Galásek slaví padesátiny. Vše zapadalo jako mozaika, vzpomíná na reprezentaci

„Vyrůstal jsem v Porubě a sportovat jsem začínal v Hutních montážích Ostrava, odkud jsem přešel rovnou do Baníku,“ zavzpomínal Galásek.

Zpočátku se spolu s bratrem věnoval i hokeji. „Ale fotbal mě bral více, takže jsem mu dal přednost,“ podotkl. A připustil, že z jeho volby měli radost rodiče. „Báli se, že hokej je přece jen drsnější, nebezpečnější.“

Navíc ho trenéři Baníku vybrali do sportovní školy v Matrosovově ulici v Hulvákách a o jeho fotbalové cestě bylo rozhodnuto. „Hokej jsem ale rád hrál s fotbalovými spoluhráči, když jsme měli zimní pauzu. Česko je hokejová země, takže v Holandsku a Německu všichni automaticky předpokládali, že bruslit umím.“

Ostatně v Nizozemsku je bruslení nesmírně populární a pokud zamrznou tamější kanály, lidé na ně vyrážejí. Leč Tomáš Galásek to nezažil, byť hrál deset let za Tilburg a Ajax Amsterdam.

„Mrzí mě, že jsem si to během těch let nezkusil. Fotbal mi ale zabíral tolik času, že na bruslení nedošlo. Každopádně bych si někdy zatáčku na dlouhých nožích rád vyzkoušel.“

Vraťme se však na začátek Galáskovy kariéry.

Až skončím u národního týmu, dám se na cestu hlavního trenéra. Tomáš Galásek

„Od žáků až po dorost jsme byli dobrá generace. Trénovali nás Zdeněk Kosňovský, Zdeněk Honus, nějakou dobu i Rostislav Vojáček a také Franta Valošek,“ uvedl někdejší defenzivní záložník. „Byly to samé legendy, takže jsem se měl od koho učit. A už tehdy jsme sbírali úspěchy.“

Pamatuje si první zápas za áčko Baníku?

„Bylo to na podzim 1991 za Jardy Gürtlera. S Duklou. Ale hlavně si vzpomínám, že jsem od trenéra dostal příležitost v Turecku, když jsme hráli tehdejší Pohár vítězů poháru s Galatasarayem Istanbul.“

Na stadionu soupeře, kde Baník vyhrál 1:0, naskočil do hry v 86. minutě. Doma hrál už od začátku, jenže Ostravští podlehli 1:2 a vinou tehdejšího pravidla, kdy o postupu při stejném počtu bodů i témž skóre rozhodoval větší počet vstřelených gólů na hřišti protivníka, ve druhém kole soutěže vypadli.

„Bylo to za éry Sialiniho, Záleského, Škarabely... Sice jsme doma prohráli, ale vím, že jsem odehrál velmi dobrý zápas. Pomohlo mi to i do další kariéry. A měl jsem i šanci. Po rohu hostů jsem s odraženým balonem sprintoval přes celé hřiště, ale na šestnáctce mi bohužel odskočil a brankář mi ho sebral. Takže jsem běžel osmdesát metrů pro nic za nic.“

Vyvzdorovaný přestup

Zodpovědný. Spolehlivý. Ale i nenápadný. Všechna tato příslovce k Tomáši Galáskovi sedí. A přesto si v roce 1996 vyvzdoroval přestup do nizozemského Tilburgu.

Jeho zástupci si ho vyhlédli při utkání v Olomouci, když se přijeli podívat na Miroslava Baranka.

Galásek přiznává, že z Baníku doslova utekl. S Tilburgem podepsal smlouvu, přestože ji pořád měl v Ostravě. Do Nizozemska odešel bez svolení. „Spousta lidí nechápala, že jsem něco takového udělal. Sám jsem se tomu divil.“

FCVergetenVoetballer @FCVVoetballers | Tomáš Galásek: publiekslieveling bij #WillemII. De Tsjech kwam in '96 naar Tilburg. Kwam tot 110 competitieduels en 11 goals. https://t.co/P5gZ8T8ueO oblíbit odpovědět

Proč se k tomu odhodlal? S platem kolem deseti tisíc korun se cítil nedoceněný. „Bylo mi třiadvacet, takže jsem neodcházel úplně mladý. A v předešlých sezonách jsem v Baníku odvedl slušnou práci.“

Navíc mu někdejší ředitel a manažer Baníku Jan Pavliska dovolil, aby se po zahraničním angažmá poohlédnul. „Jenže Honza Pavliska mezi tím odešel a šéfové mi už přestup umožnit nechtěli,“ podotkl Galásek. „Tehdejší předseda klubu Oldřich Novák mi tvrdil, že mám naději jen 0,25 procenta.“

Zástupci klubu i prostřednictvím některých spoluhráčů Galáska přemlouvali, aby se vrátil.

