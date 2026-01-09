A tak čeká 43letého kouče, olomouckého odchovance, hned několik výzev. V jarní části Chance ligy potřebuje proniknout do skupiny o titul, v Konferenční lize se zkusí postarat o senzaci. Teď ale potřebuje zredukovat kádr. Na začátku přípravy má Janotka na trénincích 32 hráčů do pole a pět brankářů.
„Na velký počet hráčů už jsme zvyklí. Ať jde o tréninkový režim, nebo zápasy. Nastavili jsme si to tak už na podzim, kdy jsme věděli, že nás čeká extrémně náročný program, takže s tím nemáme problém. Ať už příchody dovnitř, nebo odchody ven z týmu jsou stále otevřené. Ještě jsme pořádně nekopli do balonu, vše má vývoj a čas, kádr bude mít změny pořád,“ oznamuje Janotka.
Jak jste prožíval, když se v prosinci řešila vaše pozice?
Prožíval jsem to tak, že to je prostě fotbal. Je pravda, že závěr podzimu si na nás vybral svoji daň. Výsledky nebyly takové, jaké jsme si představovali. Pro mě je zásadní, že i přes různé spekulace jsem i v průběhu prosince cítil důvěru vedení. To pro mě bylo zásadní. Teď je pro nás priorita dobře se připravit na jarní část sezony.
Určitě jste si ale analyzoval, proč se vám v prosinci nedařilo.
Jednoznačně. Ale raději bych mluvil o tom, že jsme měli víc povedených než negativních věcí. Nezdary v prosinci nás netěšily, ale důležité je, že jsme pořád reálně ve hře o to zabojovat o úspěch v české lize i Konferenční lize.
S jakými ambicemi tedy půjdete do jarní části sezony?
Ačkoliv si na nás závěr podzimu vybral daň, pořád máme Chance ligu nadějně rozjetou. Je to nesmírně vyrovnané a my jsme stále na dosah top šestky. Cíl je tedy určitě zabojovat o co nejvyšší možné pozice. V Konferenční lize se zase chceme v play off poprat o postup. Zároveň chceme pokračovat v dobré práci, kterou odvádíme v defenzivě, směrem dopředu zase chceme být nebezpečnější. Určitě chceme zatraktivnit naši hru, to beru jako jeden z hlavních úkolů. A pak budeme chtít rozvíjet mladé hráče a zapracovat nově příchozí posily, aby byly co nejdřív přínosem.
Když jsme u posil, zatím jste v zimě přivítal tři nové akvizice, všechny z Balkánu, leč z různých zemí. Byl záměr soustředit se na tuhle oblast?
Spíš to vzniklo z toho, kam jsme zaměřovali pozornost. Jedna oblast našeho zájmu byl Balkán, další severské země, protože tyto oblasti jsou typologicky nejbližší naší lize. To, že to nakonec vzešlo takhle, je spíš shoda okolností.
Chorvat, Srb a Slovinec. Nebude to dělat neplechu?
Určitě nechceme, aby to vyvolávalo nějaké konflikty. Přemýšlíme nad tím. Ale spíš než to, odkud hráč je, je to o lidských charakterech jako takových a o tom, jaké osobnosti hráči jsou. To si myslím, že ukáže až čas. Stejně tak, jako jim může trvat adaptace na českou ligu a zapracování do sestavy, jim může trvat i sžití s kabinou a českým prostředím.
Jak s posilami pracovat?
Každý bude potřebovat jiný čas, každý od nás dostane jiný prostor. Ať je to, jak chce, zadaptovat se na českou ligu není žádná sranda. Každý bude potřebovat jiný čas i z hlediska věku. Danijel Šturm je pro nás posila přímo do základní sestavy, takhle jsme cílili. Fabijan Krivak i Dario Grgič jsou mladí hráči s obrovským potenciálem, těm určitě dáme prostor, aby se zadaptovali. Nečekám od nich hned zázraky, ale svoje kvality mají. Pak je to na nich.
Danijela Šturma fanoušci Sigmy znají ze vzájemného utkání Konferenční ligy s Celje. Proč jste jej přiváděli?
Vyhlédli jsme si ho ve Slovinsku už na konci června, možná i dřív. Sledovali jsme tam původně jiné hráče, ale on nás zaujal. Celje má skvělý tým, nás hodně překvapilo, že tak silný tým s tolika kvalitními hráči hraje ve slovinské lize. Šturma jsme tedy dlouhodobě sledovali a on každý zápas prokazoval svoje kvality. Nejen ve slovinské lize, ale i v Konferenční. Je to hráč, který se nejlépe cítí zleva v šířce hřiště, kde se prosazuje svojí rychlostí a driblinkem. Zároveň je zdravě drzý, takové hráče tady určitě potřebujeme.
A Krivak s Grgičem?
Oba jsou mladší ročníky – 2005 a 2003. Nebude to pro ně ze začátku jednoduché, česká liga je náročná soutěž. My budeme shovívaví, myslím, že ani fanoušci by neměli mít přehnaně velké oči. Na druhou stranu víme, s jakou cenovkou přicházejí. Mají obrovský potenciál, my je musíme citlivě zapracovat a je na nás, aby to bylo za co nejkratší dobu. Krivak je hráč, který dokáže hrát mezi řadami nebo z křídla, takže možnost jeho alternace je pro nás naprosto skvělá. Je to nesmírně hladový hráč. To cítíme i u Grgiče, jenž dokáže vytvořit rozdílové věci. Má vynikající, překvapivé momenty. Ale říkám, čas ukáže. Je obtížné říct, jak dlouho adaptace potrvá.
Zároveň prý jednáte s dalším Chorvatem Markem Soldem. Chorvatský tisk ale píše, že prý do Sigmy příliš nechce.
Víte, jak to je. Stejně jak vy si něco napíšete, něco si zase napíšou Chorvati. To já neovlivním.
A je na jednání něco pravdy? Stejně tak se prý v kancelářích Androva stadionu skloňovala jména Zmrzlý či Ewerton.
Proletělo hodně jmen, některá jsou spekulativní, vyjadřovat se nemá význam. Veškeré posily jsou v jednání, takže konkretizovat každého hráče se nehodí.
To samé asi platí o útočníkovi Sejkovi, který by měl být brzo oznámen jako posila.
Odpověděl bych stejně. Jsou hráči, o které zájem máme, ale v dnešní době není jednoduché kohokoliv přitáhnout. Je to spíš otázka na vedení, které odvádí skvělou práci. Nikdo jsme se nezastavili. Je to náročné. Václav Sejk je hráč, který by nás zajímal, ale nechci to konkretizovat.
Přivedli jste tři záložníky, čili lze říct, že teď je priorita útočník?
To asi ne, cílíme ještě do každé řady kromě brankářského postu. Záměr je jasný – buď chceme okamžitou posilu, nebo přitáhnout hráče, kteří mají potenciál, tedy mladší ročníky. Už nechceme rozšiřovat kádr, my ho chceme zkvalitňovat. Vše je v jednání.
Jak dopadly nové posily na nedělních fyzických testech?
Běžecky vypadají velice dobře, ostatně cílili jsme na rychlostní tipy. Kondičně taktéž velice dobře. Co se týče ostatních hráčů, žádné extra odchylky nejsou, kluci jsou v dobrém stavu.
Takže přes Vánoce se nikdo cukroví nepřejedl?
Testy ukázaly, že kluci se v globálu vrátili ve skvělém stavu. Dokázali být profíci, na druhou stranu je pravda, že volno bylo tak krátké, že ani není prostor, aby došlo k nějakému úletu.
A vy? Díval jste se víc na pohádky, nebo na Crystal Palace, vašeho možného soupeře v play off Konferenční ligy?
Crystal Palace jsem viděl o Vánocích jednou, to jo. Ale fotbalů jsem viděl hodně. Spíše jsem se ale díval na jednotlivé hráče.
Jaká vás čeká zimní příprava?
Extrémně krátká. Bavíme se o třech týdnech přípravy, čtvrtý týden už je završen ligovým zápasem. Takže to bude rychlé, svižné. Do úterý se budeme připravovat v našich podmínkách, takže tréninky na hřišti, v posilovně i terénu. Potom odjíždíme na soustředění do Marbelly, kde nás čekají atraktivní soupeři. Po návratu už jdeme do soutěžního týdne.
Bavili jsme se o příchodech, ale co odchody?
Počet hráčů je obrovský, to víme. Není jasné, kdo odejde, je to otevřené. V řešení je hostování Kramáře a Dohnálka do Prostějova, aby měli vyšší soutěž než třetí ligu a zápasové vytížení. Odešli Dumitrescu a Vašulín, Vraštil skončil profi kariéru.
Jak nahradit Vašulína, který je na čele ligové tabulky střelců?
Jinými hráči. Je to pro nás obrovská ztráta. Jeho branky znamenaly body, co si budeme nalhávat. Těžko se nahrazuje, je na nás, abychom našli – ne jednoho – hráče, kteří ho zastoupí. Dan měl totiž devět gólů a další nejlepší střelec jenom dva. To je samozřejmě limit pro tým i pro postavení v tabulce. Je to pro nás úkol do přípravy, abychom našli střelce, kteří se budou schopní prosazovat.
Na podzim jste mluvil o tom, že klub zkusí Vašulína z Plzně, která si ho stáhla z hostování, odkoupit natrvalo.
Teď to není v našich rukách. Ale určitě budeme usilovat o to, aby se sem Dan vrátil, protože si to sedlo skvěle. Nicméně teď nejsme na tahu my.
Jak jste řekl, Sigma naopak ukončila hostování obránce Dumitresca, který se u vás příliš neprosadil a vrátil se do Slavie. Proč vůbec přicházel?
Ten záměr, který jsme s ním měli, nám v první fázi sezony vyšel. Chtěli jsme zdvojit pozici, vytvořit konkurenci pro Jirku Slámu, což se určitě povedlo, protože Jirka měl úvod podzimu skvělý, nadstandardní. Jenže podzim se pak vyvíjel a nám se nalevo dobře adaptoval Filip Slavíček, takže jsme si řekli, že není dál potřeba udržovat hostování Dumitresca. Ale musím ho ocenit, skvěle pracoval. Měl profesionální přístup, vůbec nebyl kyselý, že nehraje. Byl připravený, jako pravý profík. Chtěli jsme mu vyjít vstříc a zbytečně ho tu nedržet, když cítíme, že si pomůžeme našimi hráči.
Z hostování se vám naopak vrátili útočník Růsek a obránce Elbel. Stahujete si je s půlročním předstihem, splnila jejich hostování vaše očekávání?
Určitě nám to přineslo, co jsme očekávali, oba měli herní vytížení. Teď se podíváme, v jakém stavu a kvalitě se vrátili. Růsek už v létě naskakoval na nějaké dvacetiminutovky i u nás, jsem rád, že v Jablonci dostal prostor. Kuba Elbel je ročník 2000, má potenciál, proto chceme, aby hrál, aby nebyl třetí stoper. V Hradci podával velice dobré výkony. Oba jsou našimi hráči, takže aktuálně s nimi počítáme.
Jak to vypadá se zraněnými?
Teď jich máme pět. Filip Uriča je stále v rekonvalescenci kolena, po operaci ho trápí zánět. Teď už měl být stoprocentně připravený, to se nestalo, komplikuje se to, nás to mrzí. Yunusa Muritala může už do tréninku, ale bez kontaktu. Takže ho postupně budeme dostávat do herních věcí a pak teprve do soubojů. Tomáš Huk má zranění z posledního ligového zápasu, naštěstí by to mělo být jenom pohmožděné koleno, takže má menší limit v tréninku. Matěj Mikulenka má svalový problém, není stoprocentní, ale je to na dobré cestě, řekl bych, že je to otázka pár dní. Zranění Davida Tkáče se bohužel nezlepšuje, teď jede na vyšetření do Prahy. Má podezření na tříselnou kýlu.
Zdravotní karta Tkáče není moc povzbudivá. Ve 23 letech už prožil několik vážných zranění, s bolestí třísel, respektive zánětem stydké kosti, se dokonce ještě ve Zlíně léčil rok a půl. Nebyl jeho letní přestup z vaší strany zbytečně velkým riskem?
Mohlo se to tak zdát. Je škoda, že se zranil, protože v úvodu podzimu jsme mu dávali prostor a bylo vidět, že každým zápasem rostl, zvedal se. A pak se v bezvýznamném souboji na tréninku zranil, což nás strašně mrzí. Ať je to, jak chce, pozice desítky nás bolela. Byli jsme ve fázi hledání, od hráčů to v zápasech nebylo pravé ořechové, nebylo to to, co jsme si představovali. Naším cílem je, aby se David dal co nejdřív do kupy a udělala se správná diagnóza, aby se to vše mohlo vyřešit. Mrzí nás to, ale to je fotbal.