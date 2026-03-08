Chance Liga 2025/2026

Roh jako Arsenal a výhra v Jablonci po 20 letech. Janotka: Měníme historii Sigmy

Autor:
  11:15
Jablonecký stadion Střelnice byl pro Olomouc přes dvě dekády zakletý. Fotbalisté Sigmy tam vyhráli naposledy 14. srpna 2005, v sobotním duelu tuto černou ligovou sérii konečně zlomili. Tomáš Janotka tehdejší vítězství zažil jako hráč, protože byl čerstvě členem olomouckého kádru a v nejvyšší soutěži se rozkoukával, teď po dlouhých letech dovedl tým k triumfu na severu Čech v roli hlavního trenéra.
Tomáš Janotka

Tomáš Janotka | foto: Martin Sekanina, SK Sigma Olomouc

„Pamatuji si tu výhru, góly tehdy dali v Jablonci naši Brazilci Melinho a Gaúcho. Od té doby se ta série strašně dlouho neprotrhla a mám velkou radost, že se nám to podařilo zlomit teď v tak důležitém zápase,“ radoval se po vítězství 2:1 v Jablonci kouč Olomouce Tomáš Janotka.

Svým svěřencům letitou šňůru bez úspěchu na hřišti severočeského klubu připomínal a bylo to prý jednou z velkých motivací. „Týmu jsem to už v týdnu zdůrazňoval. Říkal jsem klukům, že jsou součástí generace, která ať už v minulé, nebo v letošní sezoně přepisuje olomouckou historii. A tohle byl další z těch momentů. Měníme historii Sigmy nejen v lize, ale i v Evropě a prolamujeme nepříjemné série. Těší mě to i proto, že Jablonec šel do zápasu posílen skvělou úterní výhrou v poháru nad Slavií a odsud se obecně body zrovna moc nevozí,“ pochvaloval si Janotka.

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

„O té dlouhé sérii jsme věděli, bavili jsme se o tom. Už v minulé sezoně jsme tyto statistiky párkrát překonali, ať už co se týká zápasů na Spartě nebo doma s Hradcem, to byly tuším také delší série. Takže super, že jsme to zvládli i v Jablonci a posunuli se už na páté místo,“ řekl ofenzivní záložník Sigmy Jáchym Šíp.

Právě on rozhodl v 88. minutě bitvu v Jablonci gólem po rohu. „Bavili jsme se s Mikym (Mikulenka), jestli má zadní tyč zavřít on nebo já, tak jsem si trošku sobecky řekl, že to zavřu já a vyšlo to. Míč ke mně dobře propadl, nechci říct, že jsem to měl jednoduché, ale už jsem balon dorážel celkem zblízka a proměnil to,“ popsal střelec tříbodové olomoucké trefy Šíp, jenž přišel na trávník v roli žolíka po hodině hry.

„Máme několik forem v rámci signálů po rohových kopech. A tuto, ze které vzešel náš vítězný gól, třeba v minulém roce využíval Arsenal, kdy se náběhem od zadní tyče přes malé vápno hráči rozprostřou před bránou. Musím pochválit Klimenta, který určil, co se zahraje. Bylo to pak skvěle kopnuté a protečované a přineslo to branku Šípa,“ popsal inspiraci od londýnského velkoklubu Janotka. „Je to nacvičená věc, jsem rád, že jsme si tou standardkou v Jablonci pomohli, protože letos v naší lize z rohů moc gólů nedáváme, dáváme je z nich spíš v Konferenční lize.“

Olomoucký tým rozehraje ve čtvrtek atraktivním domácím duelem souboj s německou Mohučí v osmifinále Konferenční ligy. „Emocemi a intenzitou byl zápas v Jablonci slušnou generálkou,“ dodal Jáchym Šíp.

25. kolo

26. kolo

Kompletní los

24. kolo

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Bizár v Polsku. Wisla bojkotovala utkání, soupeř na něj nepustil její fanoušky

Fotbalisté Wisly Krakov odmítli nastoupit k zápasu hostující fanoušky.

Dopředu avizovali, že k sobotnímu zápasu ve Vratislavi nenastoupí. A nakonec tak opravdu učinili. Fotbalová Wisla Krakov, lídr druhé polské ligy, tímto nevšedním způsobem reagovala na soupeřovo...

8. března 2026  8:15

Chelsea se na postup do osmifinále FA Cupu natrápila, rozhodla až v prodloužení

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Fotbalisté Chelsea se v osmifinále Anglického poháru proti Wrexhamu nečekaně natrápili, druholigového soupeře porazili až po prodloužení 4:2. Manchester City vyhrál v Newcastlu 3:1. Arsenal zvítězil...

8. března 2026

Vychytal derby, teď je manažerem lyžařů. Fotbalisté jsou trošku zhýčkaní, říká Bičík

Premium
David Bičík s prezidentem Petrem Pavlem.

Za pár dní to bude dvaadvacet let. Kdo si vzpomene? Sparťanský mazák Petr Kouba před vápnem plácl do balonu rukou, smutně koukal na červenou kartu a z lavičky se nervózně zvedal brankářský náhradník,...

8. března 2026

Skuhravý po divočině s Boleslaví: Krmenčíka trestá pánbíček, Barátovi ubližuji

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Domácí trenér Roman...

Ve fotbalové šedi dvou sobotních odpoledních bezbrankových plicht na Bohemians a v Teplicích zasvítil čtyřgólový thriller v Uherském Hradišti, kde se o záchranu bojující Slovácko s Mladou Boleslaví...

7. března 2026  21:42

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

Radost fotbalistů Olomouce po brance Louise Lurvinka ve 37. minutě utkání na...

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  20:58

České fotbalistky daly Albánii pět gólů, Cahynová má rekord v počtu startů

České fotbalistky slaví gól do sítě Chorvatska v utkání Ligy národů žen.

Jasná záležitost. České fotbalistky ve druhém utkání skupiny Ligy národů B, která je zároveň i kvalifikací na mistrovství světa 2027, vyhrály v Albánii 5:1. Po úterní domácí remíze s Walesem 2:2 si...

7. března 2026  20:19

Nekořeněná Dukla, už 11 hodin bez gólu. Šustr: Na tréninku si přitom říkám: Wow!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Góly jsou kořením fotbalu – a fotbal pražské Dukly je tedy z toho pohledu momentálně hodně nedokořeněný. Poslední tým ligy si sice v sobotu odvezl bod z Teplic za bezbrankovou remízu, jenže zase...

7. března 2026  19:21

Slovácko - Ml. Boleslav 2:2, hosté otáčeli, remízu zařídil dvougólový Blahút

Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu.

V tabulce je nadále dělí jediný bod. Záchranářský souboj mezi čtrnáctým Slováckem a třináctou Mladou Boleslaví ve 25. kole Chance Ligy skončil remízou 2:2. Domácí vedli zásluhou Blahúta, skóre pak...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  18:39

Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...

7. března 2026  16:40,  aktualizováno  18:18

Bohemians - Liberec 0:0, oba týmy končily v deseti, Hodoušův gól zrušil ofsajd

Útočník Jan Matoušek z Bohemians prochází s míčem okolo libereckého Josefa...

Potřetí v řadě liberečtí fotbalisté ztratili. Ve 25. kole Chance Ligy uhráli jen bezbrankovou remízu na půdě Bohemians. Ti dohrávali bez vyloučeného Matouška, hosté však také dohrávali v deseti, když...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  17:24

Teplice - Dukla 0:0, hosté zůstávají na jaře bez výhry i vstřelené branky

Teplický útočník Matěj Pulkrab se přetlačuje v souboji s Danielem Kozmou z...

Nadále čekají na první jarní výhru i vstřelenou branku. Fotbalisté poslední Dukly uhráli ve 25. kole Chance Ligy bezbrankovou remízu na půdě Teplic, které se minimálně do neděle udržely na desáté...

7. března 2026  14:50,  aktualizováno  17:15

Beranův pikantní zápas. Jablonec mi hodně pomohl, říká olomoucký špílmachr Beran

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Na začátku loňského září odešel fotbalový záložník Michal Beran z Jablonce do Olomouce a dnes se na svém nedávném domovském stadionu Střelnice představí v prvoligovém duelu v roli soupeře.

7. března 2026  11:35