„Moje podmínka byla, abych pokračoval v áčku. Nikdo mi však nedokázal zaručit, že bych za trest neskončil v béčku, a tak jsem na odchodu trval dál.“

Galáskovi vzhledem k tomu, že měl podepsané dvě smlouvy, hrozilo, že nebude hrát vůbec. O tom však v tu chvíli nepřemýšlel. Proto když se jeho útěk řešil, zástupci klubu i novináři proseděli několik večerů v restauraci Gól na Bazalech.

„Když se to dotahovalo, také jsem tam, u Jožky Golise (provozovatel restaurace Gól a bývalý kuchař fotbalové reprezentace – pozn. red.), nějakou noc byl. Tehdy jsem nevěděl, jestli budu hrát, anebo dostanu zákaz, takže padlo i několik whisek... Naštěstí všechno dobře dopadlo.“

Vše klaplo díky tomu, že Tilburg kývl na požadavky Baníku a rovněž díky Minovi Raiolovi, který tehdy začínal a postupně si vybudoval pověst nesmlouvavého agenta, jenž později zastupoval mimo jiné trenéra Josého Mourinha, Zlatana Ibrahimoviče i Pavla Nedvěda.

„Přitom já na agenty nikdy nedal. Raději jsem spoléhal na svůj dojem,“ uvedl Galásek.

Přesnou částku, kterou Baník za Galáska dostal, nikdo nepotvrdil, ale hovořilo se o 50 milionech korun. „K tomu Tilburg zaplatil Baníku asi tři následující soustředění, dodnes na to někteří hráči vzpomínají.“

Peníze tehdy Tilburgu na rok půjčil nizozemský textilní magnát. „Později jsem se dozvěděl, že jsem ho uchvátil v přípravném utkání proti Udinese,“ řekl Galásek. „To jsem nastoupil za Tilburg na turnaji tří týmů, které mohly na zkoušku postavit ve svých klubech neregistrované fotbalisty.“

Kapitán Ajaxu

Po čtyřech sezonách v Tilburgu Tomáš Galásek přestoupil do slavného Ajaxu Amsterdam. „Na Tilburg nedám dopustit, ale když jsem z Baníku odcházel, můj sen byl hrát za Ajax,“ přiznal Galásek.

Nějakou dobu mu trvalo, než si získal přízeň amsterdamských fanoušků. Ani nepředpokládal, že by v takovém klubu vydržel šest let. „Zprvu jsme se do Amsterdamu s rodinou nestěhovali, protože jsem věděl, že většina hráčů vydrží v Ajaxu tak rok.“

Nakonec byl i kapitán týmu. „Byla to čest, ale moc jsme to nevnímal. Vždy jsem se snažil dělat vše ve prospěch mužstva,“ podotkl. „A to, že jsem se stal kapitánem, bylo i štěstím. Mezi adepty jsem byl až čtvrtý v pořadí a ti přede mnou vypadli kvůli zranění nebo jiným věcem. Přišla na mě řada. Nějakou dobu jsem v té roli vydržel. Nebál jsem se toho.“

S Ajaxem získal dva tituly a dvakrát vyhrál Nizozemský pohár. Jako kapitán byl u dvou trofejí, ale zvedl ji nad hlavu jenom jedenkrát...

„Jednou jsem rozhodující zápas nehrál, protože jsem měl stop kvůli čtyřem žlutým kartám. Mísu tak přebíral Van der Vaart. Podruhé, proti PSV Eindhoven, jsem byl vyloučený, ale trofej jsem mohl coby kapitán převzít od legendárního Van Bastena jako první. Navíc to byla moje rozlučka s Ajaxem.“

Moc rád vzpomíná na předkolo Ligy mistrů se Sturmem Graz. „To jsem v prodloužení dal penaltu a postoupili jsme do Ligy mistrů.“

Brücknerův počítač

Někdejší reprezentační trenér Karel Brückner o Galáskovi řekl, že je pro něj v mužstvu jako počítač. Znamenalo to, že je jedním z jeho nejdůležitějších hráčů.

„Věděl jsem, kteří hráči vedle mě hrají ještě lépe a uměl jsem toho využít,“ zmínil Tomáš Galásek mimo jiné Pavla Nedvěda a Karla Poborského. „Vše do sebe krásně zapadalo jako mozaika. Jsem moc šťastný, že jsem byl součástí toho družstva.“

Sala12 @OficialSala12 A República Tcheca liderada por Pavel Nedved e Petr Cech, semifinalista da Euro 2004.



Koller, Jankulovski, Čech, Ujfaluši, Jiránek, Poborský, Milan Baroš, Nedvěd, Rosický, Galásek e Grygera. Quem lembra desse time? https://t.co/XlRS50JaLm oblíbit odpovědět

A nebylo ledajaké – ve světovém žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA se drželo druhé za Brazilci.

Na mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku mělo našlápnuto k titulu, jenže v semifinále v prodloužení vypadlo s pozdějšími překvapivými šampiony Řeky a skončilo třetí.

„Ještě dneska vidím, jak stojím bezmocně na čáře a soupeř nám po rohu dává gól... Na zlato jsme přitom měli. Když jsme jezdívali kolem stadionu Benfiky na hotel, věřili jsme, že tam budeme hrát finále. Nestalo se. Udělali jsme ale maximum. Po nějaké době to přebolelo a nyní už převažují vzpomínky na to, jaký dojem jsme tam zanechali a že jsme hráli opravdu dobrý fotbal.“

Jako asistent trenéra české reprezentace si přeje, aby současný národní celek dal trochu vzpomenout na jejich skvělou generaci.

Na minulém evropském šampionátu Češi ve čtvrtfinále vypadli s Dánskem 1:2. „To jsme si už říkal, že se to zlomí a přijde další úspěšná česká sestava.“

Leč nepřišla... „Ale buduje se,“ namítá Galásek. „Ještě potřebuje několik roků, aby nás předčila.“

Život v Německu

Z Nizozemska Tomáš Galásek zamířil do Německa, kde se s rodinou usadil. Hrál bundesligu za Norimberk a Borussii Mönchengladbach. V roce 2008 se na půl sezony vrátil do Baníku Ostrava.

Kariéru končil v páté německé lize, v Erlangene-Bruck, nedaleko Eckentalu, kde žije.

„Rodina se se mnou neustále stěhovala, a tak když děti chodily v Německu do školy, zůstali jsme tam,“ vysvětlil, proč žije v cizině. „Pořád jsem ale Čech a jsme kousek od českých hranic. Za dvě a půl hodiny jsem v Praze, takže to není žádný problém.“

O návratu do vlasti zatím neuvažuje. „Ale těžko říct, co bude.“

Když dohrával v Erlangenu, studoval trenérskou profilicenci, kterou dokončil v roce 2012.

Tušil hned, že bude trenérem? „Hlavně jsem se chtěl co nejdříve rozhodnout, co budu dělat, až přestanu hrát,“ odpověděl. „A když jsem začal studovat a jezdit na různé stáže, zjistil jsem, že mě to baví. Věděl jsem, že u fotbalu zůstanu spíše jako trenér než funkcionář. V tom jsem měl jasno.“

Zdá se však, že se do pozice hlavního trenéra nežene... Dosud byl jen asistentem. Výjimkou byla jeho práce v nižší německé soutěži ve Weidenu a závěr minulé sezony v Baníku Ostrava, kdy tým převzal po Ondřeji Smetanovi. „Snad jsem se už něco naučil. A kdybych si nevěřil, nevzal bych Baník po Ondrovi.“

Proč nechtěl pokračovat?

„Neměl jsem už skoro žádný soukromý život. Pracoval jsem u reprezentace a v Baníku, takže fotbalu bylo tolik, až to pro mě nebylo zdravé. Potřeboval jsem si odpočinout. Ale až skončím u národního mužstva, dám se na cestu hlavního trenéra. To určitě. Ale jestli to bude v Německu, Holandsku, nebo Česku, vám ještě neřeknu.“

Připouští však, že ho to nejvíce táhne zpátky do Nizozemska. „Líbí se mi tamější fotbal i politika kolem něj.“

A Česko?

„Baník je pro mě vždy první volba. Pokud bych se tady někdy vrátil, neumím si představit, že bych dělal někde jinde než v Baníku. Ale už jen jako hlavní trenér.“

Tím je nyní Pavel Hapal. A Galásek tvrdí, že jde momentálně o nejlepší volbu.

„S Pavlem jsme se moc neznali, ale když jsem naposledy byl v Ostravě, tak mě hned vítal a zval do své kanceláře. Atmosféra v klubu je teď přátelská. Je to lidský trenér a důležité je i to, že ve fotbale něco dokázal jako hráč.“

Po minulé sezoně ale Baník vedl zkušený Pavel Vrba.

„Netuším, proč mu to nevyšlo,“ řekl Tomáš Galásek. „Pavel Vrba toho zažil hodně, ale možná si po angažmá ve Spartě potřeboval trochu odpočinout. Pro něj je trénování zřejmě droga. Pro mě ještě ne.“

Na Bazaly se chystal zajít i tento týden, kdy do Ostravy přijel oslavit padesátiny s rodinou. „Baník je sice na soustředění v Turecku, ale i ostatní lidi rád uvidím a pozdravím.“