Vítězové Ligy mistrů, čeští bronzoví medailisté ze slavného ME 2004, čeští mistři Evropy do 21 let, držitelé trofeje v Poháru UEFA a celá řada bývalých elitních českých prvoligových hráčů.

Taková sestava výjimečných fotbalových osobností se spolu sejde na jednom místě jen opravdu málokdy a fanoušci ze severu Čech mají nevšední možnost vidět v akci tuto partu v neděli 1. června při oslavách 80 let FK Jablonec, kterou okoření definitivní oficiální rozlučka Tomáše Hübschmana s košatou fotbalovou kariérou.

„S klubem jsme dali dohromady myšlenku spojit oslavy výročí 80 let FK Jablonec a můj poslední zápas. S Jabloncem jsem hodně spjatý, udělal jsem tady první ligové kroky na hostování ze Sparty a nakonec jsem tady i zakončil kariéru. Jsem rád, že se naskytla možnost rozloučit se s profesionální kariérou po boku mých kamarádů a bývalých spoluhráčů z Jablonce, Sparty, Šachtaru Doněck i české reprezentace,“ uvedl na klubovém webu 43letý Tomáš Hübschman, jedna z největších hvězd historie jabloneckého fotbalu, kapitán týmu v letech 2014 – 2024, vítěz Poháru UEFA, mistr Evropy do 21 let, člen českého národního týmu z bronzového ME 2004, osminásobný vítěz ukrajinské ligy a aktuálně generální sportovní manažer české fotbalové reprezentace.

Fanoušci se kromě jiného doprovodného programu mohou na Střelnici těšit na dva zápasy. Nejprve se od 15.30 hodin utkají legendy FK Jablonec a AC Sparta Praha v duelu starých gard, druhé utkání na počest bohatého fotbalového života Tomáše Hübschmana nabídne od 18.00 souboj někdejších reprezentačních hvězd Česka s týmem, který bude složený z bývalých Hübschmanových spoluhráčů z Šachtaru Doněck a českých fotbalistů, kteří v některé fázi kariéry stáli po jeho boku, ať už na klubové nebo reprezentační úrovni. Střelnice s fanoušky v ochozech tak zítra zažije opravdový fotbalový svátek!

„S Tomášem se známe dlouhé roky, zažili jsme spolu hodně zápasů ve Spartě i v národním týmu. Během té doby se z nás stali dobří kamarádi a jsem rád, že budu u jeho rozlučky. Sejde se hodně hráčů z bronzového Eura, ale i spoluhráčů ze Sparty, takže se fanoušci mají na co těšit,“ tvrdí Petr Čech, legendární brankář českého národního týmu, vítěz Ligy mistrů, mistr Evropy do 21 let nebo čtyřnásobný vítěz anglické Premier League.

Reprezentační výběr dále doplní například Marek Jankulovski, Jan Koller, Karel Poborský, Vladimír Šmicer, Rudolf Skácel, Libor Sionko, Marek Heinz a další osobnosti.

I ve výběru Tomáše Hübschmana se divákům představí spousta atraktivních jmen z české ligy a z týmu vítěze Poháru UEFA Šachtaru Doněck . Třeba brankář Pjatov, stoper Čyhrynskyj, bývalý hráč Barcelony, dále nastoupí dva fotbalisté z tehdejší doněcké brazilské enklávy Eduardo da Silva a Jádson. Z českých hvězd ukáží své fotbalové umění po Hübschmanově boku například Horváth, Matějovský či Lafata. Více informací o nedělní fotbalové show je na www.fkjablonec.cz.