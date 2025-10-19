„Určitě jsme si to všichni představovali jinak. Jsme v červených číslech a víme, že hrajeme o záchranu,“ řekl Galásek po svém návratu na trenérský post v Baníku, jehož se ujal po třech a půl letech.
Utkání prožíval emotivně. Před střídačkou gestikuloval, křičel.. Snažil se tým vyburcovat.
„Nechal jsem celý realizák (realizační tým), aby se pohyboval kolem mého prostoru. Bylo to úplně v pořádku, snažili se mi pomoct a vyhecovat mužstvo. Každopádně jsem věřil, že zápas může dopadnout jinak,“ prohlásil.
|
Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík
Jak hodnotíte svůj návrat?
Byla tam taková zdravá nervozita, ale během týdne jsme s realizákem odvedli velice dobrou práci. Viděl jsem na klucích, že mají chuť, říkal jsem, že Baník pod mým vedením uvidíme s nadšením, což trošku chybělo, ale byly tam fáze, že se to nadšení dá do hráčů dostat. Mají velký potenciál, dá se s nimi dobře pracovat.
V čem byl největší problém?
Že jsme špatně vystupovali na halfbacky. K tomu jsme chtěli být více přímočaří. Viděli jsme to u Havrana, ale v prvním poločase ho hodně zahltili. Pak mi chybí, když se dostaneme k brance, že Havran jde dovnitř, silnější nohou zakončuje, ale míč zůstane pod nohama, soupeř ho zblokuje... Chyběla tam rychlost v zakončení. Hradec se ubránil, protože jsme byli pomalejší. A hodně málo jsme využívali levou stranu s Holzerem. Scházelo nám i rychlejší přenášení hry.
Když jste přišel, říkal jste, že největším problémem je produktivita. Co tedy chcete s útokem udělat?
Budeme věřit. Pirovi ani Almásimu, který přišel do utkání, nemohu nic vyčíst. Asi nám chybí sebevědomí, abychom se dostali přes protihráče jeden na jednoho. Nějak nám balon odskočí nebo prohrajeme souboj. Fotbal je kontaktní sport a v tom jsme prohráli na celé čáře. Zaměříme se na to, osobní souboje musíme vyhledávat. V nich jsme propadávali, a to dnes dneska rozhodlo.
Do základní sestavy jste postavil Davida Buchtu, jemuž se poslední dobou nedaří, ale po první půli jste ho stáhnul. Nepřesvědčil vás?
Myslel jsem si, že typ jako on bude naší hře vyhovovat. Chtěli jsme z obou křídel hrát přes nohu, mít více možností s křižným balonem na zadní tyč. Jedna situace se nám povedla, ale David nedosáhl na centr od Havrana, to byla šance, jichž jsme měli mít daleko více, ale balony tam moc nechodily, zakončení chybělo. Pokud jde o Davida, tak mě zná, čekal jsem, že zase najde formu, když se vrátím jako nový trenér. Ale měl jsem i takový pocit, že kluci mají strach, že přede mnou něco zkazí. Nevím, ale nemusejí se mě bát.
Místo Davida Buchty nastoupil Petr Jaroň z druholigové rezervy a právě on měl největší šanci, když jeho hlavičku brankář Adam Zadražil vyrazil na tyč. Co měl za úkol?
Petra jsme poslali do druhého poločasu, abychom měli víc energie, protože Hradec byl s míčem silnější a my museli hodně běhat. Škoda, že mu tam ta hlavička nespadla. Bohužel místo toho jsme vzápětí dostali gól. Takhle se ale nebrání před vlastní šestnáctkou. Byli jsme tam ve třech bez protihráče, obecně nám to vystupování proti soupeři celý zápas chybělo.
Jak jste přemýšlel o složení a rozestavení mužstva?
Nechtěl jsem dělat moc změn, hlavně jsem chtěl vsadit na jistotu vzadu, na čtyřčlennou obranu. K tomu na potenciál v záloze a nahoře na kreativní hráče. Že se to nepodařilo, to je fotbal. Nedopadlo to, jak jsme si představovali.
Bude o to těžší nyní s hráči pracovat, aby zvedli hlavy?
První, co jsem jim po utkání říkal, bylo, že nechci nikoho vidět s hlavou dole. Bude těžké dostat do kluků během týdne znovu tu pozitivitu, ale nebojím se, že se nám to nepodaří. Jsme pozitivní, věděli jsme do čeho jdeme, že neluskneme prsty a pojede to, jak bychom si představovali. Někdy vyjde halo efekt, hodněkrát jsem viděl, že nový trenér hned zvítězil, jenže pak čtyřikrát po sobě prohrál. Takže možná to je dobré znamení...
Jenže nyní vás čekají zápasy na hřištích Plzně, Slavie a doma Jablonec.
Nebojíme se toho, budeme se připravovat tak, abychom byli Plzni rovnocenným soupeřem. Hrají v týdnu pohár a vždy je to o plánu, který může soupeře překvapit, a na tom budeme pracovat. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Nikdo nám negarantoval, že s Hradcem vyhrajeme a pojedeme na Plzeň a na Slavii pro body. Ale vše je otevřené.