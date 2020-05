Strašidelné! Nejsme silný tým, děsí teplického „baťu“ Grigara

„Bylo to strašidelné. Darovali jsme jim každý gól,“ štvalo Grigara po středečním fotbalovém hororu. Už předtím s Libercem skláři nebyli v obraně pevní, jenže udrželi nulu a urvali výhru. „S Libercem jsme to přežili, tady nás to vytrestalo. Nebylo to dobré od celého týmu.“

Teplice mají dál dvě tváře, víc než doktora Jekylla předvádějí pana Hydea. Když už se ukážou ve slušném světle, nedokážou na to potom navázat. „Nejsme psychicky odolní,“ vnímá bývalý sparťan Grigar. „Nezahrajeme dva zápasy po sobě, abychom uhráli body. Dostaneme gól a úplně se položíme. Za prvních pět minut zápasu jsme měli jednu střelu a od té doby nic.“

Vlastně až tak bezkontaktní to od Teplic nebylo, protože poprvé inkasovaly po Kodešově zbytečném penaltovém faulu. „Tohle všechno odstartovalo. Nejsme silné mužstvo a položíme se z toho,“ cítí Grigar.

Ani tři poločasové rošády v sestavě změnu v režii zápasu nepřinesly. „Hra se trošku zlepšila, ale chtělo to kontaktní gól. Bohužel jsme si po standardce dali vlastní na 0:3, to nás dostalo do kolen, vyžrali jsme si to do dna. Pak už nebyla síla,“ pozoroval 37letý gólman, který chytá v lize už šestnáct sezon.

V neděli žlutomodří vyzvou od dvou odpoledne předposlední Opavu, která na ně ztrácí devět bodů. „Máme pár zkušených hráčů, snad to zvedneme a podržíme. S Opavou to je boj o záchranu, strašně důležitý zápas. Jde o hodně. O hodně!“ zvolal Grigar. Sprinterský režim mu nevadí. „Sice se jede středa - neděle, ale jsme profíci, měli bychom to zvládat. Nevidím problém.“