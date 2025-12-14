Chance Liga 2025/2026

Trenér Galásek: Udělali jsme Baníku ostudu, někteří hráči nám nevrátili šanci

Jiří Seidl
  8:30
Pískot a skandování „My chceme Baník“ vyprovázely fotbalisty ostravského Baníku z hřiště po domácím debaklu s Pardubicemi 1:4. Ostravští místo toho, aby se v posledním kole podzimní části první ligy se soupeřem, jehož šestkrát za sebou v lize a poháru porazili, odrazili od spodních příček, naprosto selhali.
Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné byl nezvykle nervózní.

Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné byl nezvykle nervózní. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Útočník Pardubic Filip Vecheta v hlavičkovém souboji s ostravským obráncem...
Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...
Kapitán ostravský fotbalistů Michal Frydrych střílí v pokutovém území Pardubic.
Ostravský Jiří Boula a pardubický Giannis Botos sledují balon.
10 fotografií

„Ta kritika je zasloužená, měli jsme odvést lepší výkon,“ komentoval nespokojenost příznivců ostravský trenér Tomáš Galásek. „Dneska jsme udělali Baníku ostudu. Pro fandy a lidi, co fandí Baníku, je to hodně hořká porážka a pro nás samotné také. Zodpovědnost padá i na nás s realizačním týmem za sestavu, jakou jsme vyslali na hřiště.“

Kouč dodal, že věřili ve tři body. „Že do utkání vstoupíme lépe, že budeme nebezpeční v osobních soubojích v obraně i útoku.“

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Proč tomu tak nebylo?
Při prvních dvou pardubických gólech někteří hráči neudělali vše pro to, abychom je nedostali, propadli jsme v bránění. Pro nás je důležité, abychom vedli. Sice jsme po rohu vyrovnali na jedna jedna, jenže druhý gól hostů nás zase poslal do kolen.

Po první půli jste střídal hned tři hráče, ale nepomohlo to, že?
Některé změny byly kvůli tomu, abychom dostali do naší hry více soubojovosti. S Plavšičem jsme byli domluveni, že asi nevydrží celý zápas, proto ta výměna s Buchtou. Chaluše jsme střídali pro špatný výkon, nebyli jsme s ním spokojeni na rozdíl od těch minulých zápasů. Dneska nám ale ani jedna změna neprospěla.

V záloze vám kvůli problémům se zády chyběl David Planka. Ukázalo utkání s Pardubicemi, jak je to důležitý hráč pro Baník?
Byl jsem zvědavý, jak budeme hrát bez něj a šlo vidět, že je i v tom mladém věku pro Baník klíčová osoba.

Útočník Pardubic Filip Vecheta v hlavičkovém souboji s ostravským obráncem Alexandrem Munksgaardem.
Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého mužstva.
Kapitán ostravský fotbalistů Michal Frydrych střílí v pokutovém území Pardubic.
Ostravský Jiří Boula a pardubický Giannis Botos sledují balon.
10 fotografií

Co musíte v zimě udělat, aby se mužstvo zvedlo?
Teď jsme si vyzkoušeli hráče, které tady máme, a u těch, co jsme jim dali šanci, jsme neviděli, že by nám ji na hřišti vraceli. Teď budeme řešit, se kterými budeme pokračovat a se kterými se rozloučíme. Také uvidíme, koho se nám podaří přivést. To však bude těžké, když jsme předposlední v tabulce. Bude to hodně těžké, potřebovali jsme mít lepší pozici, abychom tady nalákali hráče. Změny ale budou.

Vy máte chuť pokračovat?
Jako hráč jsem měl někdy chuť skončit, zažil jsem nelehká období. Dnes to bohužel nebyla ani prohra se vztyčenou hlavou. Budu však nadále bojovat a budeme se na jaro připravovat třeba s jiným kádrem.

Jak vnímáte to, že nejste úplně poslední jen těsně díky lepšímu skóre?
Je to složité, protože v předešlých dvou zápasech jsme získali čtyři body. Jenže spadla na nás deka i kvůli tomu, že naše konkurence získávala body i s těžkými soupeři, což jsme nečekali. Je však jasné, že na druhé spoléhat nemůžeme, jen sami na sebe.

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Budete chtít mužstvo posílit především o zkušené fotbalisty?
To je jedna z otázek, abychom do našich řad přivedli i nějaké zkušené hráče.

A můžete prozradit, jaké posty budete muset posílit?
V nadcházejících dvou dnech budeme všechno probírat. Vyhodnotíme si, co bude pro nás nejlepší. Pro mě je prioritní, aby v kádru byli s našimi mladými hráči i ti zkušení. Hodně se budeme dívat především na české hráče.

Nebyla chyba, že Baník poslední dobou získal hodně nadějných záložníků, jenže chybí vám střelec a obrana není kompaktní?
Vždycky to je týmový výkon, takže nejde říkat, že jsme měli přivést obránce a útočníka. Šance kluci na těch postech dostali. Teď si vše vyhodnotíme a uvidíme, co bude potřeba změnit. Je to otázka času.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1, hosté vedli, z penalty zařídil remízu Pilař

Hráči Mladé Boleslavi se radují po gólu Matyáše Vojty.

Fotbalisté Hradce Králové remizovali doma v posledním duelu podzimní části Chance ligy s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty poslal do vedení chvíli před pauzou Matyáš Vojta, v 64. minutě pak srovnal z...

13. prosince 2025  14:40,  aktualizováno  18:01

Olomoucké fiasko na Gibraltaru? Šrám na psychiku, šance na Evropu je stále slušná

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Cesta domů s ostudou? Určitě. Větší fiasko než vypadnutí s Novými Sady v domácím poháru? Těžko. Ztráta postupu v Konferenční lize? Takřka jistě ne. Ochuzení se o pořádný balík? Nevyhnutelně....

13. prosince 2025  13:27

