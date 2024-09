Nejdražší posila za poslední dobu, Bohemians přivedli brankáře Frühwalda

Tomáš Frühwald se stal novou brankářskou posilou fotbalistů Bohemians 1905. Jednadvacetiletý gólman přestoupil do pražského klubu z Ružomberoku a v Ďolíčku podepsal blíže nespecifikovanou dlouholetou smlouvu. Podle předsedy představenstva prvoligového klubu Dariusze Jakubowicze je slovenský reprezentant do 21 let nejdražší posilou v novodobé historii „Klokanů“, částku však na webu neuvedl.