Olomoucký kouč Janotka: Kliment je nepostradatelný, na penalty nikoho neurčujeme

Na pověru, že faulovaný hráč pokutový kop zahrávat nemá, trenér nebral ohled. A z třináctigólového šutéra byl po ráně po zemi doprostřed branky čtrnáctigólový. A také jediný střelec nedělního mače.

„Ukazuje, jak mu to u nás sedlo, jak je pohotový i jak umí zachovat naprosto chladnou hlavu. Minule jsme penaltu nedali a není jednoduché se postavit k té následující. Tíha okamžiku dolehne i na zkušenější, jako je on nebo Zorvan. Jsem tedy strašně rád, že si ten balon vezme, nebojí se a dá vítězný gól. Je zase u branek, co znamenají body. Nejsou to jen nějaké kosmetické korekce skóre. Jeho přínos pro tým je jednoznačný,“ smekal Janotka před útočníkem.

Fotbalisté Olomouce se radují ze vstřelené branky v zápase proti Bohemians.

Kliment je nyní pro Olomouc zkrátka nepostradatelný, to uznává i muž, který o jeho přesnosti ví aktuálně nejvíce. „Umí to levou i pravou nohou, zvládne to ideálně utáhnout, je zkrátka nepříjemný. Každý trénink mě o tom přesvědčuje. Klimič je pro nás nejdůležitější na hřišti, kdybychom ho neměli, pohybovali bychom se určitě níž v tabulce,“ vzdal hold šutérovi i brankář Tadeáš Stoppen, který si připsal čisté konto.

Že by ale Kliment k standardkám či penaltám nikoho nepustil z rozkazu trenéra, Janotka odmítá. „Neurčujeme kopající, možná jsme výjimka v republice, ale neříkáme, kdo to zahrává. Den před zápasem trénujeme penalty s hráči, kteří si aktuálně věří na pokutové kopy. Ona je to pořád stejná skupinka šesti borců. Pak už to ale nechávám na nich, aby si řekli, v jakém rozpoložení se kdo cítí. Nepotřebuji šít bič na toho, kdo se zrovna necítí,“ vysvětlil svoji filozofii Janotka.

Matěj Hadaš (vlevo) z Olomouce vede balon, ze strany ho napadá Vojtěch Novák z Bohemians.

Sigma díky výhře v Praze a zaváhání svých soupeřů odskočila prostřední skupině a usadila se na chvostu první šestky. „Cíl v ní být určitě není, před sezonou jsme na to vůbec nepomysleli, protože náš tým pořád prochází transformací. Uděláme ale maximum pro to, abychom se v šestce udrželi a zahráli si ty skvělé zápasy proti Spartě, Slavii či Plzni. Je k tomu ale ještě daleko, byť nám k tomu výsledky ostatních nahrávají. Pro mě je však podstatné, že si to zvládáme uhrát sami,“ vážil si Janotka formy týmu. Příští neděli Sigma přivítá doma Hradec Králové.