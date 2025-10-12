Galásek jde znovu trénovat Baník Ostrava, vrací se po třech letech

Chance Liga 2025/2026

Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Tomáš Galásek. Bývalý reprezentační záložník se na lavičku svého mateřského klubu vrací po třech letech. Slezané o tom informovali na klubovém webu.
Tomáš Galásek, trenér Baníku Ostrava, během zápasu s Jabloncem.

Tomáš Galásek, trenér Baníku Ostrava, během zápasu s Jabloncem. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Galásek na lavičce jedenáctého celku nejvyšší soutěže nahradil Pavla Hapala, který skončil v sobotu. Dvaapadesátiletý odchovanec Baníku s 69 starty za národní tým už v Ostravě trenérsky působil v sezoně 2021/22 jako asistent Ondřeje Smetany. Závěr ročníku odkoučoval jako dočasný hlavní trenér.

Galásek se vrací k trénování po takřka dvou letech. Naposledy dělal Jaroslavu Šilhavému asistenta u reprezentace.

„Mám velkou chuť do práce. Z Baníku jsem sice před třemi roky odešel, ale kontakt s klubem jsem nikdy nepřerušil. Znám v něm stále spoustu lidí, a když mě teď oslovil, moc jsem se nerozmýšlel a chci Baníku pomoct. Jsem patriot, Baník je pro mě velká výzva,“ uvedl nový kouč.

„S Tomášem v Baníku byla spokojenost už při jeho předchozím působení. A byl by možná u mužstva i zůstal, tehdy se však z rodinných důvodů rozhodl pro návrat domů do Německa. Dnes už je situace jiná a je stoprocentně nachystaný na novou výzvu v Baníku,“ ujistil šéf sportovního úseku ostravského klubu Luděk Mikloško.

Bývalý kapitán Ajaxu Amsterdam a semifinalista Eura 2004 má za sebou jediné angažmá v roli hlavního trenéra. V letech 2015 a 2016 vedl Weiden v páté německé lize.

„V posledním období se hodně věnoval dalšímu trenérskému sebevzdělávání, absolvoval stáže, a jak ho za ty roky znám, jsem přesvědčen, že do toho naplno vletí se svou klasickou energií,“ přidal Mikloško.

Klub uvedl, že kompletní složení realizačního týmu se ještě řeší. Novou tváří je kondiční trenér Pavel Čvančara. Z druholigového B-týmu povýšil trenér brankářů Jan Laštůvka, jenž doplní Víta Baránka. U týmu zůstává i asistent Jan Romaněnko a videoanalytik David Bernatík.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
