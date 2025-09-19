Chance Liga 2025/2026

Slávista Holeš má poraněný vnitřní postranní vaz v koleni. Stihne derby?

Autor:
  15:23
Slávistický stoper Tomáš Holeš, který kvůli zranění nedohrál středeční utkání v Lize mistrů proti Bodö/Glimt (2:2), možná nestihne derby na Spartě. Očekávaný ligový souboj se hraje za dva týdny v sobotu 5. října. „Mimo hru bude dva až tři týdny,“ oznámila Slavia.
Slávistický Tomáš Holeš střídá kvůli zranění v zápase Ligy mistrů proti...

Slávistický Tomáš Holeš střídá kvůli zranění v zápase Ligy mistrů proti Bödo/Glimt. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávistický obránce Tomáš Holeš na tiskové konferenci před startem Ligy mistrů...
Tomáš Holeš ze Slavie (vpravo) hlavičkuje míč v utkání s Karvinou.
Tomáš Holeš ze Slavie (vpravo) a Ebrima Singhateh z Karviné bojují o míč.
Slávistický obránce Tomáš Holeš (vlevo) slaví svůj gól s Janem Bořilem, který...
6 fotografií

Holeš v úvodu utkání po souboji ve vlastním pokutovém územím s hrotovým útočníkem Kasperem Höghem utrpěl zranění levého kolene.

Po ošetření sice pokračoval ve hře, ale v osmnácté minutě odstoupil. Podrobné testy v nemocnici ve Střešovicích odhalily poškození vnitřního postranního vazu.

„Naštěstí se neprokázal vážnější problém. Nyní je v péči klubových fyzioterapeutů a mimo hru bude zhruba dva až tři týdny,“ řekl klub.

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slavia v neděli hraje v Liberci, v týdnu domácí pohár v Brozanech, příští pátek hostí Duklu, následně ji 30. září čeká Liga mistrů na Interu Milán a pak už derby.

Pro trenéra Jindřicha Trpišovského je Holešovo zranění mrzuté o to víc, že v posledních zápasech neměl k dispozici další dva zraněné stopery Igoha Ogbua a Jana Bořila.

V Lize mistrů poprvé a rovnou s páskou? Holeš: Ubíjelo mě, když nám soutěž utíkala

Proti norskému soupeři Holeše zastoupil Štěpán Chaloupek, vedle něj hrál David Zima. Slavia kvůli nedostatku stoperů vyrukovala v rozestavení se čtyřmi obránci v řadě.

Dalším stoperem v kádru je Tomáš Vlček, který kvůli nemoci do letošní sezony ještě nezasáhl. A jedna z letních defenzivních posil Dominik Javorček si vážně poranil koleno už v přípravě.

Vstoupit do diskuse

9. kolo

Kompletní los

8. kolo

2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
14. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
15. FK TepliceTeplice 8 1 1 6 9:17 4
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Slávista Holeš má poraněný vnitřní postranní vaz v koleni. Stihne derby?

Slávistický stoper Tomáš Holeš, který kvůli zranění nedohrál středeční utkání v Lize mistrů proti Bodö/Glimt (2:2), možná nestihne derby na Spartě. Očekávaný ligový souboj se hraje za dva týdny v...

19. září 2025  15:23

O tohle United přišli. Rashford parádně rozhodl a říká: V Barceloně cítím důvěru

Když po zápase přímo na trávníku zodpovídal otázky reportérů, příznivci fotbalové Barcelony hlasitě skandovali jeho jméno. A upřímně - může se jim někdo divit? Vždyť Marcus Rashford, jehož v Anglii...

19. září 2025

Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...

19. září 2025  13:55

Ústecký bizár pokročil, majitel navštívil vědmu a hrozí se kontumace kvůli dresům

Vidím velký špatný! Ústečtí fotbalisté se v pátečním televizním utkání proti Prostějovu poprvé obléknou do „nejkrásnějších dresů na světě“ a majitel druholigového klubu Přemysl Kubáň předtím zašel za...

19. září 2025  10:07

Rýpance trenérů? Zbytečné, špiní nás. Ve Zlíně se čílí na Hyského a Holoubka

Ve fotbalové Chance Lize se rozmáhá nešvar. Podruhé v krátké době dehonestoval trenér zlínského soupeře hru nováčka po zápase, ve kterém ho nedokázal porazit. Po Martinu Hyském z Karviné, kde Zlín...

19. září 2025  9:46

Proti Slovácku vyměním hezký fotbal za tři body, hlásí kouč Pardubic

Trenéři pardubických fotbalistů za sebou mají další týden vysvětlování a pilování. Tentokrát hráčům předkládali chyby z utkání v Jablonci, kde Východočeši vyhořeli v první půli, po níž prohrávali...

19. září 2025  8:39

Fotbalová Plzeň září pro legendy. Vydra se těší, až z něj sudí udělá Svobodovou

Své jméno na dresu přepustí legendám z různých oborů. Plzeňský útočník Matěj Vydra tak 26. října v domácím utkání fotbalové ligy proti Baníku Ostrava vyběhne na trávník se jmenovkou Mária Svobodová,...

19. září 2025  8:24

Rashford trefil výhru Barcelony, tři body i pro City. Leverkusen remizoval v Kodani

Šest zápasů čtvrtečního programu uzavřelo úvodní kolo hlavní fáze Ligy mistrů. Manchester City porazil oslabenou Neapol 2:0, Barcelona zvítězila na hřišti Newcastlu 2:1. Bayer Leverkusen s Patrikem...

18. září 2025  22:58,  aktualizováno  23:19

Příběh Tygra. Z trápení ve třetí lize českou jedničkou, vyskočí Staněk ještě výš?

Ten sešup nemohl kousat lehce. Nejdřív klábosil v kabině s fotbalovými hvězdami Evertonu a na lavičce trpělivě čekal na šanci v Premier League. A za pár měsíců sedal za volant a po rozkopané dálnici...

18. září 2025  19:03

Sabou dostal za napadení Vindahla stopku a pokutu, disciplinárka řeší také Priskeho

Jiří Sabou, sportovní ředitel Hradce Králové, zná trest za napadení sparťanského brankáře Petera Vindahla. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace mu udělila zákaz výkonu všech funkcí na šest...

18. září 2025  17:46

Velký návrat. Mourinho trenérem Benfiky. Smlouvu podepsal na dva roky

Spekulace se potvrdily. Novým trenérem fotbalistů Benfiky se podle očekávání stal slavný José Mourinho, pro něhož to je velký návrat domů. Právě v Lisabonu totiž před 25 lety jeho trenérská kariéra...

18. září 2025  13:49,  aktualizováno  17:05

Sudí pustil zpět hráče, jenž pomohl ke gólu. Může na něj být Slavia naštvaná?

Zlobí se sami na sebe, že si nepohlídali brejk v úplném závěru. Ale slávistickým fotbalistům v tu chvíli také zrovna nepomohl rumunský sudí Marian Barbu. Ten v začátku soupeřova útoku, který v...

18. září 2025  14:40

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.