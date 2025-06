Někdejší špičkoví fotbalisté bavili svými kousky diváky na zaplněné Střelnici a duel, jehož slavnostní výkop provedla olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, měl nakonec atraktivní skóre 5:5.

Dorazil i Petr Čech. „Tomáš Hübschman je jedním z mých největších kamarádů z fotbalu. Hráli jsme spolu v národních týmech vlastně už od sedmnácti let a pak i ve Spartě. A když jsme byli oba nominováni do reprezentace, tak jsme byli vždycky spolubydlící na pokoji,“ zavzpomínal bývalý výborný brankář, který chytal za tým Legendy Česko.

V jeho dresu se objevily i další velké české fotbalové hvězdy minulých let: Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Vladimír Šmicer, Jan Koller, Marek Jankulovski a řada jiných, s nimiž zažil Hübschman v reprezentaci největší úspěchy.

Bývalý jablonecký kapitán nastoupil za „svůj“ Tým Tomáše Hübschmana, v jehož dresu se představili též David Lafata, Marek Matějovský i jeho spoluhráči z ukrajinského Šachtaru Doněck.

Pavel Nedvěd na rozlučce Tomáše Hübschmana.

Hübschman, jenž v tomto klubu získal osm titulů a trofej v Poháru UEFA, odehrál druhou půli za Legendy Česko.

Ani na chvíli se nezastavil. Spoustu věcí organizoval, dával rozhovory, každý se s ním chtěl na chvilku zastavit, vyfotit se, popovídat si.

Jak jste si akci užil?

To je těžké říct. Samozřejmě se dalo čekat, že to bude frmol, s tím jsem počítal. Spíš si celý den přehraji až později a uvidím, jaké to ve mně zanechalo emoce. Musel jsem se hlavně snažit řešit věci okolo, aby všechno proběhlo, jak mělo, a celá akce bavila jak aktéry, tak fanoušky.

Dlouho vám tleskal celý stadion, jaké to pro vás bylo?

Bral jsem to jako jakési ocenění mé práce, kterou jsem dělal vlastně odmala a z toho posledních deset let v Jablonci. Ještě když jsem nebyl profesionál, tak jsem se připravoval právě na to, aby mi diváci tleskali, když vyjdu na hřiště. A teď to bylo naposledy.

Co bylo nejtěžší na přípravě vaší rozlučky?

Vybrat správný termín. A komunikovat se všemi těmi hráči a přivést je sem. Každý má svůj život, všechno je zrychlené, někteří hráči přijet nemohli, i když chtěli, jiné třeba nepustili ze země, někteří už měli svůj program.

Tomáš Hübschman během své rozlučky a oslav 80 let založení jabloneckého klubu

Nakonec jich dorazila celá řada, navíc zvučná jména.

Bylo to celkově dost složité, a proto si vážím každého, kdo sem do Jablonce přijel, účinkoval v jakékoli roli a byl tady se mnou na úplně posledním zápase. Spoustu hráčů, nejen těch z Doněcku, ale i těch českých, jsem neviděl hrozně dlouho a bylo fajn se s nimi zase potkat. I když jsem tady nemohl se všemi strávit tolik času, kolik bych chtěl.

Rozlučka byla spojená i s oslavou 80 let klubu, nebyl nad akcí trochu stín v podobě nedávného odsouzení šéfa klubu Miroslava Pelty?

Aspoň pro mě určitě ano, protože i ten program by byl asi trochu jiný, kdyby se to nestalo. Nebylo by asi úplně dobré, aby tady teď pan Pelta nějak vystupoval a prezentoval se. Samozřejmě by to bylo pro všechny veselejší, kdyby byl osvobozen. Ale pokud šlo celkově o atmosféru a ty zápasy, tak to podle mě zase tak velký stín nebyl a všechno bylo příjemné.