Trenér Galásek: Udělali jsme Baníku ostudu, někteří hráči nám nevrátili šanci

„Ta kritika je zasloužená, měli jsme odvést lepší výkon,“ komentoval nespokojenost příznivců ostravský trenér Tomáš Galásek. „Dneska jsme udělali Baníku ostudu. Pro fandy a lidi, co fandí Baníku, je to hodně hořká porážka a pro nás samotné také. Zodpovědnost padá i na nás s realizačním týmem za sestavu, jakou jsme vyslali na hřiště.“
Kouč dodal, že věřili ve tři body. „Že do utkání vstoupíme lépe, že budeme nebezpeční v osobních soubojích v obraně i útoku.“
Proč tomu tak nebylo?
Při prvních dvou pardubických gólech někteří hráči neudělali vše pro to, abychom je nedostali, propadli jsme v bránění. Pro nás je důležité, abychom vedli. Sice jsme po rohu vyrovnali na jedna jedna, jenže druhý gól hostů nás zase poslal do kolen.
Po první půli jste střídal hned tři hráče, ale nepomohlo to, že?
Některé změny byly kvůli tomu, abychom dostali do naší hry více soubojovosti. S Plavšičem jsme byli domluveni, že asi nevydrží celý zápas, proto ta výměna s Buchtou. Chaluše jsme střídali pro špatný výkon, nebyli jsme s ním spokojeni na rozdíl od těch minulých zápasů. Dneska nám ale ani jedna změna neprospěla.
V záloze vám kvůli problémům se zády chyběl David Planka. Ukázalo utkání s Pardubicemi, jak je to důležitý hráč pro Baník?
Byl jsem zvědavý, jak budeme hrát bez něj a šlo vidět, že je i v tom mladém věku pro Baník klíčová osoba.
Co musíte v zimě udělat, aby se mužstvo zvedlo?
Teď jsme si vyzkoušeli hráče, které tady máme, a u těch, co jsme jim dali šanci, jsme neviděli, že by nám ji na hřišti vraceli. Teď budeme řešit, se kterými budeme pokračovat a se kterými se rozloučíme. Také uvidíme, koho se nám podaří přivést. To však bude těžké, když jsme předposlední v tabulce. Bude to hodně těžké, potřebovali jsme mít lepší pozici, abychom tady nalákali hráče. Změny ale budou.
Vy máte chuť pokračovat?
Jako hráč jsem měl někdy chuť skončit, zažil jsem nelehká období. Dnes to bohužel nebyla ani prohra se vztyčenou hlavou. Budu však nadále bojovat a budeme se na jaro připravovat třeba s jiným kádrem.
Jak vnímáte to, že nejste úplně poslední jen těsně díky lepšímu skóre?
Je to složité, protože v předešlých dvou zápasech jsme získali čtyři body. Jenže spadla na nás deka i kvůli tomu, že naše konkurence získávala body i s těžkými soupeři, což jsme nečekali. Je však jasné, že na druhé spoléhat nemůžeme, jen sami na sebe.
Budete chtít mužstvo posílit především o zkušené fotbalisty?
To je jedna z otázek, abychom do našich řad přivedli i nějaké zkušené hráče.
A můžete prozradit, jaké posty budete muset posílit?
V nadcházejících dvou dnech budeme všechno probírat. Vyhodnotíme si, co bude pro nás nejlepší. Pro mě je prioritní, aby v kádru byli s našimi mladými hráči i ti zkušení. Hodně se budeme dívat především na české hráče.
Nebyla chyba, že Baník poslední dobou získal hodně nadějných záložníků, jenže chybí vám střelec a obrana není kompaktní?
Vždycky to je týmový výkon, takže nejde říkat, že jsme měli přivést obránce a útočníka. Šance kluci na těch postech dostali. Teď si vše vyhodnotíme a uvidíme, co bude potřeba změnit. Je to otázka času.