Jurečka? Český fotbal zná nazpaměť, říká Galásek. O svátcích kouč stres necítil

Jiří Seidl
  19:40
Náročný závěr minulého roku prožíval Tomáš Galásek, trenér fotbalistů Baníku Ostrava. Jeho tým je po podzimu mezi třemi nejhoršími mužstvy první ligy a ke všemu média i fanoušci spekulovali o jeho odvolání. Leč v sobotu na Bazalech s týmem zahájil zimní přípravu.
„Ten konec roku byl hodně nejistý, byla tam hodně velká nejistota, ale nejsem první den ve fotbale, takže vím, že takové věci přicházejí, řeší se a jsou kolem toho i spekulace,“ řekl Tomáš Galásek na startu zimní přípravy. „Jsem rád, že mohu dál pracovat s mužstvem, které jsem za ty dva předchozí měsíce poznal.“

Dodal, že si uvědomuje, že výsledky nebyly, takže je úplně pochopitelné, že šéfové klubu i příznivci řešili budoucnost trenéra. „Jestli ze strany vedení proběhla nějaká jednání o mém případném nástupci, tak je to pochopitelné.“

Dokázal vůbec vypnout? „Určitě jo, protože vedení tu nejistotu vyvrátilo, takže jsem měl příjemné Vánoce i normální Nový rok,“ odpověděl.

Do přípravy Baníku se hned zapojili útočník Václav Jurečka, jenž předčasně ukončil smlouvu v tureckém Rizespor, záložník Filip Šancl ze Slavie Praha a finský křídelník Lauri Laine z SJK Seinäjoki. V pondělí by se měl k týmu připojit i útočník Abdallah Gning z Karviné.

Baník okysličuje svou ofenzivu. Z Turecka se do české ligy vrací Jurečka

„U Filipa Šancla šlo vidět, že také umí. Lauri bude potřebovat trošku víc času, trpělivosti, ale ukázal, že s míčem je hodně silný a náběhy má,“ řekl k novým mladíkům Galásek.

A co zkušený střelec Jurečka?

„Venca je velká zkušenost, umí dávat góly. Asi se nemusíme bavit o tom, že zná český fotbal nazpaměť. Může spoluhráčům pomoct nejen zkušenostmi, ale i svým příkladem, jak je poctivý, jak je charakterově na vysoké úrovni,“ konstatoval kouč.

Gninga popsal jako snipera. „Těším se, že tady prodlouží střeleckou formu z Karviné a že ho využijeme, tak abychom z jeho hry těžili.“

Pokud jde o obranu, ve hře jsou příchody Vlasije Siňavského z Bohemians Praha 1905 a návrat Patrizia Stronatiho z maďarského celku Puskás Akademia.

„Zajímá nás ještě levá strana, kam se nám ale po zranění vrátí Daniel Holzer, což je pro nás hodně důležité před boji ve druhé polovině soutěže,“ uvedl Galásek. „Chtěli bychom ale mít ten post zdvojený, abychom nemuseli měnit herní systém. Chceme udržet čtyřčlennou obranu, ale budeme připraveni i na tříčlennou.“

Nebude ale obměna kádru po tom, co se výrazně změnil už během podzimu, příliš veliká?

„S tím si musíme poradit a hráče, kteří tady jsou, jsme chtěli a jsme za ně moc rádi. Určitě nás posílí a pomůžou nám,“ prohlásil Galásek.

Kdo odejde, zatím neprozradil.

„Oficiálně nic nevíme. Jenom David Lischka (měl by posílit Bohemians Praha 1905 – pozn. red.) může jednat s jiným klubem, takže uvidíme, jak všechno dopadne,“ řekl trenér.

Rád by měl kádr pohromadě do 12. ledna, kdy Baník vyrazí na soustředění do turecké Antalyie. „Počítáme, že tam odjede dvacet čtyři hráčů do pole a tři brankáři,“ uvedl Galásek, který má momentálně v kádru 34 fotbalistů včetně čtyř gólmanů.

Na sobotním tréninku chyběli zranění Filip Kubala, David Látal a Ladislav Almási, ale i nemocní Christian Frýdek, Dennis Owusu, Christ Tiéhi a Tomáš Zlatohlávek.

Jurečka? Český fotbal zná nazpaměť, říká Galásek. O svátcích kouč stres necítil

Baník okysličuje svou ofenzivu. Z Turecka se do české ligy vrací Jurečka

Slávistický útočník Václav Jurečka slaví gól do sítě AS Řím.

Ostravské fotbalisty posílil útočník Václav Jurečka. Někdejší dvojnásobný nejlepší střelec české ligy přichází po rozvázání smlouvy v Rizesporu. Jedenatřicetiletý hráč ukončil angažmá v Turecku v...

2. ledna 2026  19:07

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička končí v Plzni, vrátí se Jurásek do Slavie?

Sledujeme online
Plzeňský brankář Martin Jedlička inkasuje gól v utkání proti Slavii.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

31. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  2. 1. 18:41

