Galásek zpátky v Baníku: Doma dostal požehnání. Na nepěkné kroky je připraven

Jiří Seidl
  19:35
Sháněl lístky, aby přijel v neděli jako divák na utkání s Hradcem Králové. Jenže vše je jinak. Tomáš Galásek sice střetnutí fotbalistů Baníku Ostrava s Východočechy nezmešká, avšak dění na trávníku bude sledovat už jako nový trenér slezského celku.
Někdejší úspěšný reprezentant Tomáš Galásek je novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

12 fotografií

„Plány se změnily,“ usmál se Galásek poté, co převzal mužstvo po Pavlu Hapalovi. Ten se v sobotu po dohodě s vedením klubu rozhodl své ostravské angažmá ukončit.

Někdejší reprezentant se do Baníku vrací po třech a půl letech, kdy byl asistentem Ondřeje Smetany, načež po jeho odvolání dokončil sezonu 2021/22. Slezané tehdy skončili pátí.

„I když jsem z klubu odešel, v kontaktu jsme zůstali,“ komentoval. „Baník beru jako srdeční záležitost. Jsem vděčný, že mi nabídli trenérskou židli. Požehnání jsem dostal i doma, takže děkuji i své paní. Svět se mi otočil o sto osmdesát stupňů.“

Žijete v německém Eckentalu nedaleko Norimberka. Rodinu necháváte doma?
Ano, ale budeme se různě navštěvovat. Podporu mám velikou od dětí i manželky.

Galásek jde znovu trénovat Baník Ostrava, vrací se po třech letech

Bez toho byste na nabídku Baníku nekývl? Minulý odchod z klubu jste zdůvodňoval právě odloučením od svých blízkých.
Je to tak. Když jsem byl v Baníku poprvé, bylo to hodně těžké, protože jsem zároveň působil jako asistent reprezentačního trenéra. Potřeboval jsem si od fotbalu odpočinout, udělalo mi to dobře. Teď mám elán a cítím se, což se ale říká vždycky, nabitý energií. Nevím, jak dlouho mi vydrží (usmál se), ale je to otázka výsledků. Věřím, že potenciál tady je.

Vaše jméno se mezi možnými novými trenéry neobjevovalo. Jak to, že jste najednou v Ostravě?
Asi jsem se vytratil z radaru poté, co jsem po Ondrovi Smetanovi dokončil sezonu. Tehdy jsem měl své důvody odejít. Ale teď je možnost, abych si roli hlavního kouče zopakoval. Nebojím se a udělám maximum, abych Baníku důvěru vrátil a sám o sobě se dozvěděl, jestli mohu být dobrým trenérem.

U národního týmu jste jako asistent trenéra Jaroslava Šilhavého skončil na konci roku 2023. Co jste pak dělal?
To nechtějte vědět (usmál se). Odpočíval jsem, měl jsem delší volno, ale zároveň jsem se vzdělával. A aby mi nebylo úplně smutno, rok jsem chodil podporovat syna a jeho trenéry do sedmé ligy. A tím jsem si zároveň chtěl zlepšit němčinu.

Trenér Baníku Ostrava Tomáš Galásek v nadstavbovém utkání proti Slovácku.

Nebudou vám zkušenosti hlavního kouče chybět?
Takhle se na to nekoukám. Mám tady silný (realizační) tým. Rozdělíme si funkce a pomůžeme si. Kluci si vezmou velkou část tíhy i na sebe, podělíme se. Chci dát prostor Davidovi i Honzovi (Davidu Bernatíkovi a Janu Romaněnkovi). Nemám s tím problém.

Jak zpětně pohlížíte na tři měsíce po odvolání Ondřeje Smetany, kdy jste hlavním trenérem byl?
Mám sedm zápasů, ale dostat se na sto třicet pět, což má Pavel Hapal, bude hodně těžké. Jak jsem slyšel, Pavel se stal třetím trenérem v Baníku v počtu odkoučovaných zápasů. Trochu mu to závidím, ale budu bojovat.

V jakém stavu jste našel kádr Baníku?
Špatná nálada v šatně není. Pavlu Hapalovi patří poděkování za práci, kterou tady odvedl. Přeji mu hodně štěstí, ať už do trenérské, nebo manažerské funkce. Budu mu držet palce a věřím, že i on je bude držet mně. Situace v týmu je normální. Viděl jsem minulé dva zápasy, mužstvo si už trošku sedlo, tým byl ve stabilním složení. Vrátil se Michal Frydrych, což je důležitý hráč pro Baník. Tahoun a lídr. Teď budeme hledat nejoptimálnější sestavu a soustředit se na zápas s Hradcem Králové.

Jaký fotbal lze očekávat od Baníku pod vedením Tomáše Galáska?
Takový, který se bude líbit. Aby fanoušci viděli na hře nějaký podpis trenéra.

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

Baník částečně buduje nový kádr, když mu během podzimní části ligy odešli čtyři hráči a tři noví přišli. Berete to tak?
Beru to jako obnovu. Víme, co nám chybí a co potřebujeme zlepšit. Střílíme málo gólů, někdy jich moc dostaneme, ale s tím nemáme až takové problémy jako s efektivitou, abychom byli nebezpeční v útoku. Tam se budeme snažit udělat změny, překvapit, něco vymyslet. Nemohu říct, jestli se nám produktivitu podaří nakopnout, ale budeme na tom pracovat.

Do sestavy za trenéra Hapala naskočili mladíci z druholigové rezervy. Budete jim dávat příležitost?
Už když jsem tým vedl poprvé, mladí nastupovali. Ale musíme vše s realizačním týmem ještě vymyslet – jak často, jak dlouho a v jakých chvílích prostor dostanou.

Zřejmě až ve čtvrtek se k vám připojí reprezentanti do 21 let Marek Havran, Ondřej Kričfaluši a David Planka. Nebude to problém?
Budeme mít spolu ještě nějaký rozhovor. Doufám, že se vrátí v pořádku. Ale jak říkám, nemusíme tíhu hodit na mladé hráče. Nemusejí být třeba čtyři v základu, mohou tam být dva a další dva můžeme nechat, když bude potřeba.

Tomáš Galásek, trenér Baníku Ostrava, během zápasu s Jabloncem.

Máte za sebou první trénink. Co jste hráčům na úvod řekl?
Že tato trenérská mise musí ukázat, že dokážu být stejně dobrým trenérem jako jsem byl hráčem. To je pro mě prioritní. A v kabině jsem naznačil, že hráči, které znám, nemají žádný náskok před ostatními. Všichni musejí ukázat kvalitu v tréninku i v zápase a pak s nimi budeme chtít pracovat, aby se rozvíjeli a pomohli mužstvu.

Jste připravený se s některými hráči i rozloučit?
Jsem připravený udělat i nepěkná rozhodnutí, když budu muset. S tím nebudu mít problém.

V neděli od 13.00 hostíte Hradec Králové, po tom vás čekají zápasy na hřištích Plzně a Slavie.
Nedíváme se na to. Ale trochu jsem se lekl, raději jsem se pak už na los nedíval. Hradec je prvořadý.

S Hradcem Králové budete hrát na novém trávníku, který na Městském stadionu v Ostravě prochází obměnou.
Ale ještě nevíme, v jakém stavu hřiště je. Snad se už nebude trhat. Hlavně, aby nám to neuškodilo, ale ani předchozí tráva nám nepomohla, takže to bude padesát na padesát.

12. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
