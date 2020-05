Holeš se našel, jako záložník: Snadný post, pomohlo, že jsem slyšel pokyny

Až v úterý v Mladé Boleslavi, při restartu fotbalové ligy po koronavirové pauze, si naostro stoupl do zálohy.



„Byl čas, abych si na nový post trochu zvykl, a v zápase mi možná i pomohlo, že tu nebyli lidi. Slyšel jsem pokyny od spoluhráčů, od trenérů. Hrálo se mi dobře. Baví mě to,“ řekl Holeš po utkání, které Slavia zvládla. Vyhrála těsně 1:0.

V Boleslavi dominovala v prvním poločase, ale v tom druhém už tak pevně zápas v rukou nedržela. To kvůli neproměněným šancím, kterých bylo mnoho.

„Koly nás asi dvakrát skvěle podržel. Mrzí nás, že jsme nepřidali další góly, ale důležité bylo, abychom to hlavně zvládli vítězně.“

Což se podařilo.

A pro Holeše, který nastoupil od začátku teprve pošesté v sezoně a zápas se mu povedl, to může být dobrý signál směrem do budoucna.

„Byl nesmírně klidný na míči, zahrál skvěle. Plnil vše, co jsme chtěli,“ těšilo trenéra Jindřicha Trpišovského.

„Je to jednoduchý post, jsem hodně na balonu, dělám servis spoluhráčům. Nemám s tím žádný problém a hlavně nad tím tolik nepřemýšlím. Spíš je pro mě důležité, že hraju,“ doplnil Holeš.

Vždyť pevné místo po loňském přestupu z Jablonce v sestavě dlouho nemohl najít. Přes reprezentační beky Bořila s Coufalem se na kraj obrany nedostal. A když, byl to jen záskok.

„Ovšem podle toho, jak se prezentuje v záloze na tréninku a teď i v zápase, věřím, že tohle není jen krátkodobý experiment,“ dodal Trpišovský.

Ten po odchodu Součka do West Hamu s kolegy hledá spolehlivého středního záložníka. Před stopery už nastoupili Takács, Oscar Dorley nebo Traoré. V přípravě se trenérům líbil i mladý Červ. A teď je tu prostor pro Holeše.

„Připravovali jsme ho na to delší čas. Nechci předbíhat, protože tam odehrál zatím jen jedno utkání, ale věřím, že by právě on mohl v našem stylu hry dobře zapadnout,“ řekl kouč.

Další šanci to dokázat bude mít Holeš v sobotu, proti svým bývalým spoluhráčům z Jablonce.