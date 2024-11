Svou mentální bitvu jsme zvládli, těšil olomouckého Janotku obrat se Slováckem

„Jsme šťastní, cíl byl dnes jasný, tedy tři body. A ten se povedl. Odlehčoval jsem situaci tím, že přeci nebudeme ve společnosti Sparty Praha a Manchesteru City – týmů, kde se nedaří. Potřebovali jsme výhru jako sůl,“ vyprávěl s úlevou trenér Janotka.

Ten si výhry cení zejména kvůli zlepšenému rozpoložení kabiny. „Cítil jsem, jak to kluci berou a jak moc to potřebují. S výsledky roste a klesá sebevědomí a i přesto, že poslední zápasy byly herně dobré, tak liga je o výsledcích, o ničem jiném,“ rozvažoval. „Když se to potká, že i předvedená hra odpovídá výsledku, tedy že jsme vyhráli zaslouženě, tak o to víc mě to těší.“

A letmý pohled na tabulku mu dává hodně za pravdu. Kdyby Sigma nedokázala dokonat brankami Jana Klimenta a Jakuba Pokorného obrat středeční dohrávky, byla by po patnácti utkáních na dvanácté příčce. Takto však vyletěla v našlapané tabulce do elitní skupiny. „Přeskočíte prostřední skupinu a jste mezi nejlepšími. To byla ta obrovská motivace,“ rozvažoval trenér.

Po utkání si však více než zvládnutého úkolu pro sebevědomí cenil zvládnuté situace, ve které tým prohrává. „Byla tam dobrá reakce toho týmu. Bavili jsme se o mentální odolnost družstva ohrožená. Jenže to šlo od začátku dravě za výhrou i přes komplikaci s obdrženou brankou. „Měli jsme herní tvář, kluci zaslouží obrovský kredit i v kontrastu předchozí prohry s Libercem,“ dokončil rozbor Janotka.

„Ono se nám nyní bude určitě podstatně lépe dýchat. Konečně to z nás spadne, snad jsme napravili naše nedělní zaváhání,“ vracel se k víkendové potupě od Liberce autor vítězné branky Pokorný.

„Tam jsme nikdo nepodali standardní výkon. Viděl jsem to i sám u sebe, že to nebylo ono. Snažím si nepřipouštět chyby v zápase, ale když po videu uznávám, že to vypadalo dost blbě. Určitě není cíl, abych byl u inkasovaných gólů. Dnes jsem nebyl a zvládli jsme to,“ oddechl si stoper. „Šesté místo po patnácti zápasech beru jako úspěch. Přišlo hodně mladých, co se otrkávají, a tak je 22 bodů dobrý počin. Musíme to takhle budovat dál, ale dva měsíce jsme pořádně nic neuhráli, tak můžeme být rádi za to, kde jsme,“ shrnul Pokorný.

Ndefe ze Slovácka se obrací na rozhodčího.

Kouč i přes velkou hrubku Jana Koutného v zápase proti Liberci svého brankáře podržel a ten se mu za důvěru odvděčil solidním výkonem. „Kdybychom hned reagovali a pořád takovým způsobem rychle brankáře rotovali, bude jim to akorát škodit. V momentě, kdy někomu dáme důvěru, tak to má být alespoň nějak systematické. Nechtěli jsme do toho tedy okamžitě sahat. Stejně jako před tím Tadeáš Stoppen teď Koudy i přes chybičky dostal důvěru. Proto snad cítí, že aktuálně svoji pozici má,“ vysvětloval Janotka.

Sigmu od soboty čeká anglický týden dvou venkovních utkání v Teplicích a Pardubicích. V posledním domácím utkání kalendářního roku pak doma přivítá vedoucí Slavii Praha.