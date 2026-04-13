Chance Liga 2025/2026

V lednu podržen, teď odvolán. Za Janotkův konec údajně nemohou jenom výsledky

Václav Havlíček
  16:35
Ještě před pár týdny se na letišti fotil s nadšenými fanoušky Sigmy, kteří mu děkovali za senzační postup do osmifinále Konferenční ligy. V neděli večer se Tomáš Janotka přesvědčil, jak dovede být fotbalový život vrtkavý. Olomoucká prohra 1:2 v Pardubicích, rychlé rozhodnutí šéfů a finito.
Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční ligy proti Mohuči. | foto: Reuters

7 fotografií

Éra 44letého trenéra v Olomouci končí, byť možná trošku nedůstojně. Vedení Sigmy se rozhodlo okamžitě po porážce na východě Čech. Zápas se dohrál vpodvečer, za čtyři a půl hodiny klub uprostřed noci kouče odvolal.

Můžete se jenom domnívat, jak by to s Janotkou dopadlo, kdyby jeho svěřenci proměnili stoprocentní šance a o poločase vedli 4:0. Mimochodem, i trenér Pardubic Jan Trousil uznal, že Sigma měla zvítězit. Jenže ve fotbale se hraje na góly a body a ty teď Olomouc ztratila potřetí v řadě.

„Chceme týmu dodat potřebný impulz před závěrem základní části Chance Ligy a bojem o postup do elitní skupiny,“ uvedl předseda Sigmy Ondřej Navrátil.

Navrátil: Teď chceme zkušenějšího trenéra

Předseda Sigmy Ondřej Navrátil.

Ještě v zimě se trenéra zastával. Tvrdil, že má minimálně do léta pevnou pozici. Nakonec svůj myšlenkový pochod předseda fotbalové Sigmy Ondřej Navrátil přehodnotil. „Čekal jsem, že se mi to vrátí jako bumerang. Bohužel u nás v lize není velká dlouhodobost trenérů, takže byla otázka času, než se mi to vrátí,“ pověděl Navrátil k odvolání kouče Janotky.

Už během jarní části si vedení Sigmy vyhodnocovalo Janotkovu pozici. Šéfové se nakonec shodli, že by s 44letým koučem novou sezonu nezačali. „Proto jsme se rozhodli vyřešit to hned, tým potřeboval impuls,“ uvedl Navrátil.

„Změnily se okolnosti. Nechci zabíhat do detailů,“ reagoval na dotaz, proč upustil od své důvěry.

„O trenéru Janotkovi chci hovořit hlavně v dobrém. Sluší se mu bezesporu poděkovat za odvedené služby. V historii Sigmy bude zapsaný už navždy. Cítíme však, že v současné době potřebujeme udělat změnu nejen v souvislosti s aktuální situací v tabulce, ale i v dlouhodobějším horizontu. Rozloučili jsme se v dobrém, i on naše rozhodnutí chápe a cítí, že tým potřebuje nový impuls,“ tvrdí Navrátil.

Novým trenérem Sigmy je Pavel Hapal, jenž do klubu přišel na podzim do role generálního sportovního manažera. Navrátil odmítl, že by Hapal přicházel s vidinou toho, že Janotku nahradí. „Ale teď je to logické řešení. Má zkušenosti, dovede si poradit s mezinárodní kabinou, dokáže udělat výsledky,“ zdůraznil Navrátil s tím, že Sigma stále zápolí o pozici v první šestce. Klub však hledá kouč dál.

„Máme čas si to celé vyhodnotit. Ale pokud by pan Hapal vyhrál sedm zápasů v řadě, byla by chyba ho měnit,“ uznal předseda. Podle něj má vedení už pár vytipovaných jmen, mezi nimi jsou i zahraniční trenéři, například ze severských států. „Teď chceme zkušenějšího trenéra. Takového, co zvládne mezinárodní kabinu a individuality hráčů, kteří mají skvělou úroveň. Chceme víc zkušeností. Nemusíme to teď uspěchat.“

Zobrazit více
Sbalit

Ten samý předseda přitom v lednu tvrdil, že Janotkova pozice je de facto neotřesitelná. „Vždy důvěru měl a dále ji má. Neměníme jen samotný klub, ale vše kolem nás. To není otázka dne. Chtěli bychom umístění v top 6. Nepodaří-li se to, máme půl roku na to, abychom všechno sehráli a snažili se o maximum v následující sezoně. Jsme trpěliví,“ prohlásil tehdy Navrátil.

Je paradoxní, že v zimě právě on Janotku ve funkci podržel, třebaže Sigma v prosinci prohrála pět soutěžních zápasů v řadě. Ve Zlíně navíc schytala pětku.

Teď se klub s koučem loučí po dvou porážkách a jedné remíze z posledních tří zápasů.

Hapal: Vždy jsem byl odvolávaný a dnes jsem jedním z těch, kdo trenéra odvolal

Na vině podle informací iDNES.cz ovšem nejsou jenom výsledky, ale i napjaté vztahy uvnitř realizačního týmu i na trase trenér – kabina. „Oproti zimě se změnily okolnosti. Nechci zabíhat do detailů, ale vyhodnocovali jsme si to a došli k závěru, že s trenérem Janotkou bychom do nové sezony nešli. Proto bylo lepší udělat změnu hned,“ reagoval Navrátil v pondělí.

Od dorostu až do Evropy

Novým trenérem Sigmy se, alespoň dočasně, stal Pavel Hapal, jenž začal sezonu jako kouč Baníku. Pak vyslyšel vábení rodné Olomouce, kde až do neděle zastával roli generálního sportovního manažera.

Teď se opět přesouvá blíž k hřišti, v pondělí dopoledne už vedl první trénink.

„Vždy jsem byl na druhé straně. Býval jsem odvolávaný trenér a dnes jsem v pozici, kdy jsem byl jedním z lidí, který kouče odvolal. Mrzí mě to. Svoji roli beru jako dočasnou,“ poznamenal Hapal.

Až se divoké období v Olomouci uklidní, jistě bude čas bilancovat. A trenéru Janotkovi se za práci v klubu sluší dát uznání, což ostatně udělali i pánové Hapal a Navrátil. Vždyť aktuální sezona je teprve jeho druhou v první lize v pozici hlavního kouče, přesto zaznamenal solidní úspěchy.

Že mám občas růžové brýle? Chci chránit hráče. Janotka o Evropě, tlaku i trenéřině

V Sigmě začínal u dorostenců, s devatenáctkou si zahrál mládežnickou Ligu mistrů. Pak s druholigovým B-týmem v první trenérské sezoně v profi fotbale dokráčel k historicky nejlepšímu umístění béčka, které skončilo druhé v druhé lize.

Po přechodu k A-týmu si Janotka vytáhl šikovné mládežníky a s nimi vyválčil titul v Mol Cupu a umístění v top šestce. I proto Sigma v aktuálním ročníku zažívala krásné evropské konfrontace, v pohárech společně se Spartou vydržela nejdéle ze všech českých týmů.

To nejspíš čekal jen málokdo.

Jenže v lize Sigma tak přesvědčivá nebyla. Fanoušci Janotkovi v posledních týdnech vyčítali zpožděné reakce na průběh utkání nebo špatně zvolenou sestavu. A po prohrách s Boleslaví a Pardubicemi se začala vzdalovat také vytoužená šestka.

Olomoucký trenér Tomáš Janotka s trofejí pro vítěze poháru.

Mimochodem, český pohár vyhrál Janotka se Sigmou i jako hráč v roce 2012, za Olomouc odkopal přes 160 ligových zápasů a odkoučoval jich 82 s bilancí 32 výher 19 remíz a 31 proher (v lize 23/16/24).

S klubem byl roky neodmyslitelně spojený. Teď ale zdánlivě idylická vazba končí.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.