Grigar mohl být hrdina, je půlhrdina, smál se teplický trenér Jarošík

Narazily na sebe nejhorší obrana a nejlepší útok. Na jaře nulový tým se stoprocentním. Papírové předpoklady roztrhal Vachouškův bleskový zásah ve třetí minutě.

„Konečně jsme dali první gól, hned se nám hrálo lépe. Předtím jsme první vždy inkasovali my a museli jsme dotahovat, bohužel nejsme tak silný tým, abychom skóre otáčeli nebo vyrovnávali,“ nezapíral Grigar. „Úvodní branka nám pomohla, šlo vidět, jak si všichni věřili a byli ještě víc nahecovaní.“

Přitom teplický kádr rozbombardovala zranění i tresty za žluté karty, chyběla půlka základní sestavy. Obrana Hora, Chaloupek, Mičevič? Nikdy v tomhle složení nehrála.

„Jeden trénink končilo osm lidí plus tři gólmani, to nebylo ideální. Pak nás doplnili kluci z béčka a zkoušeli jsme, jak bychom mohli na Slavii vyrukovat,“ přiblížil brankář. „Hora, Dramé nebo Chaloupek zahráli výborně. Hora se toho nebál, na konci balony i rozdával,“ chválil kapitán jedenadvacetiletého mladíka po jeho druhém ligovém startu.

Po pauze přišly Grigarovy velké chvilky. Nejdřív čapl Van Burenovi penaltu, necelou čtvrthodinu nato však skočil pod nohy Holíkovi, pískala se další a Tecl už ho mazácky překonal. „Van Buren měl jasně vybraný cíl, kam bude kopat, a já to trefil. Včetně výšky střely. Zato Tecl zkušeně čekal na můj pohyb,“ porovnal ostravský rodák obě penalty.

A rozdílně hodnotil i jejich vznik. Pokutový kop číslo 1: „Přišlo mi, že zákrok byl před vápnem. A Urbanec říkal, že Olayinky se ani moc nedotknul.“ Penalta číslo 2: „Hronek proletěl za naši obranu, chtěl jsem rychle vyběhnout pod nohy na balon, ale píchl si to přede mnou a já ho trefil, takže desítka jasná.“

Teplický trenér Jiří Jarošík pak s úsměvem nadhodil: „Chytil penaltu, mohl být hrdina, takhle je půlhrdina. Škoda. Říkal jsem Grigymu před zápasem, že si asi daleko víc zachytá, nakonec to tak nebylo.“

Na svůj 347. ligový zápas bude veterán vzpomínat spíš v dobrém. „S výkonem do defenzivy můžeme být spokojení,“ mínil Grigar. „A nebezpeční jsme taky byli; přidat na začátku druhé půle druhý gól, bylo by to ještě veselejší. Čekal jsem, že Slavia bude mít víc šancí, ale neměla. Zamotali jsme ligu, vpředu to bude zajímavější.“

Dole taky, Teplice jsou namočené v barážových vodách. „Bohužel zápasy, co potřebujeme zvládat, nezvládáme. Ono je jiné hrát před deseti tisíci diváky, pod světly, v dobrém počasí a proti Slavii. Většina kluků si řekne, že nemá co ztratit, prohrát se Slavií není takové zlo jako se Zlínem,“ naznačil Grigar, že skláře drtí tlak. „Teď nám nikdo v republice nevěřil a všichni se vydali, mělo to úroveň. Hodně nám to pomůže. A z Jablonce si chceme přivézt body.“