Za pokřik Minář ven po zápase fanouškům děkovat nebudeme, vzkázal Janotka

Po utkání proti Jablonci vzal trenér Sigmy své svěřence a vydal se tradičně zatleskat fanouškům, kteří hlavně od udělení červené karty těsně před poločasem Sigmu citelně tlačili.

Místo ocenění stále ofenzivního pojetí a odvahy se však od části ochozů dočkal jeho tým jen apelu na vedení, aby rezignovalo. Janotka to po zápase těžce kousal. „Nestojím o ně, pokud po heroickém výkonu a vydřeném bodu křičí na kluky Minář ven,“ podotkl kouč ke kotli.

Zápas proti Jablonci výsledkově možná nevyšel podle představ. Jak jste vnímal slušně rozehraný duel, který pak ale poznamenaly tresty?

Viděli jsme atraktivní duel a ještě mohl být atraktivnější, kdyby se utkání dohrávalo v jedenácti na každé straně. I tak jsme ale mohli vyhrát, byli jsme celý první poločas nebezpečnějším týmem. Jasně, Jablonec měl dva brejky a jednu nebezpečnou střelu na bránu, ale z hlediska tlaku, množství standardek, nebezpečností jsme měli první půli dotáhnout do vedení o pauze.

Pak ale přišla červená karta pro kapitána Radima Breiteho.

Jasně, výrazná komplikace to bezpochyby byla, ale my si řekli, že i přesto půjdeme za vítězstvím. Dali jsme pokyny do defenzivy, řekli si, že je třeba to poctivě odmakat a to se klukům nesmírně povedlo. Předvedli obětavý, heroický výkon a my si ještě dokázali vytvořit příležitosti, ze kterých jsme mohli skórovat.

Líbilo se mi, že jsme zůstali ve vysokém postavení, znervózňovali jsme jejich rozehrávku a v deseti jsme jim ještě pěkně zavařili. Je strašná škoda, že jsme tohle utkání nevyhráli. Ale aspoň jsme ukončili dlouhé čekání na nulu vzadu. Kluci se načekali, ale ohromně si vážím, že se tam borci odevzdali a vydřeli si to.

Červenou kartu udělil sudí Ladislav Szikszay po konzultaci s Ondřejem Berkou u VARu za nešťastné došlápnutí Breiteho po souboji na kotník ležícího Hollého podle vás oprávněně?

Viděl jsem to až nyní po zápase. Nerad se na tyto akce dívám během zápasu. Rozhodčí si to asi obhájí, ale já nevím, do jaké míry je možné uhnout s dopadající nohou, jestli to Breiťák mohl stihnout, když mu někdo takto spadne pod nohy. Nejsem schopný tohle rozklíčovat, ale za mě chybí v posuzování trocha fotbalového citu.

Za mě, přirozeně zaujatého, to červená karta být nemusela. Pokud však už byla, tak se stejně tak dala pískat situace před poločasem ve vápně, když soupeř v šanci držel Mikyho (Matěje Mikulenku), který byl ještě poté kopnutý do lýtka. Úplně stejně se tohle může posoudit, když už máme tento přísný metr.

Rozsypalo to zápas?

Nemám vůbec rád obecně červené karty. Já bych červenou pro soupeře za toto nechtěl. Vždycky to akorát zkazí zápas. Chtěl jsem, abychom si to mohli na férovku rozdat, ale jak jsem viděl, že sudí ukazuje, že jde k obrazovce zkoumat situaci, tak bylo jasné, že je zle.

Když o tom mluvíte, viditelně ve vás ještě něco kvasí.

Ale jo, vybrečím se teď, přestože jsem po Hradci mlčel. Úplně stejně měl být tedy posouzený zákrok Čiháka, který se minulý týden také projel kolíky po hlavě Zorvana a neuhnul ani o milimetr. Když to takto chceme posuzovat, tak buďme konstantní a objektivní. Nebrečel jsem kvůli tomu, nechtěl jsem to rozmazávat, ale teď mě to zpětně opravdu štve. Nechme to tedy tak, že když se neumíme chovat, tak to berme jako hokejisté, kteří jsou zodpovědní za svou hokejku, byť často přímo aktivně nefaulují. Chceme to ale tak? No tak rozdávejme tyhle žolíky furt.

