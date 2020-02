Další utkání je vždy nejdůležitější, míní plzeňský Hořava

Jaro jste však zahájili výborně dvěma vysokými výhrami.

Papírově jsme měli slabší soupeře. Na druhou stranu si ale říkám, že i tihle protivníci vás mohou v mistrovských zápasech klidně obrat. Pro nás je velice dobré, že jsme zápasy zvládli a nastříleli dohromady sedm gólů.

Už jste se adaptovali na nový herní systém kouče Guľy?

Vnímáme, co po nás trenér chce, a snažíme se to plnit. Chce, abychom hodně běhali, hráli naplno a týmově. Pokoušíme se o to i na tréninku, o to je to pak v utkáních jednodušší.

Jak si vyhovíte s Lukášem Kalvachem a Pavlem Buchou ve tříčlenném středu zálohy?

Oba jsou výborní fotbalisti a mají před sebou velkou budoucnost. Spolupráce je úplně bez problému. Můžu se na ně spolehnout, že podrží balon, rozehrají ho a hlavně neztratí.

Jablonec - Plzeň Sledujte od 14.30 hodin online.

Teď vás čeká cesta do Jablonce. Nic příjemného.

V tabulce je třetí, což už samo o sobě napovídá, že nás čeká hodně těžký soupeř. Navíc když jsme tam hráli naposledy, tak se nám střetnutí moc nevydařilo. Chceme vyhrávat každé utkání, s tím do toho půjdeme.

Jde o jeden z klíčových soubojů jarní části?

Takových zápasů bude hodně, čeká nás teď náročná série. Každé utkání, které je zrovna před námi, je v danou chvíli tím nejdůležitějším, přestože to zní trochu jako fráze.