Pohárové derby bez Čvančary, disciplinárka mu zbytek trestu neprominula

Čvančarovi zbývá poslední třetina z třízápasového trestu, trenéru Pavlu Vrbovi bude jediná zimní posila k dispozici až na nedělní ligový šlágr proti Plzni.

Sparta chtěla Čvančaru mít k dispozici už ve středu na derby. Proto v pondělí zaslala žádost, jestli by mu disciplinárka zbývající zápas nepřevedla do podmínky. To lze v případě, pokud má hříšník odpykanou víc než polovinu trestu.

Slavia versus Sparta středa 17.00, čtvrtfinále Mol Cupu První ze tří jarních derby se hraje ve čtvrtfinále domácího poháru. Na začátku ledna o tom rozhodl los, který neskrýval žádná omezení. Druhé jarní derby se bude hrát už začátkem března (5. nebo 6. března) v rámci 24. kola Fortuna ligy. K třetímu derby by mělo dojít v květnu v nadstavbě.

„K podmíněnému upuštění od trestu přistupujeme ve velice výjimečných případech a tento k nim nepatří,“ citoval server isport.cz předsedu komise Richarda Bačka.

Disciplinárka se k mimořádnému jednání nesešla, ale její členové o prosbě Sparty hlasovali na dálku, tzv. per rollam.

Oficiální stanovisko o zamítnutí žádosti obdrží Sparta kvůli procesním záležitostem až během úterního dopoledne.

Jedenadvacetiletý útočník fauloval loni 12. prosince v zápase Jablonce s Teplicemi protivníka Jana Shejbala. Sudí Jan Petřík ho za zákrok v třetí minutě nastavení vyloučil.

Následně do zápisu jako důvod uvedl: „Hrubé nesportovní chování, úmyslné kopnutí soupeře ze strany do nohy mimo souboj o míč v nepřerušené hře.“

Vzhledem ke klasifikaci přestupku obdržel Čvančara trest na dolní hranici sazby, takže Sparta neměla moc velkou šanci na jeho omilostnění.

Mol cup, čtvrtfinále středa 9. února

14.00 Jablonec - Ml. Boleslav - odloženo kvůli sněhu

14.30 Olomouc - Slovácko

17.00 Slavia - Sparta úterý 15. února

16.00 Hradec - Bohemians středa 16. února

Jablonec - Ml. Boleslav

První zápas si vytáhlý útočník odseděl ještě na podzim, za Jablonec nesměl hrát na Slovácku (1:2). V lednu přestoupil do Sparty a druhou třetinu trestu si odpykal v sobotním duelu v Českých Budějovicích (0:0).

Sparťanský trenér Pavel Vrba tak nemá pro středeční derby do útoku příliš velký výběr, protože nejlepší střelec týmu Matěj Pulkrab je nemocný.

V Budějovicích nastoupil na pozici hrotového hráče Hložek, k dispozici je ještě Martin Minčev, ale ten v přípravě nastupoval většinou na křídle.