Přišel další zbytečný karetní trest – nejen v podobě červené pro Breiteho, ale také žlutá Mikulenky byla opět z nedisciplíny. Sigma má nejvyšší počet červených a je druhá v lize, co se žlutých karet týče. Jak o tom s hráči mluvíte?

Snažíme se to odstranit. Mně ty karty budou vadit, když to budou karty zbytečné a vycházející z nedisciplinovanosti. Také ale chci, ať jsou kluci emotivní. Minule mi to totiž proti Hradci scházelo. Proto jsem chtěl dnes vášeň, a ta tam byla. Když tedy přijde karta, podíváme se, zda byla nesmyslná, nebo v zápalu boje.

Když o tom ale přemýšlím, dnes se karty zkrátka neudělovaly rovnoměrně. Minimálně za dva zakopnuté míče po odpískání měl přijít trest soupeři. Když máte další dva hráče pod trestem jedné žluté, chováte se jinak a přemýšlíte, zda je nemáte raději vystřídat. Posuzování je subjektivní, ale ať to má jasný metr. Ten mi tam dnes chyběl.

Křivdy se poslední dobou asi kupí, když komise rozhodčích po zápase v Hradci konstatovala, že penalta proti vám neměla opodstatnění, i když ji potvrdil na místě VAR. Nebojí se kouč, že jeho týmu video zkrátka hledá prohřešky?

Já jsem obecně zastánce videorozhodčích, chtěl bych však, aby tam bylo spíše více pomocné role. Nemůžeme hru neustále kouskovat. V dnešním zápase Pardubic s Baníkem video něco zkoumalo pět minut. Co bude za měsíc? Vždyť nám tam ti hráči zmrznou a přijdou svalová zranění, když zkoumáme pět minut ofsajd. Jasně, je třeba to rozhodnout, ať není někdo ukřivděný, je tam však stále cítit lidský faktor, který nakonec udělá hodně. Nemusí to být takový pomocník, jakého si představujeme.

Vracíte se pak nevyhnutelně k přemýšlení, co by bylo, kdyby…?

K penaltě v Hradci můžu jen říct, že to může mít přece strašné důsledky. Prohrajete kvůli tomu a třeba vás jako trenéra vyhodí, protože nebudete mít výsledky, abyste se od komise dozvěděli, že penalta to být neměla? Z tohoto pohledu je to opravdu složité. Zastávám se VAR, ale někdy tam musí být lidský faktor z pohledu citu a ne jen vykázání činnosti hledáním opodstatnění téhle technologie.

Mrzí o to více, že se pak při Mikulenkově situaci sudí nešel podívat ani k monitoru?

Pokud nedostal podnět od rozhodčího u VARu, asi mu nepřipadalo důležité tam jít. To jsou ale klíčové momenty, které by měl VAR řešit. Ofsajdy, červené karty a penalty, to je právě to, co chceme hlídat. Když je tam tedy sporná situace v těchto třech věcech a rozhoduje to o výsledku, tak by snad stálo za to se podívat a za minutu říct, jestli v situaci vidí prohřešek či ne. Pan rozhodčí dnes nešel a my s tím museli dál žít.

Asi se ale v klidu poté žít s nedá. V závěru jste hodně komunikoval s čtvrtým sudím a divoce gestikuloval, že je čas zápas ukončit.

Je zvykem nechat dokončit útočnou akci. To je v pořádku. Když vám ale říkají, že zbývá pět sekund a soupeř hází aut, tak se vám pak nelíbí, když ještě pokračují rohem. To už je přeci další standardní situace. Do kdy to budeme tedy natahovat? Jsou to ale jen lidi. Věřím, že když jako trenéři děláme chyby, hráči dělají chyby, tak i rozhodčí nejsou neomylní. Pobrečeli jsme si tedy, ale nenaděláme s tím nic.

V kontextu nakupení trestů, budete žádat o zkrácení trestu pro Jana Klimenta?

Není to k diskuzi, určitě to uděláme a počítáme s oběma variantami. Buď bude na pohár k dispozici nebo ne.

Vyměnili jste brankáře, po chybě Tadeáše Stoppena dostal šanci Jan Koutný. I když to může znít tvrdě, šel Stoppen z branky zkrátka proto, že udělal chybu a Olomoučané disponují dvěma vyrovnanými brankáři?

S tím druhým se dá jistě souhlasit, tedy máme dva podobně kvalitní gólmany, dva reprezentanty. Nechtěli jsme Tadeáše vytáhnout z branky proto, že udělal chybu, ale zvažovali jsme, jak k tomu přistoupit, a já zkrátka nechtěl dostat Tadeáše pod enormní tlak ze všech stran po nepodařené koncovce v Hradci.

Některé zápasy nebyly od něj dokonalé, stoprocentně ale nepřišel o naši důvěru. Ta se jednou chybou neztrácí. Byla to hrubka, zjevná chyba, ale on nás taky do té chyby udržel ve hře o tři body. Bude připravený do dalších utkání. Nezastírám ale, že jsem rád, jak to naopak zvládl Koutný. Kdo v lize má dvojici jednadvacetiletých brankářů? Jen Tonda Kinský ve Slavii, jinak takové nikdo nemá. Klobouk dolů, jak to mladíci zvládají.

Po utkání jste smekal klobouk i před sice nepříliš plnými ale velmi aktivními tribunami. Jak se ale stavíte k bojkotu části fanoušků, kteří počínaje dnešním utkáním mají protestovat proti vedení klubu?

Nemohu reagovat jinak, než to respektovat. Když se takhle rozhodli, je to jejich svobodná vůle. Pokud ale chtějí křičet jinak, než fandit svému týmu po takovém zápase, tak nám ani chybět nebudou. Já i všichni ostatní tady snad odvádíme skutečně maximum, abychom fotbalovou kulturu v Sigmě zvedli. Necháváme na hřišti všechno, dnes kluci před jejich očima žrali trávu. Jdeme pak po zápase k východní tribuně, ta nám zatleská, ale poté na nás začne křičet Minář ven!? No tak my půjdeme pryč.

Jestli na hráče a realizační tým budou řvát toto, místo poděkování za maximální výkon, tak těmto lidem my děkovat a tleskat nebudeme. Měli si po takové skvělé práci pro jednou protesty odpustit a poděkovat hráčům za jejich heroické snažení. Je mi jedno, jestli někoho urazím, tohle je můj osobní názor. Pokud s tím mají problém, mohou přijít si to vyříkat. Mě to ale už vážně nudí, všechny ty protesty a transparenty. Mají právo na to říct názor, ale jestli myslí, že tohle klukům pomůže odevzdat lepší výkon, tak se hrozně pletou.

Atmosféra přitom ale byla na Olomouc velmi živá a drtivá většina fanoušků byla do zápasu naprosto vtažená.

Pozor, to bych nerad, aby vše vyznělo negativně. I přesto, že fanoušků bohužel opět nebylo tolik, byla atmosféra vynikající. Zápas by si zasloužil více lidí v tribunách, ale ty správné fanoušky chci ohromně vyzdvihnout. Viděli totiž, jak kluci makají, jak se perou se soupeřem v přesile. a hnali je s každou akcí i soubojem o míč. Vybojovaný aut slavili málem jako gól. To je přesně podpora, co kluci na hřišti potřebují, a jsme za ni vděční. Oni nás dotáhli alespoň k bodu. Politika ale na stadion v průběhu zápasu nepatří.