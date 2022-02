Teplický brankářský mág Grigar po nule: Bod bez střely na bránu beru

„Moc fotbalové to od nás nebylo, ale bod tam je,“ odfoukl si kapitán, který si zapsal 108. čisté konto v nejvyšší české soutěži. Zneškodnil kupu šancí Sigmy, devět střel.

Poprvé jste na jaře nevyhráli. Proč?

Olomouc byla lepší, my měli štěstí. Bod bereme, protože jsme neměli žádnou střelu na bránu. Urvali jsme ho. Jsem spokojený, že v závěru jsme už Sigmu do žádné větší šance nepustili, naopak jsme to podrželi na jejich polovině.

Čím to, že váš projev se nepřiblížil prvním třem kolům jara?

V každém zápase chcete vyhrát, nám se to předtím povedlo třikrát za sebou. Dnes nám to nešlo, nebyli jsme ani moc na míči, měli jsme hodně nákopů dopředu.¨

V Ostravě jste byli odvážní v ofenzivě, proč ne v Olomouci?

Nehráli jsme tolik kombinačně. Kopali jsme balon nahoru a oni tam měli Beneše a Jemelku, pro útočníky bylo těžké míč udržet. Takže jsme na něm vůbec nebyli a odražených jsme měli poskrovnu. Druhý poločas byl o chloupek lepší.

Jednou jste se na Jemelku obořil. Co se stalo?

Šel jsem do centru, trefil mě loktem do břicha, tak jsem trochu vystartoval. Cítili jsme, že nám to nejde, takže bojovnost a nasazení tam musely být. A byly. Za sebe i kluky jsem rád. Odbojovali jsme to.

Sigma teď nedává góly, šlo to cítit?

My ze čtyř kol uhráli tři nuly, takže nevím, zda to nelepí jim, anebo my se zlepšili v defenzivě.