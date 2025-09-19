Slávista Holeš má poraněný vnitřní postranní vaz v koleni. Stihne derby?

Holeš v úvodu utkání po souboji ve vlastním pokutovém územím s hrotovým útočníkem Kasperem Höghem utrpěl zranění levého kolene.
Po ošetření sice pokračoval ve hře, ale v osmnácté minutě odstoupil. Podrobné testy v nemocnici ve Střešovicích odhalily poškození vnitřního postranního vazu.
„Naštěstí se neprokázal vážnější problém. Nyní je v péči klubových fyzioterapeutů a mimo hru bude zhruba dva až tři týdny,“ řekl klub.
Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali
Slavia v neděli hraje v Liberci, v týdnu domácí pohár v Brozanech, příští pátek hostí Duklu, následně ji 30. září čeká Liga mistrů na Interu Milán a pak už derby.
Pro trenéra Jindřicha Trpišovského je Holešovo zranění mrzuté o to víc, že v posledních zápasech neměl k dispozici další dva zraněné stopery Igoha Ogbua a Jana Bořila.
V Lize mistrů poprvé a rovnou s páskou? Holeš: Ubíjelo mě, když nám soutěž utíkala
Proti norskému soupeři Holeše zastoupil Štěpán Chaloupek, vedle něj hrál David Zima. Slavia kvůli nedostatku stoperů vyrukovala v rozestavení se čtyřmi obránci v řadě.
Dalším stoperem v kádru je Tomáš Vlček, který kvůli nemoci do letošní sezony ještě nezasáhl. A jedna z letních defenzivních posil Dominik Javorček si vážně poranil koleno už v přípravě.