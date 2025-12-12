Snad Baník nabral sebevědomí, doufá Galásek. Odchody hráčů zatím neřeší

Přiznal, že tak nervozní jako v neděli v Karviné (0:0), nebyl ani po předchozí sérii pěti ligových proher, v nichž Ostravští navíc nevstřelili ani gól. „Přece jen to bylo derby, což je něco víc než běžný zápas, tak to vnímají i fandové,“ uvedl Galásek. „Doufejme, že potřebné sebevědomí už přijde.“
Do ostravské sestavy se po stopce kvůli čtyřem žlutým kartám zřejmě vrátí kapitán Michal Frydrych, na jehož místě uprostřed obrany v Karviné hrál Ondřej Kričfaluši. Ten by měl zamířit zpět do zálohy. „Na lavičce určitě nezůstane,“ usmál se trenér.
|
Někdy se nad komentáři lidí bavím, říká brankář Holec. Baník podle něj má sílu
Na levém kraji obrany by měl zůstat Karel Pojezný. „V trénincích tam zkoušíme i Alexe Munksgaarda, který se připravuje poctivě a je dobře nastavený, chová se jako profesionál, i když určitě je zklamaný, když nedostane šanci. Ale zvolili jsme levonohého hráče, který je rychlý,“ vysvětlil Galásek.
Na Pojezného postu několikrát dostal příležitost i Eldar Šehič, který v Karviné v nominaci na utkání chyběl a v médiích ve své rodné Bosně a Hercegovině se nechal slyšet, že by rád z Baníku v zimě odešel.
„Měli jsme nějaké pohovory, komunikovali jsme s ním vše osobně,“ uvedl Galásek. „Na post levého obránce ale máme Pojezného a Munksgaarda, kdyby se něco stalo. Ještě tam můžeme využít i Matúše Rusnáka přes nohu, takže máme dost možností na to, aby Šehič nebyl v nominaci.“
Odchod Šehiče, který do Baníku přišel v červenci 2022 z Karviné, je tak velice pravděpodobný. A na sociálních sítích svůj konec v Ostravě ohlásil i obránce Patrik Kpozo. „Hráči jsou profesionálové, musejí vědět, co vynesou ven, a co ne,“ komentoval Galásek výroky ghanského beka.
Dodal, že dosud oficiálně nemluvili s žádným hráčem o tom, co bude dál. „K tomu dojde až po utkání s Pardubicemi, kdy si sedneme a poradíme se, co s hráči jako Kpozo.“
Naproti tomu je pozitivem návrat srbského záložníka Srdjana Plavšiče na hřiště. V Karviné naskočil do hry po dvou týdnech, byť jen na šest minut v nastavení.
„Plavša mě mile překvapuje na trénincích a zdá se, že zdravotně už je v pořádku,“ řekl Galásek. „Má má kvalitu, chytrost, zkušenost a ta jeho levačka je k nezaplacení. Je to pro něj další šance, aby zabojoval o místo v sestavě, případně o větší minutáž, protože se přece jen se vrací po zranění.“