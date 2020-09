Co sezona, to gól. Hübschman si hned na začátku ligy splnil normu

Premiérový zásah v první lize totiž oslavil v jabloneckém dresu 3. března 2018 v utkání ve Zlíně. A shodně po jednom gólu vstřelil i v dalších dvou následujících sezonách.

„Já doufám, že letos ještě nějaké možnosti na gól budou. Ale já to říkám pořád dokola, o mně a o mých gólech to není, je to spíš o týmu. Já budu radši, když budou góly dávat kluci vepředu, kteří tam od toho jsou, a já si budu plnit tu svoji roli. Tedy abychom ty góly spíš nedostávali, než abych já je dával,“ tvrdí defenzivní záložník Tomáš Hübschman, jenž působí v Jablonci už od léta 2014, předtím strávil deset úspěšných let v ukrajinském velkoklubu Šachtaru Doněck.

Hübschman zvyšoval proti Opavě ve 37. minutě na 2:0, když po rohu zblízka překonal Fendricha. Ale gól musel posvětit videorozhodčí, protože to nejprve vypadalo, že jablonecký kapitán stál v ofsajdu. „Nebyl jsem si úplně jistý, kde stojím, ale byl jsem si jistý, že to ke mně hrál asi stehnem jejich hráč a určitě ne náš,“ popsal zkušený Hübschman.

Opavští ale ještě do poločasu snížili a na začátku druhé půle měli několik možností na vyrovnání. „Občas jsme hráli takový hurá fotbal a když jsme občas propadli nahoře v presinku a roztrhali jsme se, tak se to pak na kluky v obraně hodně valilo. Naštěstí nám třetí gól dodal klid. Celkově jsme to utáhli spíš směrem dopředu, po celý zápas jsme měli dost šancí a mohli jsme to rozhodnout mnohem dřív. Samozřejmě jsme ale s vítězstvím po dvou nevyvedených utkáních spokojeni,“ řekl Tomáš Hübschman.