Čvančara a první gól: Povedený výkon to nebyl, ale snad jsme to odšpuntovali

„Byl jsem hlavně rád, že jsme dali gól brzy po začátku druhého poločasu,“ vyprávěl po utkání pro klubovou televizi. „A za sebe jsem samozřejmě taky rád. Jsem tu nový, musím prokazovat, že jsem tady právem, s tím se počítá. Vážím si toho, že jsem se trefil.“

Ale zvlášť první poločas se nepovedl.

Nebyl vůbec ideální, nevytvořili jsme si žádnou šanci, jen náznaky. Dobrých bylo asi jen prvních patnáct minut, kdy jsme dostali Zlín pod tlak. Oni pak zalezli... Ale to je málo. Zlepšili jsme se až ve druhém poločase, když jsme dali ten gól.

To, že v úvodu nedáte gól a necháte hrát soupeře, se přitom opakuje. Proč?

To je hodně složitá otázka. Nevytvoříme si ani vyloženě výhodnou pozici, která by mohla být gólová, máme jen náznaky. Musíme se na to zaměřit. Proti Zlínu to sice nebyl moc povedený výkon, ale snad jsme to už odšpuntovali a dokážeme na to navázat.

Vy jste měl tentokrát mít na hrotu parťáka: Adama Hložka. Jak se vám s ním hrálo?

Moc prostoru spolupracovat jsme neměli, Zlín hrál v hlubokém bloku, museli jsme si odskakovat pro balony hodně hluboko nebo i do stran. Tím to bylo složitější. Nebyl to moc otevřený zápas, nemohli jsme naplno využít naše přednosti.

Aspoň jste si na konci po delší době mohli užít děkovačku s fanoušky.

To bylo fajn, jsme za to rádi, ale není čas na dlouhé radování. Musíme hlavně fanouškům vrátit to, o co přišli, když na stadion nemohli. Snad nás teď čeká lepší období.

Třeba ve středu semifinále domácího poháru proti Jablonci, odkud jste v zimě do Sparty přišel.

Těším se na to. Jdeme si pro výhru.