Nejstarší střelec, či ne? „Pivař“ Hübschman rekord neřeší: Hlavní jsou body

„Trefil jsem balon holení a za mnou ho zřejmě ještě jejich hráč tečoval,“ uvedl.

Bylo to tak. Směr míče změnil Jiří Klíma, aspoň tak to je v čase vydání článku v zápise o utkání. Střela šla nicméně na branku, Hübschmanovi by tak dotyk domácího útočníka neměl gól vzít.

Jablonecký veterán by se měl oficiálně stát ve 41 letech, pěti měsících a sedmi dnech nejstarším střelcem nejvyšší české soutěže. Sama Fortuna liga to na svých kanálech prezentuje jako fakt.

FORTUNA:LIGA @fortunaligacz Tomáš Hübschman otevřel skóre v utkání proti Baníku a stal se tak historicky nejstarším střelcem :! https://t.co/ieWGdtcccd oblíbit odpovědět

Rekord držel opavský Pavel Zavadil, který se trefil v srpnu 2019 shodou okolností proti Jablonci. Tehdy mu bylo 41 let, tři měsíce a 12 dní.

„Vůbec to neřeším. Nebyla by to žádná lichotka. Je mi jedno, komu gól připíšou. Hlavně jsem rád, že jsme získali tři body,“ usmál se Hübschman. „Pokud by mi gól přisoudili za několik dnů by stejně nikdo moc nemyslel na to, zda ho dal nejstarší hráč, anebo někdo jiný. Důležitá je výhra.“

Branka padla z nacvičené akce.

„Byli jsme domluveni, že dva půjdeme na přední tyč protečovat balon, který třeba proletí přes malé vápno a někdo ho dorazí. Honza Chramosta mi ale řekl, že odblokuje prvního hráče, ať běžím před něj,“ popisoval situaci Tomáš Hübschman. „Ale netrefil jsem míč , jak jsem chtěl. Bylo to trochu sehrané, ale mělo tak úplně to vypadat nemělo.“

Každopádně Jabloneckým vyšla jedna standardní situace.

„Utkání jsme zvládli dobře takticky, byli jsme organizovaní. A i když měl soupeř spoustu centrovaných míčů, závarů kolem a ve vápně, nepouštěli jsme ho do vyložených šancí,“ hodnotil utkání Hübschman.

Těšilo ho, že se potkal s dalším ligovým veteránem, kapitánem a brankářem Baníku Janem Laštůvkou, s nímž v minulosti hrával v ukrajinském Šachtaru Doněck.

„Moc rád jsme ho zase po nějaké době viděl,“ uvedl Hübschman. „Hodně jsme toho spolu zažili v Šachtaru i v české reprezentaci. Známe se, dá se říct, odmala.“

Nevynadal mu Laštůvka po utkání, že byl u prvního gólu hostů?

„Ne, je to sport. Pro nás je teď každé vítězství důležité. A Honza není takový, že by teď se mnou přestal kamarádit,“ usmál se Hübschman, který se nyní musí především dát fyzicky dohromady, aby byl připravený na další utkání.

„Dá si cestou domů dvě piva v autobuse a je čerstvý hned,“ řekl jablonecký trenér David Horejš. „Tomáš je unikát. Je vidět, že má fotbal rád. Pomáhá mu i to, že neměl žádné těžší zranění. Je připravený. Nám se navíc zranili Kratochvíl a Houska, co jsou naši klíčoví hráči, takže naskočil a zase týmu pomohl.“

Hübschman upozornil, že tak rychle nachystaný na další zápas nebude. „Budu se z něj sbírat delší dobu, ale ta piva si určitě dám. Ta by byla, i kdybychom prohráli, to u mě není tajemství. Ale když vyhrajeme, chutnají více.“

Dodal, že jeho regenerace i s ohledem na dlouhou cestu z Ostravy do Jablonce bude delší. „I tím, že zápas byl fyzicky náročný, protože jsme byli hodně zavření v obraně. Byly to spíše souboje, než úplně fotbal. Mám ale dost času, a vlastně my všichni, dát se během týdne dohromady, abychom příští týden v neděli jeli čerství na Spartu.“