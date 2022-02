Titul, kvůli Lize mistrů nutnost víc než dřív. A my tam chceme, říká Holeš

Jarní část Fortuna ligy startuje v sobotu, Slavia jako vítěz posledních tří ročníků a zároveň současný lídr do ní vstoupí v sobotu od 15.00 doma proti poslední Karviné.

Boj o titul má však letos jiné grády.

Rozdíl mezi prvním a jeho pronásledovali není propastný jako v předchozích letech.

A poprvé od roku 2014 dostane šanci o Champions League hrát jen právě český mistr, dosud měl tu možnost i druhý tým v pořadí.

Jako poslední z českých klubů si prestižní a lukrativní evropskou soutěž zahrála právě Slavia na podzim 2019.

„Loni v létě se nám to nepovedlo. Řešíme, jak to zlepšit, abychom tam příští sezonu nechyběli,“ poznamenal Holeš v rozhovoru s novináři.

„Těšíme se, až jaro vypukne. Bude náročné, ale hlavně, že se už zase bude hrát.“

Přestupy přehledně jak se mění jednotlivé kádry

Příprava se povedla?

Cítím se výborně, celou jsem zvládl bez zranění, odtrénoval všechno. Byla jedna z nejnáročnějších, co jsem ve Slavii. Doufám, že to bude v zápasech znát.

Nevadilo, že jste si formu vyzkoušeli jen v jediném utkání a to v neděli proti Baníku?

Na soustředění jsme hráli tři zápasy mezi sebou. První byl takový rozjezdový, ale ty další dva měly velkou kvalitu. Řekl bych, že byly náročnější než někdy v lize.

Až tak?

Naběhali jsme spoustu kilometrů. A když proti sobě hrají dva týmy, které mají stejný styl, tak je to těžké. Myslím si, že nám to dalo hodně.

Po podzimu máte v tabulce jen jednobodový náskok na Plzeň, třetí Sparta ztrácí další dva body. Jaké to pro vás je ve srovnání s minulými ročníky, kdy jste vedli o sedm a víc bodů?

Měli jsme komfort, větší klid, mohli jsme udělat chyby a nemuselo nás to tolik mrzet. Ty už si dovolit nemůžeme. Ale zase aspoň budeme v každém utkání víc koncentrovaní. Očekávám boj až do konce.

V boji o titul vám bude chybět Nico Stanciu, který je na odchodu do Číny. Jak se Slavia změní?

Výborný hráč, který měl spoustu asistencí a gólů. Mužstvu dal vždycky něco víc. Těžko ho nahradíte. Na jeho místě budou hrát kluci s jinou typologií a my musíme využít jejich předností, jako jsme u Nika využívali například jeho dlouhých pasů za obranu. Musíme vidět silnou stránku a podle ní se zařídit.

Zimní příprava 2022 jak se jednotlivé týmy chystají na jarní část sezony

Mění se nějak vaše role defenzivního záložníka?

Myslím si, že ne. I když jsme na podzim několik zápasů hráli bez Nika, pořád jsem měl podobné úkoly. Moje hra se měnit nebude.

I když jste druhou sezonu bez Ligy mistrů, v té minulé jste postoupili až do čtvrtfinále Evropské ligy. Letos hrajete Konferenční ligu, na co si v ní troufáte?

V prvním kole vyřazovací části máme Fenerbahce a myslím si, že je tady možnost přes ně jít dál. Chce se to dobře chytit už v prvním zápase v Istanbulu a věřím, že dojdeme daleko.