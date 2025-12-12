Chance Liga 2025/2026

Snad Baník nabral sebevědomí, doufá Galásek. Odchody hráčů zatím neřeší

Fotbalisté ostravského Baníku věří, že jim minulé dva duely s Duklou Praha (3:1) a v Karviné (0:0), v nichž po pěti prohrách za sebou konečně bodovali, zvednou sebedůvěru. Tu potřebují pro své závěrečné utkání podzimní části první ligy, v němž v sobotu od 15.00 přivítají rozjeté Pardubice. „Snad z nás už nervozita spadne,“ doufá ostravský trenér Tomáš Galásek.
Přiznal, že tak nervozní jako v neděli v Karviné (0:0), nebyl ani po předchozí sérii pěti ligových proher, v nichž Ostravští navíc nevstřelili ani gól. „Přece jen to bylo derby, což je něco víc než běžný zápas, tak to vnímají i fandové,“ uvedl Galásek. „Doufejme, že potřebné sebevědomí už přijde.“

Do ostravské sestavy se po stopce kvůli čtyřem žlutým kartám zřejmě vrátí kapitán Michal Frydrych, na jehož místě uprostřed obrany v Karviné hrál Ondřej Kričfaluši. Ten by měl zamířit zpět do zálohy. „Na lavičce určitě nezůstane,“ usmál se trenér.

Někdy se nad komentáři lidí bavím, říká brankář Holec. Baník podle něj má sílu

Na levém kraji obrany by měl zůstat Karel Pojezný. „V trénincích tam zkoušíme i Alexe Munksgaarda, který se připravuje poctivě a je dobře nastavený, chová se jako profesionál, i když určitě je zklamaný, když nedostane šanci. Ale zvolili jsme levonohého hráče, který je rychlý,“ vysvětlil Galásek.

Na Pojezného postu několikrát dostal příležitost i Eldar Šehič, který v Karviné v nominaci na utkání chyběl a v médiích ve své rodné Bosně a Hercegovině se nechal slyšet, že by rád z Baníku v zimě odešel.

„Měli jsme nějaké pohovory, komunikovali jsme s ním vše osobně,“ uvedl Galásek. „Na post levého obránce ale máme Pojezného a Munksgaarda, kdyby se něco stalo. Ještě tam můžeme využít i Matúše Rusnáka přes nohu, takže máme dost možností na to, aby Šehič nebyl v nominaci.“

Odchod Šehiče, který do Baníku přišel v červenci 2022 z Karviné, je tak velice pravděpodobný. A na sociálních sítích svůj konec v Ostravě ohlásil i obránce Patrik Kpozo. „Hráči jsou profesionálové, musejí vědět, co vynesou ven, a co ne,“ komentoval Galásek výroky ghanského beka.

Dodal, že dosud oficiálně nemluvili s žádným hráčem o tom, co bude dál. „K tomu dojde až po utkání s Pardubicemi, kdy si sedneme a poradíme se, co s hráči jako Kpozo.“

Baníkovec Kpozo se chystá centrovat.

Naproti tomu je pozitivem návrat srbského záložníka Srdjana Plavšiče na hřiště. V Karviné naskočil do hry po dvou týdnech, byť jen na šest minut v nastavení.

„Plavša mě mile překvapuje na trénincích a zdá se, že zdravotně už je v pořádku,“ řekl Galásek. „Má má kvalitu, chytrost, zkušenost a ta jeho levačka je k nezaplacení. Je to pro něj další šance, aby zabojoval o místo v sestavě, případně o větší minutáž, protože se přece jen se vrací po zranění.“

19. kolo

Kompletní los

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 5 6 29:25 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
Zobrazit více
Sbalit

