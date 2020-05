Klobouk dolů, chválil útočníka Dočekala jablonecký trenér Rada

Urostlý útočník si udělal jméno ve Viktorii Žižkov a pak hlavně před sedmi lety v prvoligovém polském Piastu Gliwice. Teď se kruh uzavřel, 31letý Dočekal se před sezonou do Jablonce vrátil ze Zlatých Moravců, byl oporou třetiligového B-týmu, kde však paradoxně dohrával podzim na postu stopera.

A v úterý se dokonce kvůli zranění kanonýra Doležala dočkal překvapivé premiéry v 1. lize v jabloneckém dresu. Hrál od začátku, zvládl 80 minut a důležitou asistencí navíc pomohl k domácí výhře 1:0 nad Zlínem, který přitom hrál celý druhý poločas přesilovku.



„Klobouk dolů před ním, protože s námi trénoval jen týden. Zápas odpracoval, vyhrál spoustu vzdušných soubojů a podílel se i na gólu,“ chválil Dočekala kouč Jablonce Petr Rada, jenž se nečekaných experimentů nebojí. Na startu této sezony si třeba na zápas na Spartě vytáhl z béčka kvůli četným absencím v obraně stopera Váňu. „Teď jsme se prostě rozhodli pro Dočekala na úkor Chramosty kvůli výškové převaze Zlína a byl to dobrý výběr. Chramostovi jsem taktické důvody vysvětlil a vůbec to neznamená, že by byl nějak odstrčený,“ řekl Rada.



Pro Dočekala to ale nebyl první duel v české 1. lize, šest startů už měl za Slovácko z podzimu 2014.