Dloubáček jsem od Součka nečekal, přiznal teplický brankář Grigar

„Nebýt penalty, dohráli bychom to na 0:0. Já už věřil v bod,“ tvrdil Grigar po porážce 0:2.

Pokutový kop se v 83. minutě zahrával podle vás správně?

Penalta byla jasná. Přede mnou byl sice chumel hráčů, ale Jeřábek slávistu Škodu podržel za dres a stáhl ho. Přitom deset vteřin před tím krásně zachránil gól.

Překvapil vás Souček?

Já čekal Škodu, jenže ten říkal, že když byl na něj faul, penaltu nekope. A přitom já si říkal: Být tam Škoda, zůstanu stát. Možná bych pak vypadal jako pitomec, kdyby to dal k tyči. Od Součka jsem to nečekal, takže jsem tipoval stranu.

Nemohl jste s tím ještě něco dělat?

Už jsem byl nakloněný, daleko od míče, nešlo se vrátit zpátky. Souček to kopl dobře, má nervy. Ono stát pro brankáře při penaltě je takové divné, chcete něco ukázat, skočit.

Co vám zápas naznačil?

Měli jsme nejtěžšího soupeře, byli jsme vyrovnaní, můžeme se od výkonu v Edenu odrazit. Teď máme tři zápasy a ty potřebujeme zvládnout.

Jak se čelilo lídrovi?

Zápas byl hodně o běhání, museli jsme napadat a myslím, že se nám to dařilo. Slavia někdy byla v rozehrávce nervózní. Měla dvě břevna, my Kučerovo břevno a tyč Hory; on má střely na zadní tyč dobré. Dát gól, mohlo to být zajímavé.

Je Slavia nejlepší v Česku?

Má silný tým, i proto to zvládla. Je tu nejlepší a asi bude mít titul.