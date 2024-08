Hübschmanova dvojitá rozlučka. Babička asi brečela jak želva, řekl

„Už dříve jsme se bavili, že kdybych se měl loučit, tak aby to bylo právě v domácím zápase se Spartou. Tyto dva české kluby mám ve svém srdci. Sparta mě vychovala a v Jablonci jsem skončil kariéru, byl jsem tu dohromady jedenáct let, z toho posledních deset v řadě,“ říkal Tomáš Hübschman.

„Bylo to moc hezké. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli a lidem, že přišli a po dlouhé době vyprodali Střelnici. Udělali mi tím pěkný konec kariéry a byla to krásná možnost se takto rozloučit.“

Hübschman prožil ojedinělý a dlouhý fotbalový příběh a zařadil se mezi legendy české kopané. V první české lize odehrál celkem 365 zápasů 285 za Jablonec, 80 za Spartu, s níž získal titul. K tomu strávil deset let v ukrajinském velkoklubu Šachtaru Doněck, v jehož dresu osmkrát vyhrál ligu a stal se vítězem Poháru UEFA.

S českou reprezentací do 21 let oslavil titul na evropském šampionátu v roce 2002. V reprezentačním A-týmu nastoupil do 58 zápasů a byl členem bronzového mužstva na ME 2004 v Portugalsku. Na klubové scéně v soutěžích UEFA nasbíral 130 startů (80 Šachtar, 29 Sparta, 21 Jablonec), víc má z českých hráčů jen brankář Petr Čech (136).

„Když jsem Tomášovi gratuloval, tak jsem mu říkal, že mu závidím tu kariéru, jakou měl, a určitě mi v lize bude chybět. Já si myslím, že by ještě rok zvládl a vypadal by pořád dobře. Je to skvělý kluk, byl výborným fotbalistou, obdivoval jsem ho v nároďáku a myslím, že byl ve svém nejlepším období trochu nedoceněný,“ uvedl na Hübschmanovu adresu sparťanský kapitán David Pavelka.

Někdejší reprezentační záložník a hráč Sparty i Jablonce Tomáš Hübschman se před vzájemným soubojem obou klubů loučí s fanoušky. Před startem sezony ukončil aktivní kariéru.

Kromě majitele jabloneckého klubu Miroslava Pelty a předsedy představenstva Petra Flodrmana se s Hübschmanem přišli na plochu rozloučit i jeho bývalí spoluhráči z národního týmu Tomáš Rosický a Tomáš Sivok, nyní čelní představitelé managementu Sparty, i někdejší jablonecký a sparťanský trenér Jaroslav Hřebík, který mu dal v Jablonci v roce 2000 první šanci v nejvyšší soutěži.

„Byl jsem dojatý, ale spíš úsměvně, na slzy to úplně nebylo. Po dlouhé době jsem viděl některé lidi, které mám rád a pomohli mi v kariéře,“ popsal Hübschman, jenž se po slavnostním ceremoniálu vydal ke kotli Jablonce, který vyvěsil jeho velkou podobiznu s nápisem 'Díky kapitáne', a pak na čestné kolečko kolem tribun.

Na rozlučku přijel do Jablonce také jeho dědeček, který ho s babičkou odmala vychovával. „Děda dorazil, jen v krátkosti jsem ho o poločase navštívil na tribuně a říkal, že se mu to moc líbilo. Něco skončilo, něco nového začíná, to k životu patří a nevím, jestli tu rozlučku prožíval nějak emotivně, ale myslím, že moc ne, on zase takový není. To spíš babička. Ta bohužel nepřijela, protože se na to ze zdravotních důvodů necítila, ale myslím, že to sledovala v televizi a asi brečela jak želva,“ vyprávěl s úsměvem.

Ceremonie na úvod. Sportovní manažer Tomáš Sivok a sportovní ředitel Tomáš Rosický se za Spartu loučí s Tomášem Hübschmanem, bývalým hráčem Pražanů i Jablonce, který ukončil kariéru.

Po konci kariéry fotbalisté nějak vnitřně bilancují, co dokázali, ale na to dlouholetý kapitán Jablonce, který na začátku září oslaví 43. narození, zrovna není. „Lidé, kteří mě znají, vědí, že jsem nikdy nechtěl seřazovat trofeje podle toho, co je víc a co je míň. Logicky mě napadá, že Pohár UEFA bude asi nejvíc, ale ke každému úspěchu vede dlouhá cesta. Já jsem byl vždycky týmový hráč a šlo mi jen o úspěch týmu,“ tvrdí.

Nyní už tedy nenavléká dres s jabloneckými barvami, ale spíše oblek a chystá na novou roli na funkcionářském poli. „Je to pro mě samozřejmě něco nového, byl jsem hodně dlouhou dobu zvyklý na trochu jiný režim. Teď se teprve nějak dohadujeme, co bude náplní mé práce. S Jabloncem jsme pořád v kontaktu, objevuji se tu na trénincích, chodím na zápasy a uvidíme, co bude dál,“ konstatoval Hübschman, který zanechal nejen v jabloneckém fotbalu velice výraznou stopu.