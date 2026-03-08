„Pamatuji si tu výhru, góly tehdy dali v Jablonci naši Brazilci Melinho a Gaúcho. Od té doby se ta série strašně dlouho neprotrhla a mám velkou radost, že se nám to podařilo zlomit teď v tak důležitém zápase,“ radoval se po vítězství 2:1 v Jablonci kouč Olomouce Tomáš Janotka.
Svým svěřencům letitou šňůru bez úspěchu na hřišti severočeského klubu připomínal a bylo to prý jednou z velkých motivací. „Týmu jsem to už v týdnu zdůrazňoval. Říkal jsem klukům, že jsou součástí generace, která ať už v minulé, nebo v letošní sezoně přepisuje olomouckou historii. A tohle byl další z těch momentů. Měníme historii Sigmy nejen v lize, ale i v Evropě a prolamujeme nepříjemné série. Těší mě to i proto, že Jablonec šel do zápasu posílen skvělou úterní výhrou v poháru nad Slavií a odsud se obecně body zrovna moc nevozí,“ pochvaloval si Janotka.
Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp
„O té dlouhé sérii jsme věděli, bavili jsme se o tom. Už v minulé sezoně jsme tyto statistiky párkrát překonali, ať už co se týká zápasů na Spartě nebo doma s Hradcem, to byly tuším také delší série. Takže super, že jsme to zvládli i v Jablonci a posunuli se už na páté místo,“ řekl ofenzivní záložník Sigmy Jáchym Šíp.
Právě on rozhodl v 88. minutě bitvu v Jablonci gólem po rohu. „Bavili jsme se s Mikym (Mikulenka), jestli má zadní tyč zavřít on nebo já, tak jsem si trošku sobecky řekl, že to zavřu já a vyšlo to. Míč ke mně dobře propadl, nechci říct, že jsem to měl jednoduché, ale už jsem balon dorážel celkem zblízka a proměnil to,“ popsal střelec tříbodové olomoucké trefy Šíp, jenž přišel na trávník v roli žolíka po hodině hry.
„Máme několik forem v rámci signálů po rohových kopech. A tuto, ze které vzešel náš vítězný gól, třeba v minulém roce využíval Arsenal, kdy se náběhem od zadní tyče přes malé vápno hráči rozprostřou před bránou. Musím pochválit Klimenta, který určil, co se zahraje. Bylo to pak skvěle kopnuté a protečované a přineslo to branku Šípa,“ popsal inspiraci od londýnského velkoklubu Janotka. „Je to nacvičená věc, jsem rád, že jsme si tou standardkou v Jablonci pomohli, protože letos v naší lize z rohů moc gólů nedáváme, dáváme je z nich spíš v Konferenční lize.“
Olomoucký tým rozehraje ve čtvrtek atraktivním domácím duelem souboj s německou Mohučí v osmifinále Konferenční ligy. „Emocemi a intenzitou byl zápas v Jablonci slušnou generálkou,“ dodal Jáchym Šíp.