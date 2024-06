Hübschman ukončil ve 42 letech profi kariéru, v Jablonci ho čeká jiná role

Hübschman bude působit také jako fotbalový agent a v nejbližších dnech teprve oznámí, jestli ještě bude hrát v nižších soutěžích.

Na Střelnici přišel před deseti lety ze Šachtaru Doněck. „Roky v Jablonci utekly jak voda. Zažili jsme krásné časy, dvakrát jsme hráli v základní skupině evropské klubové soutěže, dostali jsme se několikrát do nejlepší trojky, hráli několik finále českého poháru. Byly to krásné časy, ale čas nejde zastavit,“ uvedl Hübschman na klubovém webu.

Kariéru ukončil poslední z českých účastníků Eura 2004. Za reprezentaci odehrál 58 utkání a vstřelil jeden gól.

V Jablonci se stal velkou oporou a jednou z hlavních osobností ligy. „Je to deset let, není to jeden rok a konec. Tomáš tady zanechal nesmazatelnou stopu jako hráč a velká osobnost. Teď se bude etablovat v nové roli, blízké sportovnímu řízení klubu a reprezentativní úrovni,“ řekl šéf klubu Miroslav Pelta.

Hübschmanova nová funkce v Jablonci bude teprve upřesněna, je nutné ji podle řádů sladit s rolí agenta. „Teď pro mě přichází nová výzva, kdy budu předávat své zkušenosti mladším hráčům, aby mohli zažít úspěšnou a dlouhou kariéru,“ uvedl Hübschman. V dubnu se stal druhým nejstarším hráčem, který kdy nastoupil v české nejvyšší soutěži. Ve vyšším věku si ligu zahrál jen třiačtyřicetiletý Josef Jindřišek z Bohemians Praha 1905.

V roce 2002 získal Hübschman zlato na ME hráčů do 21 let. V české lize odehrál 365 zápasů a vstřelil šest gólů. Se Spartou získal mistrovský titul, se Šachtarem osmkrát ovládl ukrajinskou ligu a čtyřikrát ukrajinský pohár. V roce 2009 vyhrál také Pohár UEFA, předchůdce Evropské ligy.