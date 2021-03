Škoda toho gólu, který jsme dostali do šatny, litoval opavský brankář Digaňa

Slezský FC ve 24. kole první ligy podlehl v Praze 0:4, byť soupeř hrál od 22. minuty bez vyloučeného útočníka Simy. Tomu rozhodčí Cieslar po konzultaci s videoasistentem ukázal červenou kartu za faul na vybíhajícího gólmana Digaňu.



„Věděl jsem, že tam budu dříve. Balon jsem odkopl, ale dohrál mě šlapákem a rozhodčí to viděl na červenou,“ popsal situaci Tomáš Digaňa. Uznal, že po vyloučení se opavské šance na dobrý výsledek zvýšily. „Už předtím jsme ale Slavii nepouštěli do nějaké vyložené šance, byla to vyrovnaná partie. Jen škoda toho gólu, který jsme dostali do šatny.“

To Digaňa nejprve vyrazil střelu Stancia z úhlu, jenže Kuchta v pádu míč dorazil do branky.

„Ten gól rozhodl,“ prohlásil opavský trenér Radoslav Kováč. „Místo abychom hru zklidnili a podrželi balon, rychle jsme rozehráli a míč skončil v autu, který slávisté hodili rychle, na což jsme pomalu zareagovali.“ Digaňa balon vyhodil doprava na Tiéhiho, jehož přihrávka skončila v zámezí... Načež domácí udeřili.

Duel Opavy se Slavií byl i soubojem gólmanů, kteří v lize začínají. Digaňovi je 23 let, jeho protějšku Matyáši Vágnerovi osmnáct, přičemž měl ligovou premiéru.

„Je dobře, že příležitost dostávají mladí kluci, ale jejich výkony se mi hodnotí těžko, protože Digaňa dostal čtyři góly a Vágner žádný. Daleko větší pozitiva jsou tak na straně domácího brankáře,“ uvedl Radoslav Kováč.



„Nicméně Digimu nejde moc vyčíst. Snad jen, že před tím prvním gólem rozehrál zbytečně moc rychle, místo abychom počkali třicet vteřin do konce poločasu. Tam měl zachovat větší klid. Jinak utkání zvládl dobře. Je to pro něj další zkušenost.“

Opavští ke všemu hned po přestávce ztratili výhodu jednoho muže navíc, když sudí vyloučil Kulhánka za zákrok na Kuchtu a ještě z toho byla penalta. „Chtěli jsme hrát po zemi, kombinačně, točit strany, zkusit je rozběhat, protože jsme tušili, že po těžkém týdnu budou unaveni, ale nevyšlo nám to,“ povzdechl si Tomáš Digaňa.