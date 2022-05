Špatný, špatný, špatný. Snad se zase zvedneme, doufá sparťan Čvančara

Plzeňský gólman Jindřich Staněk neudržel centr Martina Minčeva z pravé strany. Zdálo se, že Čvančara snadno dorazí a dá gól, kterým by zmírnil nepříznivý stav a možná pro tým zažehl i naději.

Jenže zakončení nepojal důrazně a Staněk dokázal svou chybu napravit a hlavičku Čvančary vyrazit.

Sparta tak ostudně prohrála 0:3 a dvě kola před koncem ví, že skončí třetí za Slavií a Plzní, které se natěsno perou o titul.

„Hráli jsme špatně,“ řekl jedenadvacetiletý sparťanský útočník.

Čím si žalostný výkon vysvětlujete?

Nevím. Opakuje se to. Vím, je to špatně. Ale teď nevím, jak vám odpovědět.

Tušíte aspoň, jak z toho ven? Do konce sezony vás čekají ještě tři utkání včetně finále poháru.

Už se nám nepovedly jiné zápasy, nějak jsme se z toho vždycky dostali, tak snad se i teď připravíme a zvedneme se.

Plzeň hrála agresivně, s tím má Sparta vždycky problémy. Je to tak?

Nemyslím, že to bylo stylem Plzně. My jsme hráli špatně. Plzeň nějak hrála. Jestli se to někomu líbilo, tak dobře... Dala dva góly ze standardek, my jsme si to prohráli sami.

Za stavu 0:2 dostal plzeňský Bucha červenou kartu. Věřili jste, že s výsledkem ještě něco uděláte?

Věřil jsem, ale za pět minut jsme dostali třetí gól. To je tragédie, to se nesmí stávat. Pak to dopadne takhle.

Chvílemi jste působili podrážděně. Mohl za to nepříznivě se vyvíjející se zápas?

Šli jsme do toho s tím, že chceme bodovat, asi i odčinit to, co jsme předvedli před týdnem. Věděli jsme, že se nedaří, tak jsme to chtěli urvat bojovností, ale ani to se nepovedlo.