říci o střídání, a po utkání zamířil na děkovačku k plzeňskému kotli o berlích.

Plzeň - Olomouc 1:0, jediný gól dal Durosinmi, hosté dohrávali v devíti

„Zákrok to byl nešetrný. Ale že by to bylo zase tak nebezpečné... Nakonec ho ani netrefil nohama, ale bokem. Viděl jsem to stejně jako sudí Berka v první chvíli, kdy ukázal žlutou. Až na základě VAR to přehodnotil. Trend je asi takový, že červená se dá udělit. Ale nejsem si jistý, zda by to bylo stejné na opačné straně,“ naznačil Janotka.

Křivdu však kvůli tomu necítil. „To zase ne, mělo to být o nás. Cítil jsem, že tu můžeme uspět. Ale v klíčových situacích, které jsme měli dobře rozehrané, jsme si nepočínali dobře. Měli jsme to zvládnout lépe.“

