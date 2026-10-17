Holeš byl jedním z mála, který věděl, proč rozhodčí Jan Všetečka v 55. minutě vytáhl červenou kartu. Jako kapitán je totiž jediný z týmu, který se sudím na hřišti v průběhu hry může mluvit.
Jak jste tu situaci vnímal?
Nevěděl jsem, co se stalo. Najednou vidím, že dává červenou.
Ptal jste se za co?
Rozhodčí mi říkal, že v určitém momentu, když se na Tomáše podíval, tak on se utíral a ukázal mu prostředníček. Neviděl jsem to, fakt nevím.
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Mluvil jste s Chorým po zápase?
Ne, ne, nemluvil. Ani on se k tomu nevyjádřil. Nejdřív jsem ho v kabině ani nemohl najít. Dneska to necháme být, budeme to řešit v příštích dnech.
Byl jste jeden z těch, který se po jeho třech vyloučeních v minulém ročníku zastal. Jak to berete?
Uvidíme, až zjistíme, jak to všechno bylo. Samozřejmě mě to netěší. Šli jsme do deseti, oslabení nám v zápase nepomohlo. Ale musím kluky pochválit za to, jak jsme v deseti zareagovali. Po vyloučení jsme se zvedli, gól byl na spadnutí. I v deseti jsme byli nebezpeční, bohužel jsme neskórovali.
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Pokud se potvrdí to, co viděl rozhodčí, budete to od Chorého brát jako zradu?
Pokud se ukáže, že to tak bylo... Je to už poněkolikáté. Před sezonou jsme měli několik sezení. My starší hráči jsme říkali, že se to nesmí opakovat. Mohlo nás to stát titul. Pokud se ukáže, že to byl další zkrat, tak to už je špatný. To už je neomluvitelné.
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Proti Hradci se vám zápas do vyloučení nedařil, první střelu na bránu jste vyslali až v 66. minutě. Co s vámi bylo?
Pravda, první půle nám nevyšla, nebyli jsme to my, neměli jsme dobrý pohyb. Když jsme se k nim dostali, chyběla nám kvalita, nebyli jsme schopní ty akce dohrát, najít hráče ve vápně. Z posledních třech zápasů jsme dali jeden gól, to je ten hlavní problém. Na tom musíme zapracovat.
Když klubový šéf Tvrdík v závěru minulé sezony Chorého z týmu vyloučil, přidal k němu i Davida Douděru. Ten už ve Slavii nyní, chybí vám na hřišti jeho zarputilost a přímočarost?
S tím se dá souhlasit. Chodil do náběhů, dal dobrý centr, našel hráče ve vápně, přihrával na góly. Isife je mladý, učí se to a nemá takovou kvalitu v těch centrech. Určitě by nám Douděrovy centry i schopnost najít hráče ve vápně pomohly.