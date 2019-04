Náš cíl je plný počet bodů, burcuje před derby jablonecký Hübschman

„Naším cílem je v každém zápase získat plný počet bodů. Zbývají čtyři kola a musíme udělat maximum, abychom se nemuseli vracet k zápasům, ve kterých jsme zbytečně poztráceli body jako doma s Opavou, v Boleslavi nebo v Plzni.“

Jak hodnotíte Liberec před derby?

Minule na Slavii odehrál dobrý zápas a uhrál dobrý výsledek. Řekl bych, že Liberec má teď silný tým i silného ducha. Klepe na první šestku, která je asi jeho cílem a myslím, že budou v každém zápase bojovat o to, aby se do první šestky probojovali. I v derby proti nám. Nám by zase tři body pomohly udržet se v první čtyřce, abychom měli šanci na evropské poháry.

První letošní derby skončilo u vás na Střelnici bez branek, padnou U Nisy nějaké góly?

Tehdy jsme byli lepší, ale nedali jsme gól ani z penalty, to pak nemůžete vyhrát. Góly jsou hodně důležité pro všechny. Zápasy nula nula někdy přicházejí a my i fanoušci bychom byli rádi třeba za výsledek pět pět, ale to nevím, jak by to brali trenéři...

V derby proti vám nemůže nastoupit klíčový útočník Liberce Kozák, bude to pro vás výhoda?

Těžko říct, bude tam prostě místo něj někdo jiný, kdo čeká na svoji šanci a který bude mít obrovskou chuť trenérovi dokázat, že tam patří. Je to takové nevyzpytatelné. Libor Kozák je ale určitě kvalitní hráč, na jaře se mu dařilo a dával branky. Je pro Liberec asi důležitý i do kabiny, protože má vůdčí schopnosti a na hřišti pomáhá spoluhráčům zkušenostmi.

V minulém kole jste se rozstříleli a Příbram jste porazili tři nula, cítíte tedy, že se dostáváte do té správné pohody, kterou jste měli na podzim?

Doufám že jo, některé situace a kombinace už vypadaly tak, jak bychom se asi chtěli prezentovat a věřím, že to předvedeme i v derby v Liberci